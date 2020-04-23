fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 23 апреля: кому надо успеть зарядить телефон

Отключение света в Одессе 23 апреля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 470 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 23 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 11-й Черноморский переулок 1а, 1, 2, 3, 18а, 4, 14а, 16а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28
  • 12-й Черноморский переулок 9а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6а, 18а, 3а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30
  • 3-й Амурский переулок 6а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
  • 8 Марта улица 98, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 113В, 171А, 122А, 145А, 111А, 177А, 161А, 169А, 131А, 137А, 109В, 127, 122_1, 111Б, 139А, 108А, 187Б, 125а, 105А, 143А, 179А, 131, 181а, 169, 151, 179, 139, 165, 183, 153, 141, 177, 185, 173, 171, 133, 137, 163, 129, 157, 147, 143, 135, 149
  • 9-й Черноморский переулок 4, 4_2, 2
  • Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б, 18
  • Амурская улица 38, 40, 42, 44, 55/2, 57А, 46, 46 А, 53, 57, 61, 63, 42а
  • Балтская дорога 153
  • Богдана Хмельницкого улица 1, 1а, 3, 1/3
  • Болгарская улица 1
  • Генерала Ватутина улица 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36
  • Дорожная улица 7_16, 1, 2, 3, 4, 5, 39А, 8_38, 7_40, 37А, 7_14, 8_6, 7_26, 6А, 7_13, 7_19, 6_8, 7_11, 8_31, 5_5, 7_12, 30, 7А, 28, 39, 50, 25, 33, 6, 43, 34, 44, 27, 8, 7, 41, 48, 32, 42, 36, 22, 35, 37
  • Маковая улица 1
  • Мечникова улица 51, 106, 108, 110, 112, 114, 116
  • Мясоєдовська вул. 11, 17, 21, 23, 25, 29, 34/36, 31, 33, 35, 37, 38, 45
  • Северная улица 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 164, 188
  • Старопортофранковская улица 44, 1351, 46а, 46, 133, 135, 44а
  • Тираспольское шоссе 127, 147, 153, 127А, 151, 149А
  • Черняховского улица   12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Авдеева-Черноморского улица 4л
  • Каманина улица 14/1, 14-А, 15б, 11, 13г, 9а, 3а, 6, 11В, 2а, 14/3, 15-А, 15в, 7, 13, 3/8, 8, 10, 11А
  • Компасний провулок 1, 2, 3, 4, 3/1, 3/3, 4В, 2А, 1/1А, 2/1, 1б, 15А, 12А, 2Б, 6А, 5, 4Б, 4А, 1/2, 11А, 17/2, 3б, 17, 6Б, 14, 18, 12, 19, 16, 8, 9, 10, 7, 11, 21, 6, 13, 20
  • Литературная улица 1
  • Окружная улица 3/7, 18/1, 10/1, 9, 10/3, 9б-2, 8/2, 10, 10В, 8, 9и, 9е, 9А, 7, 9ж, 8Б, 9/2, 9/1, 101, 9б, 10а, 9в, 8/11, 14а3, 14б, 124, 16а, 14в, 9и/1, 16, 14в3, 14а, 14/3, 14/1, 14д, 14г, 12, 14, 18/5, 18/9, 18/7, 18, 18А, 9г
  • переулок Каманина 8/3
  • тупик Леваневского 43/2, 43б, 41А, 37, 16А, 38Б, 48, 46, 45, 18, 40, 43А1, 41, 47, 35А, 44, 16, 42, 38А, 43, 39, 43а, 37Б, 38В, 35, 39А, 39Б, 37а, 9А, 42А, 38
  • Урожайная улица 28-Г, 4, 5д, 10а, 5а, 8/1, 18а, 20Б, 28А, 5е, 28н, 5/4, 28-Д, 28Г, 5, 7б, 5г/1, 22А, 24а, 28Б, 28д, 8а, 10б, 26а, 5г, 14а, 28в, 5к, 16а, 12а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 38, 142, 163, 181, 202
  • Фонтанская дорога 69/2, 69, 6912, 30/32, 30А, 30В, 30Б
  • Чубаевская улица 11а, 11а/1, 11/5, 11/, 11в, 11/4, 11/6, 11б, 11г, 11

Фото: УНІАН

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить