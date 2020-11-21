Отключение света в Одессе 22 ноября: сколько улиц обесточат?

Завтра, в воскресенье, 22 ноября, в Одессе из-за плановых работ планируется обесточить несколько улиц в Киевском и Суворовском районах города.

Как сообщает компания «Одессаоблэнерго», без света останутся такие адреса:

Академика Заболотного улица, 79

С 09:00 по 20:00;

Академика Королёва улица, 17, 19, 21, 21/1, 23

С 09:00 по 17:00;

Марсельская улица, 38, 40, 42, 46/2, 46/3

С 09:00 по 20:00

Сахарова улица, 20

С 09:00 по 20:00.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь с субботы на воскресенье, 22 ноября, из-за ремонтных работ на подстанции «Лузановка» в Одессе без электроснабжения останется часть Суворовского района.