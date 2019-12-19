Отключение света в Одессе 19 декабря: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 908 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 19 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Степова Кордонна 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19В, 21Е, 21А, 21д, 19, 13А, 7а, 21Г, 21В, 24А, 19А, 2а, 11А, 11Б, 10А, 26а, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38
- 1-й Китобойный переулок 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 36А, 30, 26-В, 14/16, 38а, 26-А, 28а, 32, 34, 36, 38, 42, 361
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12
- 1-я Пригородная улица 15, 17, 19, 21, 23, 27, 37А, 19А, 29, 23А, 29А, 35А, 31, 33, 35, 37, 27А
- 2-й Китобойный переулок 6, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 4 -а Приміська, 58, 71А, 77А, 47А, 50а, 48А, 51А, 45А, 52А, 64б, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
- 3-й Флотский переулок 6, 11, 13, 15, 17, 6а, 19, 13а, 11а, 19а, 15а, 21, 23
- 4-я Пригородная улица 60, 60/1, 79, 79А
- Александра Вронского улица 52, 54, 63а, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 61А
- Анны Ахматовой улица 34, 34Б, 6, 36, 40, 34а, 38
- Арбузная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 3а, 8А, 12а, 5а, 12, 14, 16, 18, 11б
- Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- Архитектурная улица 14а, 10, 12, 14
- Атамана Головатого улица 33, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 43б, 56, 57, 58, 63, 65
- Баштанная улица 2
- Бугаївска 46, 48, 52, 50/40, 50, 54
- Достоевского улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9А, 8а, 13а, 11а, 4а, 7, 7а, 15а, 17а, 9в2, 6а, 4б, 11-Б, 4в, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 25
- Ивана Вазова улица 21
- Китобойная улица 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 12а, 7/1, 15а, 8а, 15/1а, 8б, 7/а, 9а, 13, 15, 16, 17, 19, 5а
- Кордонная улица 22, 22А, 19, 14, 9б, 19Г, 68А, 4, 17/2, 30, 17, 12, 35А, 92, 22Б, 86А, 3А, 23А, 26, 38, 38а, 16А
- Корнюшина улица 8а, 2, 4, 6, 8Б, 10
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Костанди улица 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48/2, 48а, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65
- Крымская улица 1, 3, 31
- Крымский переулок 5Б, 5А, 3б, 6, 3, 7, 13, 3в, 14, 12, 5, 13а, 5а, 4, 1А, 16, 1б, 8, 2, 10, 6а, 20, 22
- Львовская улица 52, 54, 54/2, 50, 56, 58
- Львовский переулок 9, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 1, 76, 7, 5, 15, 10а, 10, 3, 8, 16
- Лядова улица 15, 12а, 10, 11, 121
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 132а, 133А, 145б, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 1, 2, 4, 2/1, 2Б
- Обильная улица 1, 2, 3
- Окружная улица 2, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 34/4, 38/1, 17Б, 33А, 17/6, 26/2, 38А, 42а, 17Г, 178а, 38/3, 17/18, 38, 32а, 29/1, 34/6, 17в, 36а, 33Б, 42б, 19в, 40, 321, 32/12
- Пантелеймоновская улица 64, 70
- переулок Достоевского 9Б/1, 13в, 11б, 1, 13, 11в, 2, 9Б\3, 9, 9б3, 12Б, 12, 10а, 14а, 9б2, 14в, 14, 8, 9в, 12а, 9б, 4, 12в, 11
- переулок Славы 2, 5В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4/37, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 3, 5Б, 2А, 1/1, 5/2, 1, 23
- Планетная улица 12а, 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 28/30, 17А, 8а, 17-В, 10В, 12-В, 6а, 10г, 9а, 8Б, 19А, 10а, 12-Б, 12, 20а, 31а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 38
- Пушкинская улица 62, 64, 66, 68, 74, 76
- Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 2А, 4а, 46А, 3а, 40А, 30а, 1А, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197
- Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15
- Семинарская улица 1/1, 1/4, 1/3
- Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- Строительный переулок 4
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12А, 7, 1А, 6а, 2А, 2Б, 14А, 8, 10, 12, 14
- Тимирязева улица 72, 72/А, 72Б, 84в
- Тульская улица 3А/1, 1, 3а, 4а1, 3б, 3а3, 4а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 71, 7а
- Туристская улица 7А, 1, 1А, 7/2, 1Б, 2, 3, 4, 6, 7, 9
- Туристский переулок 12Б, 4А, 9, 4, 5а, 2, 12, 5, 2а, 10, 11
- Флотская улица 6/1
- Фонтанская дорога 129
- Французский бульвар 12/4
- Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 8а, 15а, 16а, 5а, 3а, 6а, 5, 13а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1
- Шишкина улица 39
- Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а
Фото: Vlasno.info
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