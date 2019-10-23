Отключение света в Одессе 23 октября: список улиц

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 787 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 23 октября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
Так, с 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 58а, 47А, 64б, 52А, 50а, 45А, 51А, 4 -а Приміська, 77А, 89, 48А, 71А, 91, 93, 95
- 4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Александра Вронского улица 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63
- Балковская улица 21, 23, 25, 27, 31
- Дача Ковалевского улица 142 лінія12, 3, 5, 6, 7, 9, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/4, 9 Лінія, 103/15, 103/6, 8 лінія, 142/43, 5 лінія, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 6/196, 8 Лінія, 11 Лінія, 103/12, 111/Р, 111/П, 144Д, 103/18, 111-Ф, 144/10, 111/О, 103/18А, 103/17, 142/5, 111/К, 111-Л, 103/13а13, 111-Н, 144Ж, 107/109, 111-У, 7 Лінія, 144в, 111/ Г/Д, 144а, 111/М, 111/С, 103/13, 132/А, 2/130, 7 лінія, 12 Лінія, 144/2, 144/5, 144/8, 144/3, 144/6, 144/1, 10 Лінія, 18, 103/3, 153/13, 6 лінія, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 270, 142217
- Ефима Геллера улица 73а, 77, 78, 81, 97/А, 94б, 96в, 95а, 81г, 91а, 85, 96г, 81а, 81б, 99б, 94а, 87а, 81в, 96а-96в, 99/2, 97Б, 73в, 92А, 100а, 87б, 94-А, 96е, 92а, 87в, 100/2, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 732, 991, 1003, 1042
- Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б
- Корнюшина улица 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Краснова улица 9
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1
- Неделина улица 111
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/1, 1/33165, 1/3, 207, 1\13203, 1/7, 1/24, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
- Скидановская улица 4, 8
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А
- Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а
- Шклярука улица 4, 10, 10в2, 10в, 12а, 12б, 4А, 10д, 11а, 10а, 10в/1, 11, 10б.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-й Воронежский переулок 1
- 25-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24
- 26-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 7, 11а, 19а, 1а, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27
- 27-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 3а, 8а, 9а, 4а, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
- 28-а Лінія 9
- 28-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 8_2, 7а, 1а, 13а, 18, 20, 22
- 29-ая Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 7а, 16А, 5_2, 11б, 12а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51
- 3-й Хаджибеевский переулок 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- 30-А Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 8, 3А, 1а, 8Б, 10, 8а, 12, 14
- 40-летия Обороны Одессы улица 8
- Академика Заболотного улица 37, 39, 39А, 43А, 27, 35, 41
- Воронежская улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 8_2, 20а, 14, 20, 12а
- Героев обороны Одессы улица 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
- Гладкова улица 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 161, 163, 165, 167, 169, 153б, 64б, 171, 201а, 171а, 64а, 161а, 42А, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 72а
- Десантный бульвар 1, 4, 6, 16, 18
- Добровольского проспект 85, 87, 89, 93
- Капитана Кузнецова улица 103, 110, 112, 114
- Крымская улица 62, 63, 64, 66, 70
- Курская улица 129, 131, 133, 135, 137, 161а, 139, 139г, 147а, 155А, 141, 143, 147, 151, 155, 157, 159, 161
- Лева Семиренка 14, 5А
- Льва Симиренко улица 1б, 9, 33, 27А
- Марсельская улица 26
- Орловская улица 35а, 47а, 33а, 50, 57, 31, 42а, 20, 54, 23, 44, 37, 25, 22а, 33, 40, 28, 31а, 43, 46, 55, 21, 53, 59, 52, 48а, 48, 26, 42, 38, 41, 51, 35, 22, 47, 49, 23а
- Пишоновская улица 26/2, 26/1, 24/2
- Пишоновская улица 19, 21, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 22/1, 30/1, 39, 32/1, 41, 43, 45
- Пишоновский переулок 2, 4
- Садовая улица 11
- Садовый переулок 1112, 8а, 6, 7, 8, 10, 11, 6А, 3
- Семена Палия улица 94, 84_2, 96
- Среднефонтанская улица 27, 31, 27А, 29, 26/28, 28, 43, 47/51, 45
- Среднефонтанский переулок 27А, 27, 1618, 16/18
- Трасса здоровья 5, 16, 5б, 5А, 12, 10а, 9, 10, 14, 18
- Тульская улица 1, 3а, 3, 13.
Фото: iSwitch