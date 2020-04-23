Отключение света в Одессе 23 апреля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 470 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 23 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 11-й Черноморский переулок 1а, 1, 2, 3, 18а, 4, 14а, 16а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28
- 12-й Черноморский переулок 9а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6а, 18а, 3а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30
- 3-й Амурский переулок 6а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
- 8 Марта улица 98, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 113В, 171А, 122А, 145А, 111А, 177А, 161А, 169А, 131А, 137А, 109В, 127, 122_1, 111Б, 139А, 108А, 187Б, 125а, 105А, 143А, 179А, 131, 181а, 169, 151, 179, 139, 165, 183, 153, 141, 177, 185, 173, 171, 133, 137, 163, 129, 157, 147, 143, 135, 149
- 9-й Черноморский переулок 4, 4_2, 2
- Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б, 18
- Амурская улица 38, 40, 42, 44, 55/2, 57А, 46, 46 А, 53, 57, 61, 63, 42а
- Балтская дорога 153
- Богдана Хмельницкого улица 1, 1а, 3, 1/3
- Болгарская улица 1
- Генерала Ватутина улица 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36
- Дорожная улица 7_16, 1, 2, 3, 4, 5, 39А, 8_38, 7_40, 37А, 7_14, 8_6, 7_26, 6А, 7_13, 7_19, 6_8, 7_11, 8_31, 5_5, 7_12, 30, 7А, 28, 39, 50, 25, 33, 6, 43, 34, 44, 27, 8, 7, 41, 48, 32, 42, 36, 22, 35, 37
- Маковая улица 1
- Мечникова улица 51, 106, 108, 110, 112, 114, 116
- Мясоєдовська вул. 11, 17, 21, 23, 25, 29, 34/36, 31, 33, 35, 37, 38, 45
- Северная улица 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 164, 188
- Старопортофранковская улица 44, 1351, 46а, 46, 133, 135, 44а
- Тираспольское шоссе 127, 147, 153, 127А, 151, 149А
- Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Авдеева-Черноморского улица 4л
- Каманина улица 14/1, 14-А, 15б, 11, 13г, 9а, 3а, 6, 11В, 2а, 14/3, 15-А, 15в, 7, 13, 3/8, 8, 10, 11А
- Компасний провулок 1, 2, 3, 4, 3/1, 3/3, 4В, 2А, 1/1А, 2/1, 1б, 15А, 12А, 2Б, 6А, 5, 4Б, 4А, 1/2, 11А, 17/2, 3б, 17, 6Б, 14, 18, 12, 19, 16, 8, 9, 10, 7, 11, 21, 6, 13, 20
- Литературная улица 1
- Окружная улица 3/7, 18/1, 10/1, 9, 10/3, 9б-2, 8/2, 10, 10В, 8, 9и, 9е, 9А, 7, 9ж, 8Б, 9/2, 9/1, 101, 9б, 10а, 9в, 8/11, 14а3, 14б, 124, 16а, 14в, 9и/1, 16, 14в3, 14а, 14/3, 14/1, 14д, 14г, 12, 14, 18/5, 18/9, 18/7, 18, 18А, 9г
- переулок Каманина 8/3
- тупик Леваневского 43/2, 43б, 41А, 37, 16А, 38Б, 48, 46, 45, 18, 40, 43А1, 41, 47, 35А, 44, 16, 42, 38А, 43, 39, 43а, 37Б, 38В, 35, 39А, 39Б, 37а, 9А, 42А, 38
- Урожайная улица 28-Г, 4, 5д, 10а, 5а, 8/1, 18а, 20Б, 28А, 5е, 28н, 5/4, 28-Д, 28Г, 5, 7б, 5г/1, 22А, 24а, 28Б, 28д, 8а, 10б, 26а, 5г, 14а, 28в, 5к, 16а, 12а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 38, 142, 163, 181, 202
- Фонтанская дорога 69/2, 69, 6912, 30/32, 30А, 30В, 30Б
- Чубаевская улица 11а, 11а/1, 11/5, 11/, 11в, 11/4, 11/6, 11б, 11г, 11
Фото: УНІАН