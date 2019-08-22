Отключение света в Одессе 22 августа: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 22 августа с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1а, 2а, 2, 3, 8, 7, 6, 13 лінія, 5, 1, 4, 14 лінія, 3а, 4а, 2А
- 13-я Суворовская улица Полностью
- 2-й Артиллерийский переулок 3, 4А, 3Г, 6
- Академика Вильямса улица 58/1, 60/2, 60/1, 56/3
- Академика Глушко проспект 11/3
- Академика Королёва улица 43/2, 43/1, 47/1, 45/1, 51/1, 53/1, 45/3, 45/2, 34/1, 11 лінія, 8, 43/3, 12 лінія, 5, 5а, 4, 2, 3, 7, 1, 4а, 6
- Александровский проспект 34
- Армейская улица 1, 3, 5, 7, 9, 19, 21, 23
- Ботанический переулок 4
- Гагарина проспект 27А, 12, 27, 29, 31
- Книжный переулок 17
- Лунный переулок 1, 3, 4, 6
- Малая Арнаутская улица 82, 84
- Маршала Говорова улица 3А, 1/2, 2, 3
- Пантелеймоновская улица 72, 74, 95, 99, 101, 128
- Преображенская улица 94
- Сегедская улица 8, 8А, 6, 7А, 5Б, 4, 6Б, 9А, 9, 11, 589, 5122, 5111, 523, 554, 6А, 5100, 5127, 561, 5160, 539, 5, 596, 5А, 2А, 2, 12, 12А, 10, 7, 5155
- Среднефонтанский переулок 17/13
- Старорезничная улица 20, 28, 35
- Тульская улица 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 84а, 76-А, 87а, 81а, 81, 80а, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 93, 821
- Фонтанская дорога 62/2
- Шевченко проспект 17В, 8/10, 8/9, 15/8, 15/6, 15/7, 8/3, 8/4, 15/2, 8Б, 8А1, 15/3, 8А/1, 15/5, 15/4, 8/13, 8/7, 8/8, 8В, 8/6, 8/11, 8А.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Авдеева-Черноморского улица 126а, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157/7, 122а, 157/4, 157, 145а, 122б, 122Д, 149а, 159А, 157/, 122/4, 147а, 157/1, 122в, 122/3, 149г, 147б, 147б2, 159, 161, 163, 165
- Ефима Геллера улица 99/2, 81б, 99б, 99, 104, 92а, 1042, 991, 100а2, 91, 102, 95, 100а, 100/2, 93, 100, 95а, 1003, 106, 85, 96в, 94б, 92, 96г, 91а, 78, 732, 81, 81в, 87а, 97Б, 77, 98, 97, 94а, 87в, 96а-96в, 87, 94-А, 92А, 73в, 97/А, 73а, 96, 96е, 87б, 94, 81а, 81г
- Краснова улица 8, 9, 13, 15, 17, 11А, 11
- Луганская улица 14Б
- Люстдорфская дорога 29б, 29а, 29
- Неделина улица 111
- Толбухина улица 122, 128а, 132Г
- Шклярука улица 4А, 1, 10б, 12б, 10д, 10В/3, 10в/1, 12а, 10в2, 10в, 11а, 10а, 3г, 3з, 3а, 2, 3е, 7г, 3в, 3б, 7а, 3ж, 3д, 7в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3и.
С 10:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Новощепной Ряд улица 11, 13, 19
- Преображенская улица 81, 83, 85
- Старопортофранковская улица 137, 139, 141, 143
Фото: Gear Patrol
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