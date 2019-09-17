Отключение света в Одессе 17 сентября: список улиц

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 17 сентября с 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 58а, 4 -а Приміська, 50а, 64б, 45А, 62, 52А, 51А, 77А, 71А, 48А, 47А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
- 4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60
- Авдеева-Черноморского улица 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 122/4, 157/4, 122а, 126а, 163, 122б, 149а, 122Д, 157/, 122в, 147а, 157/1, 159А, 122/3, 149г, 147б, 147б2, 157/7, 165, 145а
- Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63
- Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14
- Корнюшина улица 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Краснова улица 11, 13, 15, 17, 11А
- Луганская улица 14Б
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1
- Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14
- Толбухина улица 122, 128а, 132Г
- Туристская улица 7А, 1, 2, 1Б, 7/2, 1А, 3, 4, 6, 7, 9
- Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а
- Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28
- Шклярука улица 3з, 1, 2, 3е, 3и, 3в, 10В/3, 7а, 3ж, 3д, 3г, 3а, 7г, 3б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7в.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11
- Александра Невского улица 53
- Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- Бунина улица 34, 35, 37, 39
- Гаванная улица 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13
- Гагарина проспект 16/4, 16/2, 16/3, 16/1
- Греческая площадь 1
- Греческая улица 23, 30, 31, 32, 36, 38, 26/28, 40, 43, 45, 46, 50, 52
- Дерибасовская улица 18, 20
- Екатерининская улица 14, 18, 19, 20, 21, 22
- Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73
- Комитетская улица 11171, 11/171, 11/172, 17/19, 1719
- Красный переулок 1, 3
- Ланжероновская улица 19, 21, 26, 28
- Люстдорфская дорога 123/5, 123, 121а, 121, 123/2, 123/1, 123/3, 123/4
- переулок Вице-адмирала Жукова 7, 9
- переулок Маяковского 1
- Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15
- Ришельевская улица 12, 14
- Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30
- Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- Среднефонтанская улица 57, 59, 61, 63
- Среднефонтанский переулок 19, 21, 23, 25
- Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- Строительный переулок 4
- Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13.
Фото: Silver Star Function Hire & Wedding Decor Hire Pretoria
Выскажите ваше мнение. Это важно.