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Отключение света в Одессе 22 ноября: сколько улиц обесточат?

Отключение света в Одессе 22 ноября: сколько улиц обесточат?

Завтра, в воскресенье, 22 ноября, в Одессе из-за плановых работ планируется обесточить несколько улиц в Киевском и Суворовском районах города.

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Как сообщает компания «Одессаоблэнерго», без света останутся такие адреса:

  • Академика Заболотного улица, 79
  • С 09:00 по 20:00;
  • Академика Королёва улица, 17, 19, 21, 21/1, 23
  • С 09:00 по 17:00;
  • Марсельская улица, 38, 40, 42, 46/2, 46/3
  • С 09:00 по 20:00
  • Сахарова улица, 20
  • С 09:00 по 20:00.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь с субботы на воскресенье, 22 ноября, из-за ремонтных работ на подстанции «Лузановка» в Одессе без электроснабжения останется часть Суворовского района.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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