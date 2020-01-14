Отключение света в Одессе 14 января: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 275 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 14 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 7, 124, 2/130, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270

12-я Суворовская улица 9, 142/2 д, 1

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью

3-я линия Лиманчик 6

3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

5-я Суворовская улица Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Адмирала Лазарева улица 65, 67, 71, 76, 77, 65/7, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90

Алексеевская площадь 11, 13

Бунина улица 20, 21, 22, 27, 28, 33, 16а, 29

Вокзальный переулок 5, 11, 25

Генерала Петрова улица 13, 15, 50, 50А, 74

Героев Крут улица 12, 10а, 14а, 14, 16, 15А, 8а, 10

Греческая улица 33, 35

Дача Ковалевского улица 142, 103/4, 144, 144/1, 144/6, 144/3, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 144/5, 111-Ф, 144/10, 103/18, 153/13, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 111/С

Екатерининская улица 3133, 31/33, 24, 25, 26, 35

Космонавтов улица 15

Космонавтов улица 19/3, 21/4, 21/3, 17, 191, 19/2, 21/2, 21/1

Космонавтов улица 13, 11В, 13б, 13а

Красный переулок 9, 7Б, 11, 7А

Манежный переулок 4

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/1, 150, 152, 154, 1/3, 156, 1/11, 1/24, 1/33165, 1\13203, 1/7, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Ришельевская улица 11

Садиковська вулиця 31

Складская улица 21

Товарный переулок 5, 6, 7, 8, 9, 11

Чернышевского улица 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 122/124, 94А, 134А, 13а, 132, 134, 122, 124.

Фото: pro.cn.ua

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