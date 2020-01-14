fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 14 января: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 14 января: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 275 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 14 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я линия 7, 124, 2/130, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270

 

  • 12-я Суворовская улица 9, 142/2 д, 1

 

  • 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью

 

  • 3-я линия Лиманчик 6

 

  • 3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223

 

  • 30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

 

  • 5-я Суворовская улица Полностью

 

  • 9-а Линия Дачи Ковалевского 12

 

  • Адмирала Лазарева улица 65, 67, 71, 76, 77, 65/7, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90

 

  • Алексеевская площадь 11, 13

 

  • Бунина улица 20, 21, 22, 27, 28, 33, 16а, 29

 

  • Вокзальный переулок 5, 11, 25

 

  • Генерала Петрова улица 13, 15, 50, 50А, 74

 

  • Героев Крут улица 12, 10а, 14а, 14, 16, 15А, 8а, 10

 

  • Греческая улица 33, 35

 

  • Дача Ковалевского улица 142, 103/4, 144, 144/1, 144/6, 144/3, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 144/5, 111-Ф, 144/10, 103/18, 153/13, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 111/С

 

  • Екатерининская улица 3133, 31/33, 24, 25, 26, 35

 

  • Космонавтов улица 15

 

  • Космонавтов улица 19/3, 21/4, 21/3, 17, 191, 19/2, 21/2, 21/1

 

  • Космонавтов улица 13, 11В, 13б, 13а

 

  • Красный переулок 9, 7Б, 11, 7А

 

  • Манежный переулок 4

 

  • Ореховая улица 177, 196, 252

 

  • переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

 

  • переулок Ковалевского 9

 

  • Пишоновская улица 1, 6

 

  • Просвещения улица 1/1, 150, 152, 154, 1/3, 156, 1/11, 1/24, 1/33165, 1\13203, 1/7, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

 

  • Ришельевская улица 11

 

  • Садиковська вулиця 31

 

  • Складская улица 21

 

  • Товарный переулок 5, 6, 7, 8, 9, 11

 

  • Чернышевского улица 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 122/124, 94А, 134А, 13а, 132, 134, 122, 124.

Фото: pro.cn.ua

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить