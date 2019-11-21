Отключение света в Одессе 21 ноября: список адресов

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 896 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 21 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Адмирала Лазарева улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 13/1, 31, 68В, 17/19, 22А, 42/44, 33/35, 26а, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 92
- Академика Вильямса улица 59к, 59к.
- Алексеевская площадь 1, 7, 9
- Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а
- Балковская улица 21, 23, 25, 27, 31, 128, 130
- Богдана Хмельницкого улица 3
- Болгарская улица 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 11/13, 82/84, 46, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90
- Высокий переулок 12/14, 2, 4, 6, 7, 11, 20
- Генерала Цветаева улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1/26, 20/22, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34
- Георгія Гамова сквер 13, 15, 17, 19
- Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 142/43, 103/18, 213, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 111-Ф, 9 Лінія, 7 Лінія, 8 лінія, 144/10, 111/О, 103/18А, 12 Лінія, 11 Лінія, 111/Р, 111/П, 103/3, 103/7, 103/14, 103/17, 132А, 103/16, 103/4, 6/196, 103/12, 10 Лінія, 153/13, 144/5, 103/6, 144/3, 142/5, 5 лінія, 111/К, 6 лінія, 144/6, 7 лінія, 2/130, 132/А, 103/13, 111/С, 144/1, 111/М, 144а, 8 Лінія, 111/ Г/Д, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103/5, 142 лінія12, 103/13а13, 144Д, 111-Л, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 270, 142217
- Заньковецкой улица 10, 11, 12, 14
- Запорожская улица 20, 22, 23, 24, 32, 32А, 30
- Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в
- Львовская улица 56, 54/2, 50, 52, 54, 58
- Львовский переулок 10Б, 3/1, 10, 8, 8а, 7, 10В, 3, 5, 76, 10а, 15, 1, 16, 9
- Мациевской улица 25А, 24, 25, 27, 28, 30, 32
- Мельницька вулиця 2, 5
- Мечникова улица 55, 120, 122, 128, 55а
- Мясоедовская улица 11, 17, 21, 23, 25, 40, 42, 44
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21
- переулок Ковалевского 9
- Петра Ивахненко улица 43, 37В, 27, 50, 64, 19, 59а, 66, 44, 8, 56, 54, 37, 38а, 20, 10, 30а, 57, 72, 31, 23, 14А, 41, 46а, 63, 58, 32, 66а, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 49, 42а, 22, 60, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 51, 21, 13, 61, 6, 14б, 52, 7, 45, 48, 20а, 53, 36, 1, 16, 25а, 38, 29, 42, 68, 15, 65, 26, 34, 13а, 60а, 67, 33Б, 70, 18а, 25, 27а, 39, 13б, 3, 34а, 9, 18, 30, 52а, 40, 17, 62, 59, 48а, 28, 55, 12а, 26А, 46
- Пишоновская улица 1, 6
- Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/24, 207, 1\13203, 1/33165, 1/3, 1/11, 1/7, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/1
- Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4а, 34, 1А, 40А, 3а, 2А, 46А, 30а, 16а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197
- Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 21а, 27б, 35а, 20а, 30, 22а, 40а, 30б, 36а, 41а, 27а, 24а, 38а, 25а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
- Саши Хорошенко улица 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 29а, 21, 16а, 10б, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8а
- Скидановская улица 4, 8
- Слободская улица 23а, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37а, 28а, 36а, 36, 37в, 32а, 34а, 33а, 23б, 37, 38, 39, 40, 41, 43
- Степовая улица 27, 29, 31, 46, 48, 50
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б
- Фонтанская дорога 129
- Харьковская улица 13а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16/1, 16а, 6а, 10, 8а, 5а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 3а
- Шишкина улица 39
- Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Авдеева-Черноморского улица 149г, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 149а, 157/4, 157/, 122/3, 147а, 157/1, 145а, 122в, 157/7, 147б, 147б2, 122а, 159А, 151, 126а, 122б, 122Д, 122/4, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165
- Краснова улица 11, 13, 15, 17, 11А
- Луганская улица 14Б
- Толбухина улица 122, 128а, 132Г
- Шклярука улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3и, 3в, 3з, 7а, 3ж, 3а, 10В/3, 7в, 7, 3б, 7г, 3г, 3е, 8, 9, 3д.
С 09:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Атамана Головатого улица 33, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 56, 43б, 57, 58, 63, 65.
Фото: galinfo.com.ua