Отключение света в Одессе 22 января: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 238 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 22 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 7, 124, 2/130, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270

12-я Суворовская улица 9, 142/2 д, 1

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью

3-я линия Лиманчик 6

3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

5-я Суворовская улица Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Военный спуск 1/3

Гоголя улица 7, 1/3

Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 119, 130, 132, 134, 111/О, 103/17, 103/13а13, 142/5, 111/М, 132/А, 111/К, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 103/18А, 111-Н, 103/5, 142/43, 103/6, 142, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 111-Л, 103/16, 103/4, 153/13, 144/5, 144/6, 144/1, 144, 144/3

Княжеская улица 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33б, 33а, 34, 36, 38, 40

Конная улица 11, 13, 18, 22

Ореховая улица 177, 196, 252

Пастера улица 34

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Приморская улица 20, 23, 25

Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 1/7, 156, 1/11, 1/3, 1/1, 1\13203, 1/33165, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Вильямса улица 87, 81/1, 81/3, 75, 81, 83, 81/2, 77

Академика Глушко проспект 18А, 16

Академика Королёва улица 100/1, 70, 100

Архитекторская улица 20/1, 20, 22

Ильфа и Петрова улица 41, 43, 47, 49, 53, 57, 61, 63, 63/1, 57/2, 57/4, 57/1, 55/1, 43/1, 43/2, 57/3

Фото: СТС

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