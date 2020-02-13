Отключение света в Одессе 13 февраля: кому надо успеть зарядить телефон

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 15 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 13 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Генерала Бочарова улица, 45, 53;

Малая Арнаутская улица, 87, 95, 99, 79/81, 97;

Семена Палия улица, 118.

С 09:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам: Маршала Говорова улица, 10/3, 10/4.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Королёва улица, 80А, 90Б, 86, 80Б, 90А.

Фото: УНІАН

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