fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 13 декабря: кому надо успеть зарядить телефон

Отключение света в Одессе 13 декабря: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 720 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 13 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12

 

  • 1-я линия 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 78/40, 2/130, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632

 

  • 1-я линия Марии Демченко 11, 13

 

  • 1-я Суворовская улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20

 

  • 12-я Суворовская улица 9

 

  • 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью

 

  • 2-й переулок Амундсена 3/4, 6/3

 

  • 3-й переулок Амундсена 6/2, 6/7, 65, 610

 

  • 3-я линия Лиманчик 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

 

  • 3-я Суворовская улица 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31, 6/196, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

 

  • 30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

 

  • 4-я Суворовская улица 1, 26, 32, 68, 69, 73, 83, 91, 67А, 64/12, 68А

 

  • 5-я Суворовская улица Полностью

 

  • 6-я линия 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121

 

  • 9-а Линия Дачи Ковалевского 12

 

  • Анны Ахматовой улица 34, 34Б, 6, 36, 40, 34а, 38

 

  • Белорусская улица 16а, 7/37, 38, 32, 4а, 26, 28, 8, 6А, 2, 34, 20, 22, 6, 14а, 36, 18, 322, 22а, 14, 4, 12, 7/34, 10

 

  • Бунина улица 40

 

  • Вершинная улица 16/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31а, 4А, 10А, 10г, 25а, 14а, 13а, 16/2, 10б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

 

  • Героев Крут улица 12, 10а, 8а, 10, 14а, 14, 16

 

  • Гетманский переулок 4

 

  • Дача Ковалевского улица 142, 144/3, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 103/4, 140/13, 1406, 140/5, 140/14, 140/12, 140/9, 107109, 119, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 153/13, 144/5, 144, 144/1, 144/6, 1403

 

  • Космонавтов улица 13, 11В, 13б, 13а, 15

 

  • Костанди улица 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48/2, 48а, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65

 

  • Львовская улица 52, 54, 54/2, 50, 56, 58

 

  • Львовский переулок 1, 3, 10а, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76

 

  • Марии Демченко улица 1/7, 12/3в

 

  • Мичурина улица 3, 34, 3б, 5, 3а, 5а, 5б, 3а4, 7в

 

  • Николая Огренича улица 12, 12Б, 2/3, 2/2, 1/3з, 14, 4, 6, 4/2И, 13, 1/3ж, 4/1, 1а, 6а, 1/3-В, 9а, 7, 9, 9В, 9б, 9б1, 7а, 6/1, 1/3

 

  • Николая Стражеско 2, 4, 1Б

 

  • Ореховая улица 177, 196, 252

 

  • переулок Амундсена 1, 3, 5, 6, 9, 11

 

  • переулок Вице-адмирала Жукова 12, 25, 27

 

  • переулок Ковалевского 9

 

  • Пишоновская улица 1, 6

 

  • Преображенская улица 40, 42

 

  • Просвещения улица 207, 3/а, 1/33165, 1/3, 1В, 216, 1/11, 171, 210, 1\13203, 205, 169, 197, 166, 255, 246, 156, 160, 154, 199, 150, 212, 173, 167, 1/24, 1/7, 152, 201, 253, 254, 218, 195, 164, 1/1, 3, 2, 9, 11, 1а, 4б, 4, 5, 3а, 4а, 3/2, 1, 1/5, 220

 

  • Равенства улица 4а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 3а, 1А, 2А, 84, 46А, 30а, 40А, 86, 98, 106, 197, 16а

 

  • Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

 

  • Тимирязева улица 72, 72/А, 72Б, 84в

 

  • Фонтанская дорога 129

 

  • Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 15а, 13а, 8а, 5а, 16а, 10, 6а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1

 

  • Шефская улица 35Б, 8, 33, 35, 37, 35А, 39, 37А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

 

  • Шишкина улица 39

 

  • Эстонская улица 10-А, 1, 3А, 6а, 4А, 6/1, 2а, 8а, 5а, 3, 4, 5, 6, 8

 

  • Эстонский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 1а

 

  • Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а

 

  • Якутская улица 6а, 2, 4, 6, 8, 10.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А

 

  • 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

 

  • 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 71А, 47А, 64б, 50а, 48А, 95, 52А, 77А, 4 -а Приміська, 45А, 58а, 51А

 

  • 4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

 

  • Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

 

  • Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б

 

  • Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

 

  • Короткий пререулок 2, 3, 4

 

  • Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

 

  • Минская улица 30А-1

 

  • Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б

 

  • Татьяны Тесс улица 60А

 

  • Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

 

  • Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

 

  • Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4А, 2, 9, 10, 4.

Фото: ПРОLIFE

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить