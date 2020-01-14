Отключение света в Одессе 14 января: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 275 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 14 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 7, 124, 2/130, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270
- 12-я Суворовская улица 9, 142/2 д, 1
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью
- 3-я линия Лиманчик 6
- 3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Адмирала Лазарева улица 65, 67, 71, 76, 77, 65/7, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
- Алексеевская площадь 11, 13
- Бунина улица 20, 21, 22, 27, 28, 33, 16а, 29
- Вокзальный переулок 5, 11, 25
- Генерала Петрова улица 13, 15, 50, 50А, 74
- Героев Крут улица 12, 10а, 14а, 14, 16, 15А, 8а, 10
- Греческая улица 33, 35
- Дача Ковалевского улица 142, 103/4, 144, 144/1, 144/6, 144/3, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 144/5, 111-Ф, 144/10, 103/18, 153/13, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 111/С
- Екатерининская улица 3133, 31/33, 24, 25, 26, 35
- Космонавтов улица 15
- Космонавтов улица 19/3, 21/4, 21/3, 17, 191, 19/2, 21/2, 21/1
- Космонавтов улица 13, 11В, 13б, 13а
- Красный переулок 9, 7Б, 11, 7А
- Манежный переулок 4
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Просвещения улица 1/1, 150, 152, 154, 1/3, 156, 1/11, 1/24, 1/33165, 1\13203, 1/7, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
- Ришельевская улица 11
- Садиковська вулиця 31
- Складская улица 21
- Товарный переулок 5, 6, 7, 8, 9, 11
- Чернышевского улица 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 122/124, 94А, 134А, 13а, 132, 134, 122, 124.
Фото: pro.cn.ua
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!