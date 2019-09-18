Отключение света в Одессе 18 сентября: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 18 сентября с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Амурский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18

1-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

2-й Лазурный переулок 6, 4А, 2, 3, 4, 5, 8, 9

3-й Амурский переулок 1, 2, 6а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21

3-й Лазурный переулок 10, 14А, 5б, 5А, 5, 6А, 14, 9, 3Б, 3, 2, 3А, 1, 6, 1А

4-й Амурский переулок 3, 12А, 9, 7, 5, 11, 16, 1, 12, 2а, 10, 2, 14, 4, 6

4-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6

4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

5-й Лазурный переулок 5, 6, 1А, 1, 2, 3, 4

6-й Лазурный переулок 3, 4, 5

Александра Невского улица 43/2, 57, 70Е

Амвросия Бучмы улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 12А, 29, 12Б

Амурская улица 2 А, 1, 46 А, 3А, 16А, 21 А, 24 А, 33/2, 57А, 55/2, 42а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 57, 61, 63

Ангарская улица 3, 37, 7А, 1А, 1Б, 1, 5, 9, 36

Асташкина улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25

Аэродромная улица 1

Бахчевая улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 12-А, 36Б, 1Б, 4А, 13-А, 15б, 8А, 17А, 36А, 15Л, 3А, 9а, 15А, 31-А, 12Б, 20-А, 16-А, 18-А, 5А, 6а, 10-А, 14-А, 11А, 7А, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 34, 36

Бородинская улица 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 85-А, 112-А, 74А, 96-А, 119-А, 97/1, 87-А, 106-Б, 99, 145-А, 106-А, 119Б, 101А, 133-В, 108-А, 66А, 97А, 122-А, 99-А, 83а, 137Б, 90а, 100а, 137А, 48-А, 78-А, 94 А, 109А, 117/1, 54-А, 101Б, 131а, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153

Бородінський провулок 3, 4, 5, 6, 9, 8А, 8

Братская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Восточный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Г, 6А, 3а, 10, 11А, 9А, 13А, 14А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 16А

Гагаринское Плато улица 9, 9*

Горизонтальная улица 3, 49А, 7, 6, 9, 11, 5, 8, 1, 4Б, 4, 50, 49, 4А

Гранитная улица 8А, 7

Дальницкое шоссе 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 109А, 133А, 37А, 49А, 27А, 29, 13А, 39, 53, 63, 115, 121, 125, 131, 139, 149, 159

Дунайская улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 21, 32, 16А, 34, 35, 36

ж/м Ульянівка 8

Зерновая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 9А, 6А, 5А, 9Б, 28, 7А, 11А, 26\1, 30, 15а

Злаковая улица 1, 2, 3, 13а, 1А, 23А, 11А, 14А, 31\1, 17В, 2А, 9А, 23б, 15А, 4, 17К, 24А, 31/2, 28/2, 28/1, 20А, 8А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

Казанская улица 13а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11г, 14Б, 11Б, 22 А, 11а, 11 В, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 25

Курганская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

Левитана улица 110, 116А/109, 118

Леонова улица 30, 2А, 28, 55, 9, 40, 17, 18, 41а, 3, 33, 60б, 7, 45, 52, 13, 46, 6, 21, 53, 37, 10, 20, 54, 31, 56, 8, 44, 23, 2, 39, 25, 50А, 62, 5, 51, 12, 47, 60, 22, 35, 11, 24, 60а, 27, 43, 14, 19, 50, 4, 8А, 42, 15, 49/1, 16, 29, 42А, 1, 15А, 48, 26, 32, 43А, 58, 41, 34

Локальна вулиця 5, 11, 1А, 6, 8, 9, 10, 8а, 13, 15

Льва Толстого улица 32

Люстдорфская дорога 119, 123

Магистральная улица 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 45Б, 43А, 51а, 53а, 59А, 67А, 49А, 59Г, 41А, 94-А, 104, 72А, 84а, 47В, 55А, 118б, 51Б, 68д, 102А, 74А, 45А, 62А, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

Маковая улица 1, 2, 2А, 20А, 38б, 40А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Маковый переулок 2, 8, 10, 6А, 3, 7, 9, 12, 2А

Маршала Жукова проспект 26, 10/3, 10/4, 14Б, 14А, 14/2, 10г, 10д, 6, 28, 14/1, 14Г, 10/5, 24, 10/2, 32, 65, 67, 20, 22, 16, 4/1

Нескучная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12А, 2А, 10, 12

Николая Аркаса улица 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 122В, 124/1, 81А, 95А, 110-А, 162а, 92А, 132, 59а, 116А, 69А, 78-А, 134а, 81В, 101В, 67А, 101б, 78Б, 47А, 122А, 75б, 63\1, 134Б, 101А, 117А, 142-А, 47\2, 124/2, 73Б, 113\2, 132А, 136-А, 128-А, 136А, 134, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 51а

Огородная улица 43, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 83, 97А, 89, 103А, 91, 93, 97, 99

Одесская улица 4, 5, 10

Озёрная улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13

Патриотическая улица 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 49А, 112/, 84а, 122а, 77А, 77, 80-А, 118А, 112А, 92-А, 122-Б, 113а, 118б, 124-Б, 158А, 86/94, 65А, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160

переулок Академика Богатского 55

переулок Асташкина 1, 3

переулок Ползунова 12А, 19

Петра Лещенко улица 2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 93В, 102Д, 34, 87Б, 89-А, 93А, 89Б, 18А, 97-А, 89А, 95А, 93-Б, 87А, 102г, 93 Б, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 107

Ползунова улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 8а/22, 16, 6а, 4а, 5а

Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5, 13, 15

Санитарная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 А, 13А, 32/3, 16/1, 32/4, 25А, 20-А, 32/1, 2Б, 12а, 37А, 35А, 14а, 18, 32/2, 18А, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37

Северная улица 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 29А, 82а, 39А, 67А, 69А, 106А, 74 Б, 12А, 47А, 66 А, 43Б, 35В, 72 А, 124 А, 94, 78 А, 116/2, 62 А, 37А, 180А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 188

Северный переулок 33, 35, 37А, 33А, 37Б, 33Б, 35А, 37, 45, 46, 47

село Мізікевича Полностью

Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30

Сосюры улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 18б, 13а, 40, 61А, 20а, 5а, 18а, 29А, 31а, 33а, 41, 42, 43, 67

Спиридоновская улица 33

Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13

Тираспольская улица 28

Тираспольское шоссе 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 51б, 59В, 37/3, 53а, 59Б, 51а, 39а, 155А, 89а, 59а, 109А, 61а, 95, 97А, 127А, 149А, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 153, 155, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219

Ученическая улица 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 18-А, 13-А, 26, 1Д, 11-А, 1Г, 22А, 43А, 55А, 1А, 1В, 45А, 19б, 1Б, 1Е, 5А, 14А, 55Б, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Черкасская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17А, 15А, 17, 7А, 8а, 7В, 9А, 4А, 6А, 28, 11а

Черновицкий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9а, 15а, 4А, 15б, 20-А, 14, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13-А

Чумацкая улица 61, 85, 91

Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28.

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15А, 19, 36а, 32_2, 44а, 42б, 12а, 6а, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская улица 32, 34

3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Наличный переулок 31А

3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Суворовская улица 2А1

4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 14а, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский переулок 2, 3, 6, 7, 6А

7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта улица Полностью

8 Марта улица Полностью

8 Марта улица Полностью

8 Марта улица 77_5, 77Д, 77К, 77в, 774, 776, 77Е, 77_1, 771

8 Марта улица 60, 99А, 73, 66, 50, 48, 71, 42, 63, 46А, 46, 67Б, 52, 75, 56, 44, 80А, 95, 96, 90, 76, 78, 88, 83, 81А, 67А, 74а, 80, 82, 99, 101, 94, 95А, 100, 89, 72, 85, 84, 79, 103, 91, 92, 74Б, 97, 77, 85А, 87, 86, 74, 81, 93

8 Марта улица Полностью

8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

Жевахова гора 22, 30, 81

Жевахова улица 7, 9, 17, 19, 21, 23, 21а, 25, 61а, 53_2, 45_2, 53_3, 43_1, 37_39, 49_1, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67

Жевахова улица 4а, 5, 7, 8, 11, 12, 11_1, 4, 9, 13

Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Профессора Карышковского улица 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 30а, 38, 22а, 8А, 12_14, 4_2, 14А, 40, 42, 44, 46, 48, 58, 60

Профессора Карышковского улица 47а, 3, 5, 7, 17а, 23А, 25_27, 23Б, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Рыночная улица 7

Черноморский переулок Полностью.

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Черноморский переулок 3, 4, 14, 18, 6а, 8, 12, 12а, 6, 16

1-й Черноморский переулок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19а, 19, 15А, 36а, 42б, 44а, 32_2, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская улица 32, 34

3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Наличный переулок 31А

3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Суворовская улица 2А1

4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 14а, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский переулок 2, 3, 6, 7

7-й Черноморский переулок 6А

7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта улица 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 81А, 85А, 95, 95А, 74Б, 74а, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 99А

8 Марта улица 77_5, 77Д, 77К, 77в, 774, 776, 77Е, 77_1, 771

8 Марта улица 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 67А, 46А, 67Б, 63, 66, 71, 73, 75

8 Марта улица 80А

8 Марта улица Полностью

8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

Жевахова гора 22, 30, 81

Жевахова улица 4а, 5, 7, 8, 11, 12, 11_1, 4, 9, 13

Жевахова улица 17, 19, 21, 23, 25, 27, 53_3, 43_1, 21а, 49_1, 53_2, 37_39, 61а, 45_2, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67

Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Профессора Карышковского улица 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 22а, 12_14, 8А, 14А, 30а, 4_2, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 58, 60

Профессора Карышковского улица 47а, 3, 5, 7, 17а, 23А, 25_27, 23Б, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Профессора Карышковского улица 38, 40

Рыночная улица 7

Черноморский переулок Полностью.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 4 -а Приміська, 51А, 48А, 58а, 71А, 64б, 52А, 50а, 77А, 47А, 89, 91, 93, 95, 45А

4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

Авдеева-Черноморского улица 126а, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157/7, 122а, 157/4, 157, 145а, 122б, 122Д, 149а, 159А, 157/, 122/4, 147а, 157/1, 122в, 122/3, 149г, 147б, 147б2, 159, 161, 163, 165

Александра Вронского улица 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63

Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б

Корнюшина улица 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10

Короткий пререулок 2, 3, 4

Краснова улица 11, 11А, 13, 15, 17

Луганская улица 14Б

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б

Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Толбухина улица 122, 128а, 132Г

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а

Шклярука улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3и, 3в, 3з, 7а, 3ж, 3а, 10В/3, 7в, 7, 3б, 7г, 3г, 3е, 8, 9, 3д.

Фото: The Spruce