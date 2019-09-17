Отключение света в Одессе 17 сентября: список улиц

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 17 сентября с 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 58а, 4 -а Приміська, 50а, 64б, 45А, 62, 52А, 51А, 77А, 71А, 48А, 47А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

Авдеева-Черноморского улица 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 122/4, 157/4, 122а, 126а, 163, 122б, 149а, 122Д, 157/, 122в, 147а, 157/1, 159А, 122/3, 149г, 147б, 147б2, 157/7, 165, 145а

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

Корнюшина улица 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10

Короткий пререулок 2, 3, 4

Краснова улица 11, 13, 15, 17, 11А

Луганская улица 14Б

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1

Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Толбухина улица 122, 128а, 132Г

Туристская улица 7А, 1, 2, 1Б, 7/2, 1А, 3, 4, 6, 7, 9

Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а

Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28

Шклярука улица 3з, 1, 2, 3е, 3и, 3в, 10В/3, 7а, 3ж, 3д, 3г, 3а, 7г, 3б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7в.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

Александра Невского улица 53

Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Бунина улица 34, 35, 37, 39

Гаванная улица 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13

Гагарина проспект 16/4, 16/2, 16/3, 16/1

Греческая площадь 1

Греческая улица 23, 30, 31, 32, 36, 38, 26/28, 40, 43, 45, 46, 50, 52

Дерибасовская улица 18, 20

Екатерининская улица 14, 18, 19, 20, 21, 22

Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

Комитетская улица 11171, 11/171, 11/172, 17/19, 1719

Красный переулок 1, 3

Ланжероновская улица 19, 21, 26, 28

Люстдорфская дорога 123/5, 123, 121а, 121, 123/2, 123/1, 123/3, 123/4

переулок Вице-адмирала Жукова 7, 9

переулок Маяковского 1

Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15

Ришельевская улица 12, 14

Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30

Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Среднефонтанская улица 57, 59, 61, 63

Среднефонтанский переулок 19, 21, 23, 25

Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Строительный переулок 4

Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13.

Фото: Silver Star Function Hire & Wedding Decor Hire Pretoria