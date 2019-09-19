Отключение света в Одессе 19 сентября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 19 сентября с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Нефтяников 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а

1-й Хаджибеевский переулок 7

1-й Школьный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32а, 1а, 24а, 9а, 2в, 5а, 7а, 4а, 17а, 24, 26, 28, 30, 32, 2а

2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8

2-й переулок Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5

2-й Хаджибеевский переулок 10

3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

3-й переулок Нефтяников 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

3-й Хаджибеевский переулок 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1А

4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

Адмирала Лазарева улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2а, 8, 6Б, 35а, 23А, 8А, 53А, 2б, 6А, 12/а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 16А

Академика Королёва улица 14, 48

Александра Невского улица 45, 49, 47/1, 47

Альпинистов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

Битумная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21_2, 21а, 17, 19

Гагарина улица 65, 146б, 71, 59, 53, 76Б, 100, 61А, 65А, 63, 59А, 53а, 57, 61, 67, 55, 108, 93, 118, 106, 116, 112, 120, 104, 114, 104а, 122, 118а, 112_1, 124, 102, 126, 87А, 77, 87, 81, 85, 75, 79А, 89, 79, 73, 89А, 75А, 85а, 45, 13, 49А, 49Б, 47, 41, 49, 43, 43а, 130, 128/а, 140, 138, 128, 91, 105, 99а, 132, 97, 103, 134, 132Б, 138Б, 132а, 97а, 142А, 95, 142, 99, 101, 136, 6, 13А, 2а, 5, 11, 9, 11А, 1, 7, 2Б, 2Д, 2к, 3, 2, 7А, 4, 8А, 12, 35, 22, 80, 2Г, 24, 69, 25_А, 88, 68А, 32, 16, 76, 37, 10, 84, 20, 8, 31, 23, 72, 14, 27, 78, 19, 94, 30, 28, 86, 22А, 18, 32А, 23б, 98, 24А, 33, 17, 70, 25, 34, 92, 39, 76а, 92а, 26, 29, 15, 96, 23А, 27А, 18А, 74, 8Б, 21, 90, 19а, 154, 156, 117б, 107б, 166, 133, 119, 125А, 158а, 168А, 158, 146, 146А, 174А, 150А, 107а, 139, 125, 162, 107, 131, 160, 121, 129, 148А, 109А, 150, 123, 152А, 137, 174, 133а, 109, 115_Б, 127, 164, 135, 168, 172, 115_А, 170, 117А, 117, 144а, 152, 144, 148, 168б, 115, 82

Газовая улица 4_1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Гладкова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 124а, 33а, 49в, 43а, 5а, 33, 112б, 19А, 263а, 259а, 299а, 2а, 7в, 4А, 33_1, 3А, 305а, 64б, 161а, 118а, 64а, 201а, 3б, 11а, 10а, 4а, 3а, 72а, 42А, 12а, 299б, 171а, 153б, 277а, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319

Горького улица (Усатово) 1, 2, 3, 4, 5, 1б, 7, 2а, 4а, 14б, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22

Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

Каменистая улица 2а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1в, 1б, 1е, 28а, 2б, 10, 21а, 1г, 1а, 8а, 22а, 49б, 32а, 20а, 17А, 2в, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66, 75, 77

Кирова (Усатово) улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 17А, 67/А, 35В, 29А, 21А, 67/Б, 15а, 51/А, 23Б, 23/А, 40а, 35а, 34_А, 17Б, 37А, 27А, 19А, 21Б, 23в, 23Г, 63А, 43А, 65а, 1А, 47/Б, 71б, 59А, 71/А, 47/А, 20а, 25А, 75, 77, 79

Комсомольская улица (Усатово) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 5В, 8А, 5а, 14а, 7А, 5б, 35Б, 42/а, 16А, 50А, 13а, 44А, 36А, 9А, 60А, 38а, 2А, 19а, 30а, 4А, 57а, 42а, 102Б, 68, 100А, 36б, 98а, 90а, 98б, 102а, 116А, 110А, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116

Космонавта Комарова улица 1, 25а, 1А, 21в, 11А, 18, 22А, 17, 21, 12б, 6Б, 30, 8, 9А, 18/а, 12А, 20, 2, 3, 4/б, 6А, 19, 2б, 9, 17А, 2В, 6, 21А, 2А, 5А, 11, 7, 22, 12, 5Б, 24, 19А, 26А, 14, 22В, 26, 5, 8А, 13, 19б, 15, 4, 16, 3А, 4А, 10

Красный переулок 2, 3, 14а, 3а, 4а, 2а, 13а, 2б, 4, 9а, 1а, 6, 11а, 17, 10, 11, 5, 9, 16, 15, 7, 13, 14, 12

Лева Семиренка 1, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 5А, 30а, 49а, 41а, 2Д, 24а, 29б, 31а, 3а, 33б, 28б, 47а, 51а, 33а, 49б, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 11а

Левитана улица 113Б, 113А, 114, 116

Лысенко улица 15, 12а, 26а, 1б, 42, 18б, 10а, 52, 7, 46, 48, 27а, 18а, 21, 6, 13, 2в, 12, 5, 2г, 24, 11, 22, 2а, 16, 10, 2б, 44, 23, 8, 15а, 27, 19, 1а, 4, 50, 14, 25а, 3, 9а, 17, 22а, 24а, 9, 18, 25, 2, 20

Льва Семеренка 13

Льва Симиренко улица 1б, 9, 33, 27А

Маршала Жукова проспект 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 41

Михаила Грушевского улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6а, 15а, 16б, 48б, 19а, 31, 30б, 18а, 16а, 5а, 47а, 30а, 48в, 1б, 48а, 1г, 24а, 45а, 23а, 26а, 1в, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 65

Моторная улица 1

Новосельского улица 53, 54

Озерный переулок 1А

переулок Юрия Касима 2, 3, 2а, 5а, 3а, 1, 4, 5б, 5

Республиканская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 168а, 313б, 2б, 307а, 323а, 220а, 7б, 343а, 1ж, 2а, 1б, 54б, 3а, 182а, 2г, 27а, 1в, 152а, 45а, 235, 2в, 8а, 1а, 305а, 47а, 285а, 315б, 5а, 228а, 16а, 313а, 210а, 225а, 275а, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 339

Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30

Спортивный переулок 7а, 1, 2, 3, 14а, 8а, 4, 10а, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Старопортофранковская улица 57

Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13

Тихий переулок 5б, 12а, 12, 22, 4, 5а, 24, 11, 2а, 14, 7а, 24а, 5, 10, 20, 2, 5д, 18, 9, 30, 9а, 7, 6, 28, 3, 14а, 17а, 16а, 26, 1, 26а, 16, 8

Торговая улица 49, 51

Ушинского улица 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17

Хаджибеевская дорога 39_1, 453а, 67, 87, 39, 59, 33, 37, 79, 99, 159, 151а, 143, 135, 28, 107а, 165, 145, 105, 133, 151, 153, 137, 163, 123а, 157, 24_1, 147, 161, 93, 24, 267а, 239а, 187, 271а, 235, 265а, 217, 221, 209, 257, 269, 167, 189, 227, 241а, 177, 193, 215, 293, 261, 277, 237, 275, 263, 189_191, 243, 183, 207, 229, 277а, 199, 175, 197, 179, 249, 291, 205, 213, 231, 223, 255, 283, 185, 169, 211, 191, 265, 287, 181, 247, 279, 239, 203, 241, 253, 295, 233, 271, 219, 201, 241б, 195, 255а, 273, 193а, 285, 251, 217а, 383, 373, 391, 417, 423, 407, 379а, 379, 369, 399, 381, 365, 375, 415, 405, 385, 397, 413, 403, 389, 395, 421, 401, 411, 387, 69, 367, 365а, 371, 393, 377, 409, 419, 325, 327, 357б, 361а, 355, 345, 339, 307а, 331, 335а, 341а, 341, 351, 309, 353, 357а, 311а, 343, 303, 317, 333, 311, 359, 307, 349, 335, 329, 299, 297, 315, 361, 305, 357, 347, 319, 363, 315в, 321, 301, 317а, 315а, 337, 313, 14, 19, 27в, 31, 14а, 20, 16, 4, 29, 12, 21, 8, 17а, 2, 15, 8А, 23, 27а, 25, 6, 18, 17, 495, 431, 485, 511, 475, 463, 505, 483, 439, 449, 507, 429, 457, 469, 445, 453, 481а, 429а, 501, 433, 481, 513, 447, 487а, 491, 437, 427, 435, 509, 451, 471, 489, 477, 467а, 499, 465, 461, 493а, 473, 473а, 491а, 443, 497, 427а, 459, 487, 441, 479, 485а, 467, 377а

Хаджибеевская улица 4

Церковная улица 53

Чкалова улица (Усатово) 27А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 61А, 44/а, 66А, 33в, 60а, 38а, 33а, 2а, 50Б, 54а, 21а, 64а, 27б, 42, 29а, 55а, 54г, 50А, 62А, 43, 35а, 49, 47, 61, 60, 64, 72, 57, 51, 56, 54, 50, 58, 68, 48, 65, 45, 59, 53, 55, 46, 44, 52, 62

Шахтная улица 1а, 22б, 8а, 1г, 3, 18, 9а, 9, 1д, 6, 8б, 7, 1, 1б, 16, 1в, 3а, 22, 2, 5А, 2а, 18а, 5, 24, 7а, 12, 9б, 14, 4, 22а, 24а, 20, 8, 10, 8 в, 13а

Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28

Школьный переулок 10а, 1, 2, 4а, 2А, 5а, 3, 3а, 17а, 13а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 58а, 47А, 64б, 52А, 50а, 45А, 51А, 4 -а Приміська, 77А, 89, 48А, 71А, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А

Авдеева-Черноморского улица 126а, 118, 122Д, 122/4, 122а, 159А, 147б2, 147б, 122в, 122/3, 157/1, 149г, 157/7, 147а, 157/4, 157/, 122б, 149а, 149, 145а, 159, 155, 120, 147, 163, 157, 145, 151, 161, 141, 153, 122, 165

Александра Вронского улица 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63

Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Краснова улица 11, 13, 15, 17, 11А

Луганская улица 14Б

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б

Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Толбухина улица 122, 128а, 132Г

Туристская улица 7А, 1, 2, 1Б, 7/2, 1А, 3, 4, 6, 7, 9

Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а

Шклярука улица 3з, 1, 2, 3е, 3и, 3в, 10В/3, 7а, 3ж, 3д, 3г, 3а, 7г, 3б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7в.

Фото: The Prepper Journal