Отключение света в Одессе 13 декабря: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 720 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 13 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам: 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12 1-я линия 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 78/40, 2/130, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632 1-я линия Марии Демченко 11, 13 1-я Суворовская улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20 12-я Суворовская улица 9 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью 2-й переулок Амундсена 3/4, 6/3 3-й переулок Амундсена 6/2, 6/7, 65, 610 3-я линия Лиманчик 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268 3-я Суворовская улица 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31, 6/196, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223 30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245 4-я Суворовская улица 1, 26, 32, 68, 69, 73, 83, 91, 67А, 64/12, 68А 5-я Суворовская улица Полностью 6-я линия 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121 9-а Линия Дачи Ковалевