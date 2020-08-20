Отключение света в Одессе 21 августа: список адресов

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 5758 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 21 августа в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1 пров. Обільний 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2
- 1-й Академический переулок 7а, 1, 2, 3, 10а, 21б, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1012
- 1-й Китобойный переулок 38, 12а, 38а, 42, 361, 26В, 12, 24, 4, 16, 26, 14/16, 22, 36, 32, 30, 28, 18, 6, 26А, 36А, 10, 8, 20, 20А, 34, 28а
- 1-й переулок 8 Марта 5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8
- 1-й переулок Нефтяников 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а
- 1-й переулок Равенства 1, 2, 3, 4, 6, 8, 86, 4а, 98, 106, 197
- 1-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 5, 7
- 1-й переулок Юннатов 1, 10а, 12б, 4, 10, 12/1, 8, 6а, 3, 12, 9, 8а, 7, 6, 12б2, 3а, 5, 9А
- 1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7
- 1-й Флотский переулок 5, 7а, 7
- 1-й Хаджибеевский переулок 7
- 1-я линия 8 Марта 2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 4а, 8, 24а, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24
- 10-я Суворовская улица 19, 21, 22, 23, 19Б, 24
- 2-й Академический переулок 2, 5, 4/а, 6
- 2-й Китобойный переулок 50А, 18а, 20А, 22, 40, 50, 44, 48, 46, 42, 14а, 10а, 17б, 11, 4, 12, 16, 16б, 14, 20, 7а, 6, 17, 7, 9а, 18, 9, 1, 17а, 10, 16а, 12А, 8а, 8, 15, 13, 3, 5
- 2-й переулок 8 Марта 6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8
- 2-й переулок Александра Невского 1, 2, 3, 7а, 2а, 4а, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 7г
- 2-й переулок Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5
- 2-й переулок Равенства 1, 4
- 2-й переулок Шишкина 9б, 11А, 4, 10, 20, 2Б, 10а, 16, 12б, 2А, 11, 5, 12, 14, 16а, 9, 1, 4а, 2, 18а, 8, 12а, 9а, 3, 18, 13
- 2-й Украинский переулок 3, 4, 5, 6
- 2-й Февральский переулок 1, 7, 7а, 5, 1А
- 2-й Флотский переулок 3, 4, 8
- 2-й Хаджибеевский переулок 10
- 2-я линия Марии Демченко 61А
- 3-й переулок 8 Марта 4, 5, 6, 8, 10
- 3-й переулок Александра Невского 7, 7А, 5, 3а, 2, 3
- 3-й переулок Нефтяников 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- 3-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 9а, 10А, 5, 11а, 14а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
- 3-й Украинский переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а
- 3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 6а, 2а, 11а, 15а, 19, 3а, 19а, 13а, 4б, 4а, 21, 23, 5а
- 3-й Хаджибеевский переулок 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1А
- 3-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
- 36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13А, 30/А, 25/1, 59а, 43А, 25/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
- 37-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31а, 30/1, 39а, 3а, 3/В, 3г, 25, 6а, 29/3, 18а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
- 38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
- 39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
- 4-й переулок 8 Марта 2, 4, 6, 8, 10
- 4-й Флотский переулок 1
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50, 50/1, 31/1, 50/3, 25, 29, 31, 33
- 4-я линия 8 Марта 12, 2а, 11, 4, 1а, 14, 10, 8, 2, 17, 9, 5, 3, 18, 7, 13, 2А1, 6, 15, 1, 16, 14а
- 40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5
- 41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
- 42-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
- 43-я линия 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14а, 11, 8а, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 12а
- 44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
- 45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
- 46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
- 47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
- 48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- 49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- 5-й переулок 8 Марта 4, 6, 8, 9
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34
- 5-я линия 8 Марта 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
- 51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
- 52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
- 53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
- 54-я линия 1, 3, 5, 7, 15
- 55-я линия 1, 3, 5, 7
- 6-й переулок 8 Марта 4, 8, 9, 10, 11
- 6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36
- 7-й переулок 8 Марта 5, 6, 7, 8, 9
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
- 7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51
- 8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 21/2, 9А, 14, 37/1, 37/2, 29А, 7/1, 23а, 47А, 14А, 35а, 37В, 21А, 37А, 43А, 20А, 37Б, 45, 45А, 53, 20, 18, 43, 55, 30, 57, 59, 33, 40, 23, 34, 32, 28, 25, 41, 22, 36, 51, 38, 16, 63, 29, 42, 39, 49, 26, 17, 35, 24, 61, 19, 31, 27, 15, 47
- 8-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а
- 9-й переулок 8 Марта 1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47
- 9-я Суворовская улица 27, 35А, 29а, 31А, 34, 28, 30, 29, 32, 31, 25, 26, 26а, 38, 36, 35, 33А, 37, 33
- Аграрная улица 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Академика Гаркавого улица 15, 29, 31, 33, 35, 37а, 37, 48а, 43, 47, 51, 53
- Академика Заболотного улица 18А, 20, 24
- Академика Королёва улица 48
- Академическая улица 5, 47а, 29, 24, 1/16, 24А, 48В, 14/3, 47, 34В, 36, 37, 52А, 39/2, 30А
- Александра Невского улица 19, 31а, 21/8, 21/6, 23, 11а, 21/2, 8, 21/5, 20, 10, 5а, 11, 5, 7а, 14, 12, 21/3, 21/5А, 1а, 21/4, 13, 15, 1, 16, 3а, 20а, 14а, 17, 3, 21/1, 18а, 18, 20Б, 9, 9а, 25А, 27, 38, 34а, 26, 32, 27А, 29, 40, 30, 33, 28а, 39а, 33а, 34, 28, 31а2, 27Б, 24, 29/1, 31, 32а, 34Б, 28б, 25
- Альпинистов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
- Анны Ахматовой улица 28/2, 34а, 22, 15, 19/2, 26, 19, 24, 27, 25, 28, 17/19, 21, 24а, 36, 32, 32Б/1, 32а, 30, 34Б, 40, 6, 34, 38, 23
- Архитектурная улица 10, 12, 14а, 14
- Ашхабадская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12б, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 12а
- Балтская дорога 37, 43, 45, 46, 47, 59, 60, 62, 64, 64А, 62/1, 82а, 75б, 43А, 58А, 84а, 66, 67, 68, 70, 82, 84
- Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4
- Баштанная улица 2, 10/33, 11, 112, 14, 9, 9а, 6, 5/5, 6/3, 41, 16, 2а, 5, 12, 420, 4, 27, 93, 6/6, 92, 212, 91, 10, 8/10, 34, 8, 6/4
- Безымянный переулок 10Б, 9в, 2, 9а, 9, 6, 6А, 2а, 12, 4, 8, 10, 11
- Бессарабская улица 2, 4, 6, 4Б
- Библиотечная улица 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
- Битумная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21/2, 21а, 17, 19
- Болградская улица 2, 3, 4, 6, 20/1, 22\1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
- Большая Арнаутская улица 92/94, 86, 92, 9294, 86А
- Бородинская улица 1, 3, 5
- Вертелецкого улица 7Б, 13
- Ветеранов Труда улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 13А, 33, 44А, 17А, 4Б, 11А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
- Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
- Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
- Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 18а, 24, 27, 29, 31
- Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4а, 1б, 9а, 1а, 16, 19а, 32б, 14а, 3а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Гагарина проспект 1
- Газовая улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Генерала Доватора улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17 Б, 1а, 20, 19А, 11А, 42а, 27А, 25Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42
- Главная улица 9а, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 22Б, 22А, 1а, 18б, 22Д, 14А, 27А, 22Г, 22Е, 27, 2а, 22В, 23а, 18а, 1б, 3а, 5/5а, 7а, 17а, 28, 29, 31, 33, 13а
- Гладкова улица 33/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 7в, 2а, 118а, 161а, 42А, 4А, 49в, 299б, 12а, 43а, 305а, 277а, 64б, 3а, 153б, 4а, 112б, 10а, 263а, 259а, 299а, 11а, 3б, 275, 33а, 72а, 19А, 3А, 201а, 124а, 171а, 64а, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319, 5а
- Дальницкое шоссе 19
- Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
- Дмитрия Донского улица 31, 11/Д, 43, 35, 35а, 31а, 33, 41а, 37, 22, 41, 39/1, 2/2, 9/7, 13, 9, 2а30, 2А15, 2а/22, 21, 5В, 2а.5, 17а, 94, 2а25, 2А/28, 2/33, 2/20, 1б, 2А/35, 9Д, 1, 2А9, 15, 11/6, 2/11, 2/8, 1618, 2/3, 95, 11Б, 27492, 2а43, 2/42, 2/21, 3А1, 15/1, 2, 17/17, 11В-1, , 2/13, 9Е, 2а6, 2552, 2а37, 2а27, 2/1А, 2/947, 1А, 20, 2848, 2А41, 2а/31, 17, 9А, 3б, 2А10, 2а36, 15а/15б, 2а38, 2а40, 113, 2а45, 9Ж, 19, 2А18, 4, 2А8, 2/35, 2/12, 1а, 2/7, 11А, 2а1, 2а34, 9В, 2а23, 2а12, 111, 11/21, 11/2, 21/3, 2/53, 2а/7, 2б, 2а/32, 3а, 112, 2/55, 2/14, 16, 2а5, 2/10, 2А/17, 2а29, 2/6, 2а, 2/1, 16/18, 1а/1, 11, 39, 10, 8, 45, 45а, 6, 12, 11Г, 2а/26
- Днепровская улица 33А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27а, 25А, 23а, 50А, 37а, 24А, 46а, 38А, 20А, 46, 47, 48, 49, 50, 51
- Добровольского проспект 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 40а, 57/1, 24/1, 1Б, 25А, 11а, 46А, 53, 25б, 3а, 33А, 55, 57, 59, 61, 1а
- Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А
- Достоевского улица 3, 2В, 9, 11, 4а, 2, 17, 25, 10, 6а, 17а, 8, 13, 8а, 9А, 7, 21, 11а, 13а, 5, 1, 15, 4в, 9в2, 4б, 15а, 7а, 11Б, 4, 12, 6
- Ёлочная улица 42/2, 5/3, 58, 44Б, 54, 44, 56, 52, 38а, 38, 42, 44а, 48, 36, 5/2, 5/17, 46
- Жевахова гора 17
- Жевахова улица 19, 92, 94
- Житомирская улица 1, 21, 27, 41, 44, 58, 60, 64, 154, 165, 170, 176, 186а, 51А, 184б, 200, 132А, 202
- Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17а, 13/1, 14гар, 17а/с5, 2А, 24А, 15, 13А, 12, 13, 21, 11, 18, 17, 16, 14, 23, 20, 24, 26, 25, 19
- Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8а, 27А, 29/1, 10, 52а, 26а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
- Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7а, 28А, 11, 26а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
- Ивана Вазова улица 6Б, 21
- Ивана Мазепы улица 9, 6б, 4, 7, 11, 6а
- Ипподромный переулок 10
- Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26а, 23, 38а, 24а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
- Кавказский переулок 4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Кавунева (колишня вул.Арбузна) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 11б, 8А, 5а, 1а, 12а, 16, 18, 3а
- Канатная улица 29, 74
- Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
- Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15б, 15а, 16а, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24
- Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
- Китобойная улица 32/1, 7/1, 38а, 45, 26, 19/2, 38, 41, 29, 42, 32, 36 а, 21/1, 22, 18а, 34А, 47, 27, 24, 35, 43, 20А, 21/3, 31, 19, 44, 37, 23, 34, 20, 19/3, 92, 33а, 40, 70, 28, 25, 39, 18, 36, 33/1А, 21, 31б, 30, 36в, 34Б, 22А, 46А, 46, 413, 47А, 48, 472, 20В, 20Б, 20Д, 6, 6/2, 5а, 9а, 8б, 8а, 13, 10, 7/а, 8, 17, 3, 2, 12а, 12, 4, 15/1а, 15, 16, 15а, 5, 11, 74
- Клиновая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 32а, 25Б, 2а, 28а, 54, 26а, 56, 58, 60
- Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1
- Костанди улица 28, 34/Б-1, 31, 27А, 26, 29, 28А, 60, 49, 66, 61, 56, 64, 45/2, 50, 57, 54, 75, 53А, 54А, 67, 52, 77, 75в, 55, 53, 49А, 75Б, 56А*, 48, 65, 21, 62А, 48а, 47, 45А, 77А, 73, 58, 48/2, 51, 34б, 32А, 40В, 38Б, 44, 34, 39, 40Б, 40А, 40, 38В, 36, 34В, 38, 32Б, 32, 42, 34А, 41, 43, 63
