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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 13 мая: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 13 мая: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 283 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 13 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 23-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6
  • 24-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7
  • Академическая улица 16, 18, 16Б, 16В, 16А
  • Атамана Головатого улица 64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в
  • Балтская дорога 12, 153
  • Богдана Хмельницкого улица 23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66
  • Героев обороны Одессы улица 14, 22
  • Добровольского проспект 77, 79, 81
  • Дорожная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 7_14, 8_6, 39А, 8_31, 37А, 7_12, 7_40, 7А, 33, 8_38, 6_8, 7_19, 7_13, 7_16, 6А, 5_5, 7_26, 48, 7_11, 35, 42, 41, 43, 36, 37, 44, 34, 39, 50
  • Екатерининская улица 34/36, 36, 3436
  • Запорожская улица 2, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 15А, 15В, 19, 4/8, 192, 1984, 8А
  • Курская улица 123а, 123, 125
  • Латівка Полностью
  • Леонова улица 57
  • Леси Украинки улица 2, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 20
  • Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 37А, 35/2, 35а, 42а, 31А, 33б, 16А, 31\4, 50а, 33 б, 31з, 31Б, 31К, 31Л, 18-А, 31В, 6а, 33/2, 8А, 31г, 21А, 12-А, 39А, 28-А, 31Е, 31В/1, 23, 31д, 12б, 19А, 31а7, 31Н, 6В, 33а4, 24, 33а, 46, 29, 26, 42, 25, 37, 34, 48, 28, 36, 30, 27, 31, 38, 44, 33, 35
  • Малая Арнаутская улица 86, 88, 107, 109, 111, 113
  • Марсельская улица 2а, 12
  • Нескучная улица 57, 52А, 52А14, 52, 59
  • переулок Гагарина 20
  • Прохоровская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61
  • Сосюры улица 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76а, 74А, 74, 59А, 66А, 1а, 75, 76, 78, 80, 82
  • Хаджибеевская улица 3, 23
  • Черноморского Казачества улица 95, 97
  • Черняховского улица 12Б, 12, 12А, 12В, 16, 18
  • Шевченко проспект 3, 6, 14, 17, 18, 21, 22, 25

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академика Королёва улица 25, 27, 29, 31
  • Академика Филатова улица 90, 94, 92/2
  • Маршала Малиновского улица 67, 69, 71

С 13:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Нежинская улица 12
  • Новосельского улица 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Ольгиевская улица 31, 33
  • Старопортофранковская улица 31, 33, 35, 39, 41

 

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