fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 17 января: кому надо успеть зарядить телефон

Отключение света в Одессе 17 января: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 194 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 17 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Майский переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 40А, 4/, 6а, 6/4, 20А, 30, 16-А, 16а, 50А, 2А, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54

2-й Майский переулок, 7А, 10А, 7Д, 4, 3, 2, 8, 15, 14, 8А, 6, 9, 13, 10-А, 12, 5, 1

3-я линия Лиманчик, 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

Артезианская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Балковская улица, 54, 54в, 54б

Бугаївска, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 46, 48, 50, 52, 54, 50/40

Дача Ковалевского улица, 142, 140/13, 1406, 140/5, 140/14, 140/12, 140/9, 1403, 107109

переулок Амундсена, 9, 11

Радио улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15

Спутников улица, 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Строительная улица, 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Строительный переулок, 4

Фото: Odnews.info

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить