Отключение света в Одессе 14 ноября: список адресов

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1577 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 14 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Аэродромный переулок 4

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

10-ая Лінія на житловому масиві 4, 6, 8, 9, 11А, 15а, 10, 11, 12, 13, 16, 18

11-а Лінія на житловому масиві 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16

12-я Суворовская улица 14, 14а, 16, 17, 18, 17_1

2-й Керченский переулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 8, 10, 6А, 6

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 5, 7, 9, 11, 12, 1А, 20А, 14, 16, 18, 20, 22, 20Б

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13Б, 11А, 3_3, 16, 2Б, 1А, 1б, 3А, 2В, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2А

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26а, 11А, 22Б, 17, 1Б, 21А, 6А, 18, 19, 21, 22, 26, 4а

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 18а, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17А, 8, 22а, 13_1, 13_2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 20, 21, 22, 23, 24, 20А, 15, 16, 17, 18

8-а Лінія на житловому масиві 20, 21, 22, 23, 24, 23_, 19

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 14, 17, 18, 16А, 16, 18а, 11, 12, 13, 15

Академика Заболотного улица 55

Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а

Большая Арнаутская улица 2, 2А

Варненская улица 17/6, 19/2, 17/4, 18/2, 18, 17А, 17/2, 17, 16/4, 16/3, 25, 25/2, 23, 16/2, 17/3, 16, 19А, 19/1, 25-ї Чапаєвської дивізії – мал, 2/2, 2/1, 19Г, 17Д, 19/4, 19Д, 19/8, 17Г, 19/3, 20

Воронежская улица 13, 13а

Гагарина проспект 7, 11, 13

Героев Крут улица 10, 8а, 14а, 14, 16, 10а, 12

Героев обороны Одессы улица 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34

Дача Ковалевского улица 140/14, 1, 5, 10, 14, 123, 140/13, 140/5, 140/11, 140/9, 140/12, 6 Лінія, 140/8, 140/7, 125, 127, 142, 265, 268, 1406, 107109

Добровольского проспект 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82

Канатный переулок 3, 4, 5, 6, 8, 10

Капитана Кузнецова улица 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30А, 48а, 26А, 39А, 42А, 54А, 22В, 37А, 29А, 32_1, 32А, 31А, 24, 55Б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 92, 94, 98, 100, 102

Керченская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63а, 84А, 76а, 105А, 77А, 82а, 72А, 59А, 63, 118А, 109А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131

Кишинёвская улица 10

Космонавта Комарова улица 31Д/1

Космонавтов улица 13, 15, 13б, 13а, 11В

Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в

Леси Украинки улица 36, 38, 40, 42, 44, 64А, 64, 66, 68, 72, 74, 76

Лесная улица 2, 4, 6, 8, 10, 12

Львовская улица 56, 54/2, 50, 52, 54, 58

Львовский переулок 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В

Марсельская улица 23, 31

Мациевской улица 25А, 24, 25, 27, 28, 30, 32

переулок Амундсена 9, 11

переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21

Петра Ивахненко улица 43, 37В, 27, 50, 64, 19, 59а, 66, 44, 8, 56, 54, 37, 38а, 20, 10, 30а, 57, 72, 31, 23, 14А, 41, 46а, 63, 58, 32, 66а, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 49, 42а, 22, 60, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 51, 21, 13, 61, 6, 14б, 52, 7, 45, 48, 20а, 53, 36, 1, 16, 25а, 38, 29, 42, 68, 15, 65, 26, 34, 13а, 60а, 67, 33Б, 70, 18а, 25, 27а, 39, 13б, 3, 34а, 9, 18, 30, 52а, 40, 17, 62, 59, 48а, 28, 55, 12а, 26А, 46

Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 40А, 1А, 3а, 16а, 2А, 84, 46А, 4а, 86, 98, 106, 197, 30а

Романа Кармена улица 9А, 9, 11, 9б, 10

Ростовская улица 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129, 81/1

Садовая улица 7а, 7

Садовая улица 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 18, 20

Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 21а, 27б, 35а, 20а, 30, 22а, 40а, 30б, 36а, 41а, 27а, 24а, 38а, 25а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44

Саши Хорошенко улица 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 29а, 21, 16а, 10б, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8а

Семена Палия улица 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 88, 72_1, 84_1

Слободская улица 23а, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37а, 28а, 36а, 36, 37в, 32а, 34а, 33а, 23б, 37, 38, 39, 40, 41, 43

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б

Фонтанская дорога 129

Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5а, 16а, 15а, 8а, 13а, 6а, 3а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1

Шевченко проспект 9, 11, 13, 13А

Шишкина улица 39

Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.

С 23:00 по 01:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Керченский переулок 4, 6, 7, 9, 9А, 3, 5, 11, 4А

1-я Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 16, 24, 14А, 19, 31, 29, 27, 17, 22, 35, 20, 18, 25, 26, 39, 28, 23, 37, 33

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 12

3-я Садовая улица 18А, 2а, 14, 16, 22, 18, 10, 20, 8, 37, 23, 15а, 31, 43, 8а2, 19, 6, 9, 9А, 21, 8а1, 33, 12, 3, 25, 2, 17, 29, 1, 4а, 41, 15, 13, 45, 8а, 7, 11а, 49, 27, 35, 4, 11, 5, 47, 39

3-й Керченский переулок 3, 4, 6

4-я Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4А, 20, 4Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38

6-я Садовая улица 69а

Большая Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50а, 12а, 17а, 38А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52

Державина улица 3, 11, 164, 2а, 2, 13, 15, 17

Днепровская улица 49, 52

Донецкая улица 35а, 1_1, 34, 23, 8, 15а, 37, 28, 17, 33, 25, 24, 27, 14, 19, 31, 22А, 20, 32, 27А, 26А, 15, 29, 13А, 10, 5, 12, 5А, 11, 35, 22, 9а, 28А, 9, 21, 6, 18, 30, 26, 38, 7, 36, 10А, 8Б, 11А, 19А, 13, 16

Капитана Кузнецова улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7А, 10, 11, 12, 13, 14

Керченская улица 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 62Б, 48, 62а, 36А, 37а, 39А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Кишинёвская улица 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 4А, 16, 18, 20, 24

Ломоносова улица 10, 12, 20, 11а, 11

Льва Симиренко улица 1, 2, 4, 5, 16а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Малая Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1А, 11, 2А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Молодогвардейская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Николаевская дорога 168в, 51, 51А, 32б/Мологвардійська, 263А, 257б, 261_1, 168г, 65, 168, 257, 259, 261, 263

переулок Академика Векслера 1

переулок Державина 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21А, 19, 1А, 7А, 5а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Ростовская улица 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 31А, 64, 68б, 62а, 52_1, 56а, 51А, 65_2, 65, 66, 68, 66А

Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 57А, 51А, 49А, 27, 65А, 45А, 12/1, 47б, 47А, 59А, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71

Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1А, 19а, 23, 39А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

Южная дорога 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32А, 2А, 22А, 8А, 32б, 18, 16А, 18а, 44А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 73

Южная дорога 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 41А, 51, 65Б, 57А, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 49А.

Фото: ВЛАСНО.info

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