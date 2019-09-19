Отключение света в Одессе 19 сентября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 19 сентября с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Нефтяников 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а
- 1-й Хаджибеевский переулок 7
- 1-й Школьный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32а, 1а, 24а, 9а, 2в, 5а, 7а, 4а, 17а, 24, 26, 28, 30, 32, 2а
- 2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8
- 2-й переулок Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5
- 2-й Хаджибеевский переулок 10
- 3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7
- 3-й переулок Нефтяников 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- 3-й Хаджибеевский переулок 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1А
- 4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11
- Адмирала Лазарева улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2а, 8, 6Б, 35а, 23А, 8А, 53А, 2б, 6А, 12/а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 16А
- Академика Королёва улица 14, 48
- Александра Невского улица 45, 49, 47/1, 47
- Альпинистов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
- Битумная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21_2, 21а, 17, 19
- Гагарина улица 65, 146б, 71, 59, 53, 76Б, 100, 61А, 65А, 63, 59А, 53а, 57, 61, 67, 55, 108, 93, 118, 106, 116, 112, 120, 104, 114, 104а, 122, 118а, 112_1, 124, 102, 126, 87А, 77, 87, 81, 85, 75, 79А, 89, 79, 73, 89А, 75А, 85а, 45, 13, 49А, 49Б, 47, 41, 49, 43, 43а, 130, 128/а, 140, 138, 128, 91, 105, 99а, 132, 97, 103, 134, 132Б, 138Б, 132а, 97а, 142А, 95, 142, 99, 101, 136, 6, 13А, 2а, 5, 11, 9, 11А, 1, 7, 2Б, 2Д, 2к, 3, 2, 7А, 4, 8А, 12, 35, 22, 80, 2Г, 24, 69, 25_А, 88, 68А, 32, 16, 76, 37, 10, 84, 20, 8, 31, 23, 72, 14, 27, 78, 19, 94, 30, 28, 86, 22А, 18, 32А, 23б, 98, 24А, 33, 17, 70, 25, 34, 92, 39, 76а, 92а, 26, 29, 15, 96, 23А, 27А, 18А, 74, 8Б, 21, 90, 19а, 154, 156, 117б, 107б, 166, 133, 119, 125А, 158а, 168А, 158, 146, 146А, 174А, 150А, 107а, 139, 125, 162, 107, 131, 160, 121, 129, 148А, 109А, 150, 123, 152А, 137, 174, 133а, 109, 115_Б, 127, 164, 135, 168, 172, 115_А, 170, 117А, 117, 144а, 152, 144, 148, 168б, 115, 82
- Газовая улица 4_1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Гладкова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 124а, 33а, 49в, 43а, 5а, 33, 112б, 19А, 263а, 259а, 299а, 2а, 7в, 4А, 33_1, 3А, 305а, 64б, 161а, 118а, 64а, 201а, 3б, 11а, 10а, 4а, 3а, 72а, 42А, 12а, 299б, 171а, 153б, 277а, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319
- Горького улица (Усатово) 1, 2, 3, 4, 5, 1б, 7, 2а, 4а, 14б, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22
- Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73
- Каменистая улица 2а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1в, 1б, 1е, 28а, 2б, 10, 21а, 1г, 1а, 8а, 22а, 49б, 32а, 20а, 17А, 2в, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66, 75, 77
- Кирова (Усатово) улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 17А, 67/А, 35В, 29А, 21А, 67/Б, 15а, 51/А, 23Б, 23/А, 40а, 35а, 34_А, 17Б, 37А, 27А, 19А, 21Б, 23в, 23Г, 63А, 43А, 65а, 1А, 47/Б, 71б, 59А, 71/А, 47/А, 20а, 25А, 75, 77, 79
- Комсомольская улица (Усатово) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 5В, 8А, 5а, 14а, 7А, 5б, 35Б, 42/а, 16А, 50А, 13а, 44А, 36А, 9А, 60А, 38а, 2А, 19а, 30а, 4А, 57а, 42а, 102Б, 68, 100А, 36б, 98а, 90а, 98б, 102а, 116А, 110А, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116
- Космонавта Комарова улица 1, 25а, 1А, 21в, 11А, 18, 22А, 17, 21, 12б, 6Б, 30, 8, 9А, 18/а, 12А, 20, 2, 3, 4/б, 6А, 19, 2б, 9, 17А, 2В, 6, 21А, 2А, 5А, 11, 7, 22, 12, 5Б, 24, 19А, 26А, 14, 22В, 26, 5, 8А, 13, 19б, 15, 4, 16, 3А, 4А, 10
- Красный переулок 2, 3, 14а, 3а, 4а, 2а, 13а, 2б, 4, 9а, 1а, 6, 11а, 17, 10, 11, 5, 9, 16, 15, 7, 13, 14, 12
- Лева Семиренка 1, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 5А, 30а, 49а, 41а, 2Д, 24а, 29б, 31а, 3а, 33б, 28б, 47а, 51а, 33а, 49б, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 11а
- Левитана улица 113Б, 113А, 114, 116
- Лысенко улица 15, 12а, 26а, 1б, 42, 18б, 10а, 52, 7, 46, 48, 27а, 18а, 21, 6, 13, 2в, 12, 5, 2г, 24, 11, 22, 2а, 16, 10, 2б, 44, 23, 8, 15а, 27, 19, 1а, 4, 50, 14, 25а, 3, 9а, 17, 22а, 24а, 9, 18, 25, 2, 20