- Крайняя улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 48А, 56/1, 29А, 33, 4/2, 5Б, 8/4, 5А, 12А, 7б, 44А, 28А, 46А, 42А, 38А, 14А, 5В, 18А, 5/7, 30 А, 40А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 34б
- Краснослободская улица 52, 50/1, 52/10, 52/4
- Крымская улица 1, 3, 31
- Крымский переулок 5Б, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 5А, 5а, 3в, 1А, 16, 13а, 3б, 5б, 1б, 20, 22, 6а
- Куприна улица 19А/1, 7, 8, 5а, 9, 52б, 14/2, 18а, 50а, 16а, 52а, 54б, 20А, 28В, 48в, 14уч, 28а, 37б, 2а, 13А, 39а, 39/5, 46а, 35А, 43б, 27б, 37В, 14/4, 29а, 41а, 28Б, 7а, 16Б, 13В, 30В, 39/1, 48а, 7/9, 21/23, 48б, 37е, 37а, 36а, 10А, 14а, 13Б, уч1а, 34в, 21а, 43а, 32а, 19а, 45а, 34а, 34а/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54
- Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 18а, 81а, 19а, 53б, 8а, 7а, 80А, 15а, 64а, 75а, 77а, 58а, 30а, 64, 69б, 9а, 16а, 51а, 44а, 45а, 11а, 67, 89а, 73, 95, 69, 71, 81, 77, 87, 65, 97, 91, 75, 83, 85, 89, 78, 93, 76, 82, 80, 66, 68, 70, 74, 72, 79
- Лева Семиренка 18, 5А, 29б, 33, 41а, 30, 24а, 9, 49б, 39, 26, 16, 1, 15, 29, 33б, 47а, 45, 24, 11а, 30а, 49а, 3, 5, 35, 12, 51, 3а, 37Б, 22, 47, 41, 51а, 57, 20, 37, 33а, 14, 28б, 31а, 31, 27, 43, 2Д, 49
- Левадная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16А, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
- Левитана улица 19/5, 19/4, 19/3
- Левкойная улица 7, 7а
- Леонова улица 8А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 43А, 42А, 60б, 40, 2А, 50А, 41а, 49/1, 15А, 60а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62
- Леси Украинки улица 86а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19А, 32а, 12А, 7, 1А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
- Ломоносова улица 3, 6, 7, 13а, 10а, 18б, 7а, 8, 16а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Луцкая улица 25, 121б, 3, 17, 23, 7, 9, 21, 11, 5, 1, 15, 29, 19, 27, 7а, 25А, 41, 33, 55, 53, 45, 31, 37, 57, 39, 41а, 35, 51, 47, 49, 43, 63, 59, 61а, 29а, 61, 69, 65, 73, 75, 71, 67, 85, 120, 123, 113, 101, 121а, 133, 119, 125, 107, 99, 85А, 97/2, 135, 103, 95, 129а, 117, 119а, 129, 97/1, 87, 121, 95А, 133а, 115, 59а
- Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58
- Львовский переулок 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В
- Лядова улица 10, 3а, 12, 12а, 15, 4, 1а, 5, 11, 9, 3, 2, 9а, 1, 4а, 7, 3б
- Марсельская улица 31
- Матюшенко улица 5а, 5б, 14, 21а, 4, 19, 8, 10, 20а, 20, 18, 3, 22, 17, 6б, 21, 13, 6, 9, 20б, 15, 16, 11, 22Б
- Мелитопольская улица 1б, 21/3, 16, 22, 12, 5, 14, 20, 10, 21/1, 58Б, 3, 18, 9, 9А, 7, 11, 24, 24А, 19, 1, 15А, 34, 17, 28, 36, 46, 21, 30, 13, 15, 26, 58, 19/2, 32, 46В, 19/1, 21/2, 54, 56, 58А
- Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
- Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
- Могилевская улица 1
- Молодёжная улица 34, 21А, 8а, 3, 8, 10, 24
- Молокова улица 6, 3а, 2, 12, 4, 1, 5, 6Г, 3, 1г, 3б, 6б, 8б, 7, 6Б, 2б, 11, 8, 6/А4, 9/11, 10, 6В, 6/2, 1А, 4А, 1Б, 8а, 6/4
- Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- Немировича-Данченко улица 10, 11, 16
- Новоукраинский переулок 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- Обильная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 9г, 13Б, 12а, 11/5, 11г, 1/, 9б, 3/1, 19а, 35а, 1а, 4б, 1/5, 1/3, 5а, 13а, 30, 11в, 9а, 11а, 3Б, 20а, 17а, 35Б, 30б, 25а, 35, 6а
- Окружная улица 40Б, 38/2, 40а, 40В/2, 29, 29/8, 29/5, 40Д, 40, 29/4, 42, 38, 29/1, 17, 28, 32а, 33, 33з/д, 25, 23, 19в, 26, 21, 42б, 321, 29/6, 33Б, 36, 36а, 17в, 38А, 38/1, 17Б, 32, 26/2, 17Г, 42а, 19, 38/3, 178а, 17/6, 33А, 17/18, 32/12, 27, 34/6, 34/1, 34/4, 33а, 38/2а, 30
- Панаса Мирного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
- Патриотическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 2А, 21Б, 7А, 30а, 14а, 30, 32, 34, 36, 22А
- Педагогическая улица 21
- переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26
- переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б
- переулок Владимира Терещенко 13а, 7
- переулок Гагарина 2а, 9Б, 11, 12, 5, 19а, 16, 13а, 3А, 13, 6, 21, 9, 9/1, 1, 11А, 1б, 12а, 8а, 4а, 15, 23, 2, 10, 12Б, 25, 8, 17, 9а, 3, 18, 14, 4, 19, 14А
- переулок Дмитрия Донского 3, 3б, 2А, 6, 7
- переулок Достоевского 9Б/1, 11в, 14а, 10а, 12, 11, 13в, 12в, 9б3, 2, 12Б, 9Б\3, 9б2, 12а, 4, 14, 14в, 9Б, 9в, 8, 11б, 1, 13, 9
- переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12
- переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7
- переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10
- переулок Славы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5Б, 1/1, 8А, 2А, 7, 5В, 5/2, 8, 9, 10, 37, 4/37
- переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1а, 35/1, 23, 41, 57а, 37, 25, 35, 39, 27, 31, 33, 29, 57, 55, 53, 45, 47, 51, 49, 43
- Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 42а, 58а, 58Б, 126А, 80А, 56, 48а, 36/38, 64а, 148А, 60А, 46а, 86Б, 138А, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
- Петра Лещенко улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1А, 13, 14, 15, 13А
- Південна-Авангард вулиця 1Г, 35А, 9, 23, 5, 11, 17, 7, 13, 15, 33, 35, 7А
- Планетная улица 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 10В, 6а, 8а, 9а, 28/30, 20а, 10г, 8Б, 19А, 31а, 10а, 17В, 38, 38А, 38Б, 17А, 12В, 12а, 12Б
- площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 3а, 29А, 14а, 14/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а
- площадь Молодёжи 14, 16, 19, 12а, 6, 12, 21
- Победы улица 26а, 1, 2, 3, 79А, 59А, 28а, 45А, 23А, 26б, 43А, 21А, 37А, 5А, 44А, 47б, 35А, 16А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
- Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- Прокатная улица 1в, 1, 2, 3, 1а, 2а, 1б, 3а, 4а, 4, 5, 6, 8, 10, 12
- Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 40А, 16а, 22, 30а, 46А, 3а, 1А, 2А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84
- Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
- Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
- Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Республиканская улица 2, 54б, 8, 7б, 7, 1ж, 2а, 1б, 3а, 1в, 1, 1а, 285, 305а, 321, 305, 319, 273, 242, 271, 325, 339, 259, 343а, 293, 337, 261, 301, 315б, 307, 313б, 257, 238, 323, 285а, 313, 228а, 313а, 226, 275а, 269, 323а, 232, 234, 255, 331, 283, 289, 299, 329, 263, 275, 240, 307а, 277, 297, 236, 253, 327, 317, 281, 265, 267, 295, 309, 311, 303, 231, 166, 154, 249, 156, 197, 211, 168а, 239, 182, 158, 229, 185, 162, 243, 223, 180, 160, 237, 182а, 245, 174, 152а, 178, 217, 3, 152, 233, 247, 172, 168, 164, 176, 225а, 201, 195, 222, 194, 210, 200, 287, 208, 224, 218, 210а, 206, 216, 192, 198, 220а, 190, 227, 214, 186, 202, 196, 204, 220, 212, 16, 41, 26, 27а, 15, 29, 45а, 13, 2в, 8а, 65, 53, 47а, 14, 24, 35, 49, 12, 27, 4, 47, 22, 5а, 2г, 11, 5, 23, 37, 2б, 10, 57, 43, 61, 19, 31, 21, 9, 6, 18, 59, 33, 28, 39, 17, 25, 16а, 79, 75, 54, 81, 87, 62, 77, 30, 38, 48, 71, 73, 235
- Рижська вулиця 4, 5, 1А, 2, 3, 6, 8, 1Б, 1, 7
- Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
- Самолётная улица 44, 47, 52, 44а
- Саши Хорошенко улица 11, 13, 24а, 24б, 13а, 14а, 20а, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- Северная улица 2, 4
- Сельская улица 13А
- Селянская улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20/1, 14а, 19А, 28А, 17, 23А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371
- Семена Палия улица 74, 76, 78
- Сергея Ядова улица 26, 24а, 58а, 58/12, 64, 66, 58, 62, 56, 60, 68
