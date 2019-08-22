Отключение света в Одессе 22 августа: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 22 августа с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1а, 2а, 2, 3, 8, 7, 6, 13 лінія, 5, 1, 4, 14 лінія, 3а, 4а, 2А

13-я Суворовская улица Полностью

2-й Артиллерийский переулок 3, 4А, 3Г, 6

Академика Вильямса улица 58/1, 60/2, 60/1, 56/3

Академика Глушко проспект 11/3

Академика Королёва улица 43/2, 43/1, 47/1, 45/1, 51/1, 53/1, 45/3, 45/2, 34/1, 11 лінія, 8, 43/3, 12 лінія, 5, 5а, 4, 2, 3, 7, 1, 4а, 6

Александровский проспект 34

Армейская улица 1, 3, 5, 7, 9, 19, 21, 23

Ботанический переулок 4

Гагарина проспект 27А, 12, 27, 29, 31

Книжный переулок 17

Лунный переулок 1, 3, 4, 6

Малая Арнаутская улица 82, 84

Маршала Говорова улица 3А, 1/2, 2, 3

Пантелеймоновская улица 72, 74, 95, 99, 101, 128

Преображенская улица 94

Сегедская улица 8, 8А, 6, 7А, 5Б, 4, 6Б, 9А, 9, 11, 589, 5122, 5111, 523, 554, 6А, 5100, 5127, 561, 5160, 539, 5, 596, 5А, 2А, 2, 12, 12А, 10, 7, 5155

Среднефонтанский переулок 17/13

Старорезничная улица 20, 28, 35

Тульская улица 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 84а, 76-А, 87а, 81а, 81, 80а, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 93, 821

Фонтанская дорога 62/2

Шевченко проспект 17В, 8/10, 8/9, 15/8, 15/6, 15/7, 8/3, 8/4, 15/2, 8Б, 8А1, 15/3, 8А/1, 15/5, 15/4, 8/13, 8/7, 8/8, 8В, 8/6, 8/11, 8А.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Авдеева-Черноморского улица 126а, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157/7, 122а, 157/4, 157, 145а, 122б, 122Д, 149а, 159А, 157/, 122/4, 147а, 157/1, 122в, 122/3, 149г, 147б, 147б2, 159, 161, 163, 165

Ефима Геллера улица 99/2, 81б, 99б, 99, 104, 92а, 1042, 991, 100а2, 91, 102, 95, 100а, 100/2, 93, 100, 95а, 1003, 106, 85, 96в, 94б, 92, 96г, 91а, 78, 732, 81, 81в, 87а, 97Б, 77, 98, 97, 94а, 87в, 96а-96в, 87, 94-А, 92А, 73в, 97/А, 73а, 96, 96е, 87б, 94, 81а, 81г

Краснова улица 8, 9, 13, 15, 17, 11А, 11

Луганская улица 14Б

Люстдорфская дорога 29б, 29а, 29

Неделина улица 111

Толбухина улица 122, 128а, 132Г

Шклярука улица 4А, 1, 10б, 12б, 10д, 10В/3, 10в/1, 12а, 10в2, 10в, 11а, 10а, 3г, 3з, 3а, 2, 3е, 7г, 3в, 3б, 7а, 3ж, 3д, 7в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3и.

С 10:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Новощепной Ряд улица 11, 13, 19

Преображенская улица 81, 83, 85

Старопортофранковская улица 137, 139, 141, 143

Фото: Gear Patrol