Отключение света в Одессе 23 октября: список улиц

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 787 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 23 октября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

Так, с 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 58а, 47А, 64б, 52А, 50а, 45А, 51А, 4 -а Приміська, 77А, 89, 48А, 71А, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Александра Вронского улица 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63

Балковская улица 21, 23, 25, 27, 31

Дача Ковалевского улица 142 лінія12, 3, 5, 6, 7, 9, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/4, 9 Лінія, 103/15, 103/6, 8 лінія, 142/43, 5 лінія, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 6/196, 8 Лінія, 11 Лінія, 103/12, 111/Р, 111/П, 144Д, 103/18, 111-Ф, 144/10, 111/О, 103/18А, 103/17, 142/5, 111/К, 111-Л, 103/13а13, 111-Н, 144Ж, 107/109, 111-У, 7 Лінія, 144в, 111/ Г/Д, 144а, 111/М, 111/С, 103/13, 132/А, 2/130, 7 лінія, 12 Лінія, 144/2, 144/5, 144/8, 144/3, 144/6, 144/1, 10 Лінія, 18, 103/3, 153/13, 6 лінія, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 270, 142217

Ефима Геллера улица 73а, 77, 78, 81, 97/А, 94б, 96в, 95а, 81г, 91а, 85, 96г, 81а, 81б, 99б, 94а, 87а, 81в, 96а-96в, 99/2, 97Б, 73в, 92А, 100а, 87б, 94-А, 96е, 92а, 87в, 100/2, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 732, 991, 1003, 1042

Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б

Корнюшина улица 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10

Короткий пререулок 2, 3, 4

Краснова улица 9

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1

Неделина улица 111

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/1, 1/33165, 1/3, 207, 1\13203, 1/7, 1/24, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Скидановская улица 4, 8

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а

Шклярука улица 4, 10, 10в2, 10в, 12а, 12б, 4А, 10д, 11а, 10а, 10в/1, 11, 10б.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-й Воронежский переулок 1

25-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24

26-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 7, 11а, 19а, 1а, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

27-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 3а, 8а, 9а, 4а, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

28-а Лінія 9

28-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 8_2, 7а, 1а, 13а, 18, 20, 22

29-ая Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 7а, 16А, 5_2, 11б, 12а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51

3-й Хаджибеевский переулок 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17

30-А Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 8, 3А, 1а, 8Б, 10, 8а, 12, 14

40-летия Обороны Одессы улица 8

Академика Заболотного улица 37, 39, 39А, 43А, 27, 35, 41

Воронежская улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 8_2, 20а, 14, 20, 12а

Героев обороны Одессы улица 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Гладкова улица 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 161, 163, 165, 167, 169, 153б, 64б, 171, 201а, 171а, 64а, 161а, 42А, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 72а

Десантный бульвар 1, 4, 6, 16, 18

Добровольского проспект 85, 87, 89, 93

Капитана Кузнецова улица 103, 110, 112, 114

Крымская улица 62, 63, 64, 66, 70

Курская улица 129, 131, 133, 135, 137, 161а, 139, 139г, 147а, 155А, 141, 143, 147, 151, 155, 157, 159, 161

Лева Семиренка 14, 5А

Льва Симиренко улица 1б, 9, 33, 27А

Марсельская улица 26

Орловская улица 35а, 47а, 33а, 50, 57, 31, 42а, 20, 54, 23, 44, 37, 25, 22а, 33, 40, 28, 31а, 43, 46, 55, 21, 53, 59, 52, 48а, 48, 26, 42, 38, 41, 51, 35, 22, 47, 49, 23а

Пишоновская улица 26/2, 26/1, 24/2

Пишоновская улица 19, 21, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 22/1, 30/1, 39, 32/1, 41, 43, 45

Пишоновский переулок 2, 4

Садовая улица 11

Садовый переулок 1112, 8а, 6, 7, 8, 10, 11, 6А, 3

Семена Палия улица 94, 84_2, 96

Среднефонтанская улица 27, 31, 27А, 29, 26/28, 28, 43, 47/51, 45

Среднефонтанский переулок 27А, 27, 1618, 16/18

Трасса здоровья 5, 16, 5б, 5А, 12, 10а, 9, 10, 14, 18

Тульская улица 1, 3а, 3, 13.

Фото: iSwitch