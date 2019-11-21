Отключение света в Одессе 21 ноября: список адресов

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 896 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 21 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Адмирала Лазарева улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 13/1, 31, 68В, 17/19, 22А, 42/44, 33/35, 26а, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 92

Академика Вильямса улица 59к, 59к.

Алексеевская площадь 1, 7, 9

Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а

Балковская улица 21, 23, 25, 27, 31, 128, 130

Богдана Хмельницкого улица 3

Болгарская улица 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 11/13, 82/84, 46, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90

Высокий переулок 12/14, 2, 4, 6, 7, 11, 20

Генерала Цветаева улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1/26, 20/22, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Георгія Гамова сквер 13, 15, 17, 19

Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 142/43, 103/18, 213, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 111-Ф, 9 Лінія, 7 Лінія, 8 лінія, 144/10, 111/О, 103/18А, 12 Лінія, 11 Лінія, 111/Р, 111/П, 103/3, 103/7, 103/14, 103/17, 132А, 103/16, 103/4, 6/196, 103/12, 10 Лінія, 153/13, 144/5, 103/6, 144/3, 142/5, 5 лінія, 111/К, 6 лінія, 144/6, 7 лінія, 2/130, 132/А, 103/13, 111/С, 144/1, 111/М, 144а, 8 Лінія, 111/ Г/Д, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103/5, 142 лінія12, 103/13а13, 144Д, 111-Л, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 270, 142217

Заньковецкой улица 10, 11, 12, 14

Запорожская улица 20, 22, 23, 24, 32, 32А, 30

Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в

Львовская улица 56, 54/2, 50, 52, 54, 58

Львовский переулок 10Б, 3/1, 10, 8, 8а, 7, 10В, 3, 5, 76, 10а, 15, 1, 16, 9

Мациевской улица 25А, 24, 25, 27, 28, 30, 32

Мельницька вулиця 2, 5

Мечникова улица 55, 120, 122, 128, 55а

Мясоедовская улица 11, 17, 21, 23, 25, 40, 42, 44

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21

переулок Ковалевского 9

Петра Ивахненко улица 43, 37В, 27, 50, 64, 19, 59а, 66, 44, 8, 56, 54, 37, 38а, 20, 10, 30а, 57, 72, 31, 23, 14А, 41, 46а, 63, 58, 32, 66а, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 49, 42а, 22, 60, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 51, 21, 13, 61, 6, 14б, 52, 7, 45, 48, 20а, 53, 36, 1, 16, 25а, 38, 29, 42, 68, 15, 65, 26, 34, 13а, 60а, 67, 33Б, 70, 18а, 25, 27а, 39, 13б, 3, 34а, 9, 18, 30, 52а, 40, 17, 62, 59, 48а, 28, 55, 12а, 26А, 46

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/24, 207, 1\13203, 1/33165, 1/3, 1/11, 1/7, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/1

Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4а, 34, 1А, 40А, 3а, 2А, 46А, 30а, 16а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 21а, 27б, 35а, 20а, 30, 22а, 40а, 30б, 36а, 41а, 27а, 24а, 38а, 25а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44

Саши Хорошенко улица 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 29а, 21, 16а, 10б, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8а

Скидановская улица 4, 8

Слободская улица 23а, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37а, 28а, 36а, 36, 37в, 32а, 34а, 33а, 23б, 37, 38, 39, 40, 41, 43

Степовая улица 27, 29, 31, 46, 48, 50

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б

Фонтанская дорога 129

Харьковская улица 13а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16/1, 16а, 6а, 10, 8а, 5а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 3а

Шишкина улица 39

Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Авдеева-Черноморского улица 149г, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 149а, 157/4, 157/, 122/3, 147а, 157/1, 145а, 122в, 157/7, 147б, 147б2, 122а, 159А, 151, 126а, 122б, 122Д, 122/4, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165

Краснова улица 11, 13, 15, 17, 11А

Луганская улица 14Б

Толбухина улица 122, 128а, 132Г

Шклярука улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3и, 3в, 3з, 7а, 3ж, 3а, 10В/3, 7в, 7, 3б, 7г, 3г, 3е, 8, 9, 3д.

С 09:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Атамана Головатого улица 33, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 56, 43б, 57, 58, 63, 65.

Фото: galinfo.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.