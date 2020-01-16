Отключение света в Одессе 16 января: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 194 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 16 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 2/130, 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270

12-я Суворовская улица 9, 142/2 д, 1

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью

3-я линия Лиманчик 6

3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

5-я Суворовская улица Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Бунина улица 34, 35, 37, 39

Гаванная улица 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13

Греческая площадь 1

Греческая улица 23, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 26/28, 43, 45, 46, 50, 52

Дача Ковалевского улица 142, 103/4, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 144/5, 111-Н, 144/1, 144/6, 144/3, 153/13, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 144

Дерибасовская улица 18, 20

Екатерининская улица 14, 18, 19, 20, 21, 22

Красный переулок 1, 3

Ланжероновская улица 19, 21, 26, 28

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Вице-адмирала Жукова 7, 9

переулок Ковалевского 9

переулок Маяковского 1

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/1, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 1/11, 1/24, 1/33165, 1\13203, 1/3, 1/7, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Ришельевская улица 12, 14

Фото: dnepr.info

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