Отключение света в Одессе 17 января: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 194 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 17 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
1-й Майский переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 40А, 4/, 6а, 6/4, 20А, 30, 16-А, 16а, 50А, 2А, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54
2-й Майский переулок, 7А, 10А, 7Д, 4, 3, 2, 8, 15, 14, 8А, 6, 9, 13, 10-А, 12, 5, 1
3-я линия Лиманчик, 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268
Артезианская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
Балковская улица, 54, 54в, 54б
Бугаївска, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 46, 48, 50, 52, 54, 50/40
Дача Ковалевского улица, 142, 140/13, 1406, 140/5, 140/14, 140/12, 140/9, 1403, 107109
переулок Амундсена, 9, 11
Радио улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15
Спутников улица, 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
Строительная улица, 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Строительный переулок, 4
Фото: Odnews.info
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