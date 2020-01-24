Отключение света в Одессе 24 января: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 216 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 24 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Алексеевская площадь 13
- Вокзальный переулок 5, 11, 25
- Колонтаевская улица 1, 15
- Мечникова улица 84, 86, 88, 90, 8420
- Старопортофранковская улица 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97
- Тираспольская улица 30, 32
- Чернышевского улица 11, 13, 15, 21, 23, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122/124, 134А, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 122124, 13а.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 2/130, 147, 224, 270
- 12-я Суворовская улица 142/2 д, 1, 9
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250
- 3-я линия Лиманчик 6
- 3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Академика Глушко проспект 24Б, 24А, 24, 26, 22А, 22
- Дача Ковалевского улица 142, 144/1, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/4, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 132/А, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 144в, 103/3, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 153/13, 144/5, 144, 144/3, 144/6, 111-У
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1\13203, 1/3, 1/1, 207, 1/7, 1/33165, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
Фото: UA: ЛЬВІВ
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!