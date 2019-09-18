Отключение света в Одессе 18 сентября: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 18 сентября с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Амурский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18
- 1-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 2-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
- 2-й Лазурный переулок 6, 4А, 2, 3, 4, 5, 8, 9
- 3-й Амурский переулок 1, 2, 6а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
- 3-й Лазурный переулок 10, 14А, 5б, 5А, 5, 6А, 14, 9, 3Б, 3, 2, 3А, 1, 6, 1А
- 4-й Амурский переулок 3, 12А, 9, 7, 5, 11, 16, 1, 12, 2а, 10, 2, 14, 4, 6
- 4-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11
- 5-й Лазурный переулок 5, 6, 1А, 1, 2, 3, 4
- 6-й Лазурный переулок 3, 4, 5
- Александра Невского улица 43/2, 57, 70Е
- Амвросия Бучмы улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 12А, 29, 12Б
- Амурская улица 2 А, 1, 46 А, 3А, 16А, 21 А, 24 А, 33/2, 57А, 55/2, 42а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 57, 61, 63
- Ангарская улица 3, 37, 7А, 1А, 1Б, 1, 5, 9, 36
- Асташкина улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25
- Аэродромная улица 1
- Бахчевая улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 12-А, 36Б, 1Б, 4А, 13-А, 15б, 8А, 17А, 36А, 15Л, 3А, 9а, 15А, 31-А, 12Б, 20-А, 16-А, 18-А, 5А, 6а, 10-А, 14-А, 11А, 7А, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 34, 36
- Бородинская улица 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 85-А, 112-А, 74А, 96-А, 119-А, 97/1, 87-А, 106-Б, 99, 145-А, 106-А, 119Б, 101А, 133-В, 108-А, 66А, 97А, 122-А, 99-А, 83а, 137Б, 90а, 100а, 137А, 48-А, 78-А, 94 А, 109А, 117/1, 54-А, 101Б, 131а, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153
- Бородінський провулок 3, 4, 5, 6, 9, 8А, 8
- Братская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- Восточный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Г, 6А, 3а, 10, 11А, 9А, 13А, 14А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 16А
- Гагаринское Плато улица 9, 9*
- Горизонтальная улица 3, 49А, 7, 6, 9, 11, 5, 8, 1, 4Б, 4, 50, 49, 4А
- Гранитная улица 8А, 7
- Дальницкое шоссе 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 109А, 133А, 37А, 49А, 27А, 29, 13А, 39, 53, 63, 115, 121, 125, 131, 139, 149, 159
- Дунайская улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 21, 32, 16А, 34, 35, 36
- ж/м Ульянівка 8
- Зерновая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 9А, 6А, 5А, 9Б, 28, 7А, 11А, 26\1, 30, 15а
- Злаковая улица 1, 2, 3, 13а, 1А, 23А, 11А, 14А, 31\1, 17В, 2А, 9А, 23б, 15А, 4, 17К, 24А, 31/2, 28/2, 28/1, 20А, 8А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73
- Казанская улица 13а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11г, 14Б, 11Б, 22 А, 11а, 11 В, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 25
- Курганская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
- Левитана улица 110, 116А/109, 118
- Леонова улица 30, 2А, 28, 55, 9, 40, 17, 18, 41а, 3, 33, 60б, 7, 45, 52, 13, 46, 6, 21, 53, 37, 10, 20, 54, 31, 56, 8, 44, 23, 2, 39, 25, 50А, 62, 5, 51, 12, 47, 60, 22, 35, 11, 24, 60а, 27, 43, 14, 19, 50, 4, 8А, 42, 15, 49/1, 16, 29, 42А, 1, 15А, 48, 26, 32, 43А, 58, 41, 34
- Локальна вулиця 5, 11, 1А, 6, 8, 9, 10, 8а, 13, 15
- Льва Толстого улица 32
- Люстдорфская дорога 119, 123
- Магистральная улица 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 45Б, 43А, 51а, 53а, 59А, 67А, 49А, 59Г, 41А, 94-А, 104, 72А, 84а, 47В, 55А, 118б, 51Б, 68д, 102А, 74А, 45А, 62А, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122
- Маковая улица 1, 2, 2А, 20А, 38б, 40А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
- Маковый переулок 2, 8, 10, 6А, 3, 7, 9, 12, 2А
- Маршала Жукова проспект 26, 10/3, 10/4, 14Б, 14А, 14/2, 10г, 10д, 6, 28, 14/1, 14Г, 10/5, 24, 10/2, 32, 65, 67, 20, 22, 16, 4/1
- Нескучная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12А, 2А, 10, 12
- Николая Аркаса улица 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 122В, 124/1, 81А, 95А, 110-А, 162а, 92А, 132, 59а, 116А, 69А, 78-А, 134а, 81В, 101В, 67А, 101б, 78Б, 47А, 122А, 75б, 63\1, 134Б, 101А, 117А, 142-А, 47\2, 124/2, 73Б, 113\2, 132А, 136-А, 128-А, 136А, 134, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 51а
- Огородная улица 43, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 83, 97А, 89, 103А, 91, 93, 97, 99
- Одесская улица 4, 5, 10
- Озёрная улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
- Патриотическая улица 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 49А, 112/, 84а, 122а, 77А, 77, 80-А, 118А, 112А, 92-А, 122-Б, 113а, 118б, 124-Б, 158А, 86/94, 65А, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160
- переулок Академика Богатского 55
- переулок Асташкина 1, 3
- переулок Ползунова 12А, 19
- Петра Лещенко улица 2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 93В, 102Д, 34, 87Б, 89-А, 93А, 89Б, 18А, 97-А, 89А, 95А, 93-Б, 87А, 102г, 93 Б, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 107
- Ползунова улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 8а/22, 16, 6а, 4а, 5а
- Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5, 13, 15
- Санитарная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 А, 13А, 32/3, 16/1, 32/4, 25А, 20-А, 32/1, 2Б, 12а, 37А, 35А, 14а, 18, 32/2, 18А, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37
- Северная улица 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 29А, 82а, 39А, 67А, 69А, 106А, 74 Б, 12А, 47А, 66 А, 43Б, 35В, 72 А, 124 А, 94, 78 А, 116/2, 62 А, 37А, 180А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 188
- Северный переулок 33, 35, 37А, 33А, 37Б, 33Б, 35А, 37, 45, 46, 47
- село Мізікевича Полностью
- Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30
- Сосюры улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 18б, 13а, 40, 61А, 20а, 5а, 18а, 29А, 31а, 33а, 41, 42, 43, 67
- Спиридоновская улица 33
- Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13
- Тираспольская улица 28
- Тираспольское шоссе 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 51б, 59В, 37/3, 53а, 59Б, 51а, 39а, 155А, 89а, 59а, 109А, 61а, 95, 97А, 127А, 149А, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 153, 155, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219
- Ученическая улица 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 18-А, 13-А, 26, 1Д, 11-А, 1Г, 22А, 43А, 55А, 1А, 1В, 45А, 19б, 1Б, 1Е, 5А, 14А, 55Б, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
- Черкасская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17А, 15А, 17, 7А, 8а, 7В, 9А, 4А, 6А, 28, 11а
- Черновицкий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9а, 15а, 4А, 15б, 20-А, 14, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13-А
- Чумацкая улица 61, 85, 91
- Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28.
