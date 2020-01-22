Отключение света в Одессе 22 января: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 238 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 22 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 7, 124, 2/130, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270
- 12-я Суворовская улица 9, 142/2 д, 1
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью
- 3-я линия Лиманчик 6
- 3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Военный спуск 1/3
- Гоголя улица 7, 1/3
- Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 119, 130, 132, 134, 111/О, 103/17, 103/13а13, 142/5, 111/М, 132/А, 111/К, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 103/18А, 111-Н, 103/5, 142/43, 103/6, 142, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 111-Л, 103/16, 103/4, 153/13, 144/5, 144/6, 144/1, 144, 144/3
- Княжеская улица 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33б, 33а, 34, 36, 38, 40
- Конная улица 11, 13, 18, 22
- Ореховая улица 177, 196, 252
- Пастера улица 34
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Приморская улица 20, 23, 25
- Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 1/7, 156, 1/11, 1/3, 1/1, 1\13203, 1/33165, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Вильямса улица 87, 81/1, 81/3, 75, 81, 83, 81/2, 77
- Академика Глушко проспект 18А, 16
- Академика Королёва улица 100/1, 70, 100
- Архитекторская улица 20/1, 20, 22
- Ильфа и Петрова улица 41, 43, 47, 49, 53, 57, 61, 63, 63/1, 57/2, 57/4, 57/1, 55/1, 43/1, 43/2, 57/3
Фото: СТС
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