- Серогодского улица 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 69а, 39а, 58, 15а, 56/58, 59, 37а, 67, 65, 71, 60, 731, 63, 73, 69, 62, 61
- Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 15а
- Слободская улица 27, 29, 33
- Смоленская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24А, 20А, 19А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- Собинова улица 15
- Солнечная улица 1В, 1, 1Б, 2а, 22Б, 22а, 23А, 36А, 1а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41
- Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
- спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4а, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- Сталепрокатная улица 2, 3А, 7/5, 10, 3Б, 3, 8, 9, 6, 5, 1, 8/1
- Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Творческая улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 22А, 44А, 20А, 34А, 48А, 42А, 23а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 4А
- Тимирязева улица 84в, 72, 72Б, 72/А
- Тираспольская улица 25
- Тираспольское шоссе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а
- Тульская улица , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 31/1, 27а, 30А, 26А, 9а, 18/1, 23Б, 27/4, 37/Б, 21А, 3б, 37Б, 36Б, 21/3, 4а1, 14а, 3а3, 29/2, 3а, 3А/1, 4а, 36В, 51а, 33/3, 7а, 18/3, 234, 37/1, 204, 49, 162, 313, 211, 282, 51, 47, 332, 262, 45, 71, 233, 242, 311, 241, 281, 264, 243, 263, 141, 222, 223, 294
- Удельный переулок 6
- Улитина улица 23, 25, 25б, 19, 23А, 21, 21А
- Уманская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 24а, 25Б, 20А, 25А, 29, 25В, 46А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
- Училищная улица 2, 4, 6
- Февральская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 54а, 1а, 12а, 33а, 49а, 34а, 42Б, 13а, 2а, 55а, 42А, 20/6, 10/2, 23а, 33б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
- Флотская улица 6/1, 4А, 6, 10, 8, 2, 4, 27, 24, 22, 19, 29а, 2А, 25, 29, 15, 16, 27а, 13, 3, 9, 9а, 5, 11, 21
- Фонтанская дорога 58, 129
- Хаджибеевская дорога 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 481а, 429а, 27в, 107а, 14а, 315а, 317а, 311а, 357а, 487а, 24/1, 341а, 17а, 277а, 335а, 8А, 307а, 361а, 357б, 189/191, 217а, 467а, 39/1, 315в, 151а, 193а, 493а, 313, 473а, 491а, 255а, 267а, 239а, 377а, 271а, 427а, 265а, 379а, 365а, 241а, 241б, 485а, 123а, 453а, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 479, 27а, 515, 519, 495, 485, 511, 475, 505, 483, 507, 469, 517, 481, 513, 491, 509, 471, 489, 477, 499, 473, 497, 487, 501
- Харьковская улица 12а, 1, 13а, 6а, 12.12А, 5а, 15а, 3а, 16/1, 16а, 8а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20
- Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
- Хуторская улица 95Е
- Центральная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Б, 35, 36, 38
- Черниговская улица 3а, 1, 2, 3Б, 10а, 9А, 14а, 11а, 7Б, 3, 17/, 1б, 8а, 17/1, 17/9, 8А, 16А, 4а, 18а, 9а1, 6а, 9Б, 3А, 23А, 13А, 2а, 23Г, 7а, 23Б, 4, 13Б, 24, 12, 5, 11, 20, 8, 14, 10, 13, 6, 17, 18, 9, 7
- Черниговский переулок 4а, 3а, 3, 5А/1, 2Б, 6а, 8, 5а, 4, 1А
- Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 17А, 49а, 35а, 81/2, 10А, 41А, 43, 37А, 27а, 31а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93
- Шишкина улица 32а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 41а, 21в2, 15/1, 40а, 19А, 21а, 13а, 39, 30а, 28б, 2а, 42а, 10а, 5б, 15/17уч5, 5а, 19/83, 44а, 16а, 5а1, 34б, 36А, 15а, 7а, 21в, 18а, 21а1, 1а, 15/17, 5в, 40Б, 21б, 6а, 28а, 24А, 3а, 19/2, 41, 52, 73, 174, 176, 202, 211, 38а
- Юннатов улица 9А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2а, 12а, 8, 3а, 4А, 1Б, 6а, 1а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330
- Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а
- Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 16а, 32а, 24б, 20а, 25/27, 17а, 22, 19а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 15а