С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- 1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15А, 19, 36а, 32_2, 44а, 42б, 12а, 6а, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- 10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- 13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
- 2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
- 2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25
- 2-я Пересыпская улица 32, 34
- 3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
- 3-й Наличный переулок 31А
- 3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- 3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27
- 3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109
- 4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11
- 4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
- 4-я Суворовская улица 2А1
- 4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 14а, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
- 5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- 7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 7-й Черноморский переулок 2, 3, 6, 7, 6А
- 7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
- 8 Марта улица Полностью
- 8 Марта улица Полностью
- 8 Марта улица Полностью
- 8 Марта улица 77_5, 77Д, 77К, 77в, 774, 776, 77Е, 77_1, 771
- 8 Марта улица 60, 99А, 73, 66, 50, 48, 71, 42, 63, 46А, 46, 67Б, 52, 75, 56, 44, 80А, 95, 96, 90, 76, 78, 88, 83, 81А, 67А, 74а, 80, 82, 99, 101, 94, 95А, 100, 89, 72, 85, 84, 79, 103, 91, 92, 74Б, 97, 77, 85А, 87, 86, 74, 81, 93
- 8 Марта улица Полностью
- 8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
- 8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
- 9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10
- Жевахова гора 22, 30, 81
- Жевахова улица 7, 9, 17, 19, 21, 23, 21а, 25, 61а, 53_2, 45_2, 53_3, 43_1, 37_39, 49_1, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67
- Жевахова улица 4а, 5, 7, 8, 11, 12, 11_1, 4, 9, 13
- Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27
- Профессора Карышковского улица 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 30а, 38, 22а, 8А, 12_14, 4_2, 14А, 40, 42, 44, 46, 48, 58, 60
- Профессора Карышковского улица 47а, 3, 5, 7, 17а, 23А, 25_27, 23Б, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- Рыночная улица 7
- Черноморский переулок Полностью.
С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- 1-й Черноморский переулок 3, 4, 14, 18, 6а, 8, 12, 12а, 6, 16
- 1-й Черноморский переулок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19а, 19, 15А, 36а, 42б, 44а, 32_2, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- 10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- 13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
- 2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
- 2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25
- 2-я Пересыпская улица 32, 34
- 3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
- 3-й Наличный переулок 31А
- 3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- 3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27
- 3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109
- 4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11
- 4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
- 4-я Суворовская улица 2А1
- 4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 14а, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
- 5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- 7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 7-й Черноморский переулок 2, 3, 6, 7
- 7-й Черноморский переулок 6А
- 7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50
- 8 Марта улица 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 81А, 85А, 95, 95А, 74Б, 74а, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 99А
- 8 Марта улица 77_5, 77Д, 77К, 77в, 774, 776, 77Е, 77_1, 771
- 8 Марта улица 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 67А, 46А, 67Б, 63, 66, 71, 73, 75
- 8 Марта улица 80А
- 8 Марта улица Полностью
- 8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
- 8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
- 9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10
- Жевахова гора 22, 30, 81
- Жевахова улица 4а, 5, 7, 8, 11, 12, 11_1, 4, 9, 13
- Жевахова улица 17, 19, 21, 23, 25, 27, 53_3, 43_1, 21а, 49_1, 53_2, 37_39, 61а, 45_2, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67
- Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27
- Профессора Карышковского улица 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 22а, 12_14, 8А, 14А, 30а, 4_2, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 58, 60
- Профессора Карышковского улица 47а, 3, 5, 7, 17а, 23А, 25_27, 23Б, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- Профессора Карышковского улица 38, 40
- Рыночная улица 7
- Черноморский переулок Полностью.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 4 -а Приміська, 51А, 48А, 58а, 71А, 64б, 52А, 50а, 77А, 47А, 89, 91, 93, 95, 45А
- 4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60
- Авдеева-Черноморского улица 126а, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157/7, 122а, 157/4, 157, 145а, 122б, 122Д, 149а, 159А, 157/, 122/4, 147а, 157/1, 122в, 122/3, 149г, 147б, 147б2, 159, 161, 163, 165
- Александра Вронского улица 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63
- Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б
- Корнюшина улица 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Краснова улица 11, 11А, 13, 15, 17
- Луганская улица 14Б
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б
- Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14
- Толбухина улица 122, 128а, 132Г
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А
- Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а
- Шклярука улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3и, 3в, 3з, 7а, 3ж, 3а, 10В/3, 7в, 7, 3б, 7г, 3г, 3е, 8, 9, 3д.
Фото: The Spruce
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