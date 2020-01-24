Отключение света в Одессе 24 января: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 216 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 24 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Алексеевская площадь 13

Вокзальный переулок 5, 11, 25

Колонтаевская улица 1, 15

Мечникова улица 84, 86, 88, 90, 8420

Старопортофранковская улица 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97

Тираспольская улица 30, 32

Чернышевского улица 11, 13, 15, 21, 23, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122/124, 134А, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 122124, 13а.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 2/130, 147, 224, 270

12-я Суворовская улица 142/2 д, 1, 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250

3-я линия Лиманчик 6

3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

5-я Суворовская улица Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Академика Глушко проспект 24Б, 24А, 24, 26, 22А, 22

Дача Ковалевского улица 142, 144/1, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/4, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 132/А, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 144в, 103/3, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 153/13, 144/5, 144, 144/3, 144/6, 111-У

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1\13203, 1/3, 1/1, 207, 1/7, 1/33165, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Фото: UA: ЛЬВІВ

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