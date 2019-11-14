Отключение света в Одессе 14 ноября: список адресов

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1577 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 14 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Аэродромный переулок 4
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а
- 10-ая Лінія на житловому масиві 4, 6, 8, 9, 11А, 15а, 10, 11, 12, 13, 16, 18
- 11-а Лінія на житловому масиві 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16
- 12-я Суворовская улица 14, 14а, 16, 17, 18, 17_1
- 2-й Керченский переулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 8, 10, 6А, 6
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 5, 7, 9, 11, 12, 1А, 20А, 14, 16, 18, 20, 22, 20Б
- 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13Б, 11А, 3_3, 16, 2Б, 1А, 1б, 3А, 2В, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2А
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26а, 11А, 22Б, 17, 1Б, 21А, 6А, 18, 19, 21, 22, 26, 4а
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 18а, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17А, 8, 22а, 13_1, 13_2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 20, 21, 22, 23, 24, 20А, 15, 16, 17, 18
- 8-а Лінія на житловому масиві 20, 21, 22, 23, 24, 23_, 19
- 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 14, 17, 18, 16А, 16, 18а, 11, 12, 13, 15
- Академика Заболотного улица 55
- Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а
- Большая Арнаутская улица 2, 2А
- Варненская улица 17/6, 19/2, 17/4, 18/2, 18, 17А, 17/2, 17, 16/4, 16/3, 25, 25/2, 23, 16/2, 17/3, 16, 19А, 19/1, 25-ї Чапаєвської дивізії – мал, 2/2, 2/1, 19Г, 17Д, 19/4, 19Д, 19/8, 17Г, 19/3, 20
- Воронежская улица 13, 13а
- Гагарина проспект 7, 11, 13
- Героев Крут улица 10, 8а, 14а, 14, 16, 10а, 12
- Героев обороны Одессы улица 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34
- Дача Ковалевского улица 140/14, 1, 5, 10, 14, 123, 140/13, 140/5, 140/11, 140/9, 140/12, 6 Лінія, 140/8, 140/7, 125, 127, 142, 265, 268, 1406, 107109
- Добровольского проспект 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82
- Канатный переулок 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Капитана Кузнецова улица 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30А, 48а, 26А, 39А, 42А, 54А, 22В, 37А, 29А, 32_1, 32А, 31А, 24, 55Б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 92, 94, 98, 100, 102
- Керченская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63а, 84А, 76а, 105А, 77А, 82а, 72А, 59А, 63, 118А, 109А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131
- Кишинёвская улица 10
- Космонавта Комарова улица 31Д/1
- Космонавтов улица 13, 15, 13б, 13а, 11В
- Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в
- Леси Украинки улица 36, 38, 40, 42, 44, 64А, 64, 66, 68, 72, 74, 76
- Лесная улица 2, 4, 6, 8, 10, 12
- Львовская улица 56, 54/2, 50, 52, 54, 58
- Львовский переулок 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В
- Марсельская улица 23, 31
- Мациевской улица 25А, 24, 25, 27, 28, 30, 32
- переулок Амундсена 9, 11
- переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21
- Петра Ивахненко улица 43, 37В, 27, 50, 64, 19, 59а, 66, 44, 8, 56, 54, 37, 38а, 20, 10, 30а, 57, 72, 31, 23, 14А, 41, 46а, 63, 58, 32, 66а, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 49, 42а, 22, 60, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 51, 21, 13, 61, 6, 14б, 52, 7, 45, 48, 20а, 53, 36, 1, 16, 25а, 38, 29, 42, 68, 15, 65, 26, 34, 13а, 60а, 67, 33Б, 70, 18а, 25, 27а, 39, 13б, 3, 34а, 9, 18, 30, 52а, 40, 17, 62, 59, 48а, 28, 55, 12а, 26А, 46
- Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 40А, 1А, 3а, 16а, 2А, 84, 46А, 4а, 86, 98, 106, 197, 30а
- Романа Кармена улица 9А, 9, 11, 9б, 10
- Ростовская улица 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129, 81/1
- Садовая улица 7а, 7
- Садовая улица 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 18, 20
- Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 21а, 27б, 35а, 20а, 30, 22а, 40а, 30б, 36а, 41а, 27а, 24а, 38а, 25а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
- Саши Хорошенко улица 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 29а, 21, 16а, 10б, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8а
- Семена Палия улица 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 88, 72_1, 84_1
- Слободская улица 23а, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37а, 28а, 36а, 36, 37в, 32а, 34а, 33а, 23б, 37, 38, 39, 40, 41, 43
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б
- Фонтанская дорога 129
- Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5а, 16а, 15а, 8а, 13а, 6а, 3а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1
- Шевченко проспект 9, 11, 13, 13А
- Шишкина улица 39
- Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
- Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.
С 23:00 по 01:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Керченский переулок 4, 6, 7, 9, 9А, 3, 5, 11, 4А
- 1-я Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 16, 24, 14А, 19, 31, 29, 27, 17, 22, 35, 20, 18, 25, 26, 39, 28, 23, 37, 33
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 12
- 3-я Садовая улица 18А, 2а, 14, 16, 22, 18, 10, 20, 8, 37, 23, 15а, 31, 43, 8а2, 19, 6, 9, 9А, 21, 8а1, 33, 12, 3, 25, 2, 17, 29, 1, 4а, 41, 15, 13, 45, 8а, 7, 11а, 49, 27, 35, 4, 11, 5, 47, 39
- 3-й Керченский переулок 3, 4, 6
- 4-я Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4А, 20, 4Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38
- 6-я Садовая улица 69а
- Большая Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50а, 12а, 17а, 38А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52
- Державина улица 3, 11, 164, 2а, 2, 13, 15, 17
- Днепровская улица 49, 52
- Донецкая улица 35а, 1_1, 34, 23, 8, 15а, 37, 28, 17, 33, 25, 24, 27, 14, 19, 31, 22А, 20, 32, 27А, 26А, 15, 29, 13А, 10, 5, 12, 5А, 11, 35, 22, 9а, 28А, 9, 21, 6, 18, 30, 26, 38, 7, 36, 10А, 8Б, 11А, 19А, 13, 16
- Капитана Кузнецова улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7А, 10, 11, 12, 13, 14
- Керченская улица 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 62Б, 48, 62а, 36А, 37а, 39А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
- Кишинёвская улица 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 4А, 16, 18, 20, 24
- Ломоносова улица 10, 12, 20, 11а, 11
- Льва Симиренко улица 1, 2, 4, 5, 16а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Малая Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1А, 11, 2А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
- Молодогвардейская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
- Николаевская дорога 168в, 51, 51А, 32б/Мологвардійська, 263А, 257б, 261_1, 168г, 65, 168, 257, 259, 261, 263
- переулок Академика Векслера 1
- переулок Державина 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21А, 19, 1А, 7А, 5а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- Ростовская улица 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 31А, 64, 68б, 62а, 52_1, 56а, 51А, 65_2, 65, 66, 68, 66А
- Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 57А, 51А, 49А, 27, 65А, 45А, 12/1, 47б, 47А, 59А, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71
- Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1А, 19а, 23, 39А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42
- Южная дорога 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32А, 2А, 22А, 8А, 32б, 18, 16А, 18а, 44А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 73
- Южная дорога 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 41А, 51, 65Б, 57А, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 49А.
Фото: ВЛАСНО.info