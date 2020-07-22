Отключение света в Одессе 23 июля: кто останется без электроэнергии?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 3564 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 23 июля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 22:00 по 06:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7А, 2А, 10, 11, 12
- 10-я Суворовская улица 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 11А, 35, 15а, 34А, 35А, 37, 29А
- 11-я линия Люстдорфской Дороги 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26а, 28А, 25, 33В, 33а, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 33Б
- 12-я Суворовская улица 14, 16, 17, 18, 19, 17/1, 20, 14а, 21а, 21, 22, 23, 24, 19а
- 13-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 4, 4а, 2, 3, 8, 10, 12, 6а, 6
- 14-я Суворовская улица 23, 15а, 13, 15, 17, 19, 21
- 15-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 9
- 19-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3
- 1й Орловський 2, 4, 6
- 2-й Воронежский переулок 1
- 2-й Керченский переулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6А, 1А, 20Б, 20А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- 22-я линия 2, 4
- 23-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 6
- 24-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7
- 25-я линия 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24
- 26-я линия 1а, 1, 2, 3, 11а, 3а, 4, 19а, 10а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27
- 27-я линия 1, 3, 4, 5, 17А, 8а, 4а, 6, 3а, 9а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
- 28-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 8/2, 15/1, 13а, 1а, 7а, 15, 18, 20, 22
- 29-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5/2, 7а, 16А, 12а, 11б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51
- 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13Б, 11А, 3/3, 16, 2Б, 1А, 3А, 1б, 2В, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2А
- 30-я линия 1, 3, 5, 7, 8, 10, 8Б, 3А, 12, 1а, 14, 8а
- 31-я линия 5, 16, 5б, 5А, 12, 14, 10а, 9, 10, 18
- 32-я линия 1, 4, 10А, 11а, 16/1, 9, 16А, 10, 11, 12, 14, 4а
- 33-я линия 2, 3
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1Б, 22Б, 26а, 11А, 3, 6, 7, 9, 6А, 2, 8, 10, 5, 11, 4а, 18, 17, 21, 13, 21А, 15, 26, 16, 12, 22, 19, 14, 4
- 40-летия Обороны Одессы улица 2, 4, 8
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18а, 5А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 22а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13/2, 13/1, 17А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 1А, 7, 7а, 5А, 4А, 6б, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5А, 13А, 18А, 23, 23/, 24, 16а
- 9-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18а, 5А, 4А, 20А, 17а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
- Академика Заболотного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 13А, 39А, 18А, 43А, 34, 33/1, 41А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 332
- Воронежская улица 16, 13а, 14, 20, 8/2, 20а, 10, 8, 9, 7, 6, 12, 13, 12а
- Генерала Бочарова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21А, 22а, 12, 24/26, 18А, 49а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55
- Героев обороны Одессы улица 14, 16, 18, 20, 22, 24, 52А, 14/1, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
- Давида Ойстраха улица 1, 4, 5, 13, 24/2, 24/3, 20, 7А, 24/1, 21, 22, 23, 24
- Давида Ойстраха улица 2, 3, 6, 8, 10, 18
- Десантный бульвар 1, 4, 6, 14, 16, 18
- Днепровская улица 108
- Добровольского проспект 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 151/4, 151/1, 151/3, 134, 75А, 147/2, 151/5, 149/2, 77А, 73А, 81А, 71А, 149/4, 147/1, 139 А, 149/3, 109А, 151/2, 149/1, 79А, 136, 138, 139, 141, 143, 145, 153, 155
- Жолио-Кюри улица 46, 70авт34, 40, 42, 44А, 38, 48, 36, 50, 30, 32а\с, 22, 32, 34, 28, 39, 24, 22а, 31г, 31д, 29, 31Е, 27, 31а, 31Б, 52, 43, 43а, 26, 70, 64
- Жолио-Кюри улица 60
- Жолио-Кюри улица 31, 33, 35, 24А, 33а/с524, 31/1, 37, 37а, 33а/c, 31/2, 62, 68, 72
- Капитана Кузнецова улица 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 30А, 39А, 42А, 32/1, 54А, 89а, 22В, 26А, 31А, 63, 37А, 67А, 91А, 48а, 29А, 91Б, 32А, 55Б, 33А, 64, 67, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 110, 112, 114
- Керченская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 105А, 59А, 63а, 106А, 84А, 76а, 77А, 108а, 69, 87Б, 82а, 118А, 72А, 91Б, 109А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131, 188
- Кишинёвская улица 10
- Крымская улица 37, 54, 56, 58, 62, 63, 72А, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 80, 82, 84
- Курская улица 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 151, 139г, 113а, 147а, 99а, 153, 155А, 161а, 161/1, 107а, 123а, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 167б
- Леси Украинки улица 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64А, 82Б, 84А, 80Б, 31А, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
- Лесная улица 2, 4, 6, 8, 12
- Марсельская улица 1, 3, 4, 5, 7, 8, 2а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Махачкалинская улица 11, 4а, 6, 9, 10, 17, 18
- Орловская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 23а, 12а, 31а, 22а, 35а, 33а, 42а, 47а, 44, 46, 47, 48, 48а, 59, 53, 49, 52, 54, 51, 57, 50, 55
- Паустовского улица 31/1, 31гар, 31, 31/2, 2, 29
- Ростовская улица 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 81/1, 85, 107А/1, 103А, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129
- Садовая улица 1, 2, 4, 5, 6, 11а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
- Семена Палия улица 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 78, 84, 84/2, 84/1, 74/1, 60гар, 90, 92, 94, 98, 100, 108, 118
- Семена Палия улица 68, 70, 76, 80, 82, 86, 72/1, 88, 94, 96, 70/1
- Тульская улица 1, 3а, 3, 13
- Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 10-я Суворовская улица 35
- 2-й Моторный переулок 1, 2, 8, 1\1, 8б, 16, 2Б, 14, 20, 4Б
- 3-й Моторный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2\1, 12А, 3\2, 23А, 4\2, 23/2, 9, 1\, 4\, 2В, 10Б, 21\1, 4а, 5А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 34, 37
- 4-й Деревообделочный переулок 5
- 4-й Стахановский переулок 1, 3, 4, 2А, 2
- Академика Панкратовой улица 16, 20, 22, 24, 26, 28, 41А, 39в, 24Б, 26а, 29, 29а, 24а, 22а, 26б, 30а, 49А, 24г, 34а, 51а, 24В, 39А, 53а, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
- Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
- Владимира Хавкина улица 43а, 37а, 37, 43б, 41, 35а, 41б, 35, 47г, 47а, 49, 51а, 51, 45б, 41а, 47/, 39, 33, 47
- Давида Ойстраха улица 21
- Жолио-Кюри улица 33а/c, 31/2, 31, 35, 37, 33а/с524, 31/1, 33, 37а
- Жолио-Кюри улица 72
- Ивана Мазепы улица 4, 6а, 9, 6б, 7, 11
- Краснослободская улица 50/1, 52/10, 52/4, 52
- Ломоносова улица 16а, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7а, 13а, 18б, 10а, 17, 18, 19, 20
- Маловского улица 6
