Отключение света в Одессе 17 января: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 194 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 17 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Майский переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 40А, 4/, 6а, 6/4, 20А, 30, 16-А, 16а, 50А, 2А, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54 2-й Майский переулок, 7А, 10А, 7Д, 4, 3, 2, 8, 15, 14, 8А, 6, 9, 13, 10-А, 12, 5, 1

3-я линия Лиманчик, 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

Артезианская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Балковская улица, 54, 54в, 54б

Бугаївска, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 46, 48, 50, 52, 54, 50/40

Дача Ковалевского улица, 142, 140/13, 1406, 140/5, 140/14, 140/12, 140/9, 1403, 107109

переулок Амундсена, 9, 11

Радио улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15

Спутников улица, 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Строительная улица, 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Строительный переулок, 4 Фото: Odnews.info

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