- Льва Семеренка 13
- Льва Симиренко улица 1б, 9, 33, 27А
- Маршала Жукова проспект 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 41
- Михаила Грушевского улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6а, 15а, 16б, 48б, 19а, 31, 30б, 18а, 16а, 5а, 47а, 30а, 48в, 1б, 48а, 1г, 24а, 45а, 23а, 26а, 1в, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 65
- Моторная улица 1
- Новосельского улица 53, 54
- Озерный переулок 1А
- переулок Юрия Касима 2, 3, 2а, 5а, 3а, 1, 4, 5б, 5
- Республиканская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 168а, 313б, 2б, 307а, 323а, 220а, 7б, 343а, 1ж, 2а, 1б, 54б, 3а, 182а, 2г, 27а, 1в, 152а, 45а, 235, 2в, 8а, 1а, 305а, 47а, 285а, 315б, 5а, 228а, 16а, 313а, 210а, 225а, 275а, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 339
- Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30
- Спортивный переулок 7а, 1, 2, 3, 14а, 8а, 4, 10а, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
- Старопортофранковская улица 57
- Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13
- Тихий переулок 5б, 12а, 12, 22, 4, 5а, 24, 11, 2а, 14, 7а, 24а, 5, 10, 20, 2, 5д, 18, 9, 30, 9а, 7, 6, 28, 3, 14а, 17а, 16а, 26, 1, 26а, 16, 8
- Торговая улица 49, 51
- Ушинского улица 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17
- Хаджибеевская дорога 39_1, 453а, 67, 87, 39, 59, 33, 37, 79, 99, 159, 151а, 143, 135, 28, 107а, 165, 145, 105, 133, 151, 153, 137, 163, 123а, 157, 24_1, 147, 161, 93, 24, 267а, 239а, 187, 271а, 235, 265а, 217, 221, 209, 257, 269, 167, 189, 227, 241а, 177, 193, 215, 293, 261, 277, 237, 275, 263, 189_191, 243, 183, 207, 229, 277а, 199, 175, 197, 179, 249, 291, 205, 213, 231, 223, 255, 283, 185, 169, 211, 191, 265, 287, 181, 247, 279, 239, 203, 241, 253, 295, 233, 271, 219, 201, 241б, 195, 255а, 273, 193а, 285, 251, 217а, 383, 373, 391, 417, 423, 407, 379а, 379, 369, 399, 381, 365, 375, 415, 405, 385, 397, 413, 403, 389, 395, 421, 401, 411, 387, 69, 367, 365а, 371, 393, 377, 409, 419, 325, 327, 357б, 361а, 355, 345, 339, 307а, 331, 335а, 341а, 341, 351, 309, 353, 357а, 311а, 343, 303, 317, 333, 311, 359, 307, 349, 335, 329, 299, 297, 315, 361, 305, 357, 347, 319, 363, 315в, 321, 301, 317а, 315а, 337, 313, 14, 19, 27в, 31, 14а, 20, 16, 4, 29, 12, 21, 8, 17а, 2, 15, 8А, 23, 27а, 25, 6, 18, 17, 495, 431, 485, 511, 475, 463, 505, 483, 439, 449, 507, 429, 457, 469, 445, 453, 481а, 429а, 501, 433, 481, 513, 447, 487а, 491, 437, 427, 435, 509, 451, 471, 489, 477, 467а, 499, 465, 461, 493а, 473, 473а, 491а, 443, 497, 427а, 459, 487, 441, 479, 485а, 467, 377а
- Хаджибеевская улица 4
- Церковная улица 53
- Чкалова улица (Усатово) 27А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 61А, 44/а, 66А, 33в, 60а, 38а, 33а, 2а, 50Б, 54а, 21а, 64а, 27б, 42, 29а, 55а, 54г, 50А, 62А, 43, 35а, 49, 47, 61, 60, 64, 72, 57, 51, 56, 54, 50, 58, 68, 48, 65, 45, 59, 53, 55, 46, 44, 52, 62
- Шахтная улица 1а, 22б, 8а, 1г, 3, 18, 9а, 9, 1д, 6, 8б, 7, 1, 1б, 16, 1в, 3а, 22, 2, 5А, 2а, 18а, 5, 24, 7а, 12, 9б, 14, 4, 22а, 24а, 20, 8, 10, 8 в, 13а
- Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28
- Школьный переулок 10а, 1, 2, 4а, 2А, 5а, 3, 3а, 17а, 13а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 58а, 47А, 64б, 52А, 50а, 45А, 51А, 4 -а Приміська, 77А, 89, 48А, 71А, 91, 93, 95
- 4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А
- Авдеева-Черноморского улица 126а, 118, 122Д, 122/4, 122а, 159А, 147б2, 147б, 122в, 122/3, 157/1, 149г, 157/7, 147а, 157/4, 157/, 122б, 149а, 149, 145а, 159, 155, 120, 147, 163, 157, 145, 151, 161, 141, 153, 122, 165
- Александра Вронского улица 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63
- Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б
- Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Краснова улица 11, 13, 15, 17, 11А
- Луганская улица 14Б
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б
- Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14
- Толбухина улица 122, 128а, 132Г
- Туристская улица 7А, 1, 2, 1Б, 7/2, 1А, 3, 4, 6, 7, 9
- Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а
- Шклярука улица 3з, 1, 2, 3е, 3и, 3в, 10В/3, 7а, 3ж, 3д, 3г, 3а, 7г, 3б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7в.
Фото: The Prepper Journal
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