- Матюшенко улица 20б, 3, 4, 6, 8, 5а, 22Б, 9, 21а, 6б, 20а, 5б, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Моторная улица 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31Б, 41А, 21А, 9А, 7А, 27А, 4а, 29А, 53А, 6а, 27Б, 51А, 29, 13А, 31А, 19б, 19а, 6б, 27В, 55а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- Педагогическая улица 46, 46А
- переулок Александра Стурдзы 1
- переулок Аполлона Скальковского 8, 7/9, 9
- площадь Молодёжи 12, 14, 16, 19, 12а, 6, 21
- Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
- Саши Хорошенко улица 11, 13, 14, 15, 24б, 13а, 14а, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22
- Семена Палия улица 126/1
- Слободская улица 27, 29, 33
- Училищная улица 2, 4, 6
- Хуторская улица 97в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1б, 44б, 93г, 13, 17а, 83д, 8а, 95ж, 81а, 54а, 81е, 93е, 42а, 81б, 81г, 75ж, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 87а, 83а, 25а, 77д, 57Д, 95з, 11б, 95б, 27б, 85а, 89а, 93д, 44г, 13б, 81з, 105в, 42г, 99а, 77б, 13б2, 83в, 79а, 95г, 73а, 75в, 95д, 42б, 13а, 103г, 77а, 42д, 75а, 12а, 81к, 46б, 83г, 46а, 48а, 16а, 9б, 81д, 77в, 85б, 15в, 93к, 11а, 83б, 10а, 44в, 93б, 1а, 75б, 77ж, 60А, 93ж, 58в, 99/Б1, 95а, 86Г, 81Л, 6/3, 17б, 5в, 8б, 10б, 13в, 11в, 3а, 5б, 15а, 8в, 75е, 20а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 44а
- Цементный переулок 16а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11а, 8, 14б, 5а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17
- Южная улица 17, 19, 21, 23, 28, 30, 34, 19/1, 32
- Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 16а, 20а, 19а, 17а, 24б, 25/27, 22, 15а, 32а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Амбулаторный переулок 1
- Бородинская улица 53а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 59А, 44, 44А, 79А, 32А, 79Д, 53Г, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79
- Горизонтальная улица 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 45А, 56а, 41А, 41, 26\2, 40а, 35б, 33А, 42А, 25Б, 30А, 21Б, 43А, 13А, 47, 35А, 45, 46, 52, 42, 44, 43, 56, 60, 54
- Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 43А, 2А, 49/1, 29, 50А, 41а, 8А, 42А, 60а, 15А, 60б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
- Магистральная улица 35а, 31Н, 33а, 33 б, 34, 37, 33б, 35, 37А, 36, 33а4, 33/2, 35/2, 38, 56, 50, 58а, 40, 54, 52, 58, 24, 31в/2, 21А, 22, 11, 6В, 31д, 31В/1, 18А, 23, 6а, 44, 12А, 39А, 20, 31а7, 31, 10, 42а, 31Б, 33, 31Л, 27, 19, 4, 31Е, 14, 12б, 12, 5, 9, 30, 28, 18, 3, 17, 31А, 16А, 31\4, 50а, 25, 31з, 2, 16, 1, 42, 31В, 15, 26, 8А, 31г, 29, 13, 6, 28А, 46, 21, 48, 7, 19А, 31К
- Нескучная улица 57, 61, 52А, 52А14, 52, 53, 55, 59
- Николая Аркаса улица 30, 34, 39, 41, 43, 45, 31А, 58, 31Б, 37А, 37Б, 43\2, 64А, 60а, 70а, 58А, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74
- Огородная улица 103
- Патриотическая улица 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 43А, 50, 46а, 64/66, 41А, 27а, 25а, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76
- переулок Гагарина 20
- переулок Ползунова 24Б, 6
- Петра Лещенко улица 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 36а, 53/2, 47А, 40а, 61А, 55А, 49А, 59А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 100, 102
- Ползунова улица 1Г, 1, 2, 1Д, 6а, 4а, 3, 1Б, 1В, 1Е, 2А, 24А, 4Б, 1А, 1Ж, 5, 2Б, 16, 7, 22, 11, 24, 18, 14, 20, 6, 8, 10, 12
- Сосюры улица 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 1а, 74А, 59А, 78, 66А, 80, 82, 76а
- Узкий переулок 14Б
- Ученическая улица 57, 59, 61, 43а
- Фонтанская дорога 114, 114А
- Черновицкий переулок 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 31А, 21 Б, 21а, 34, 36, 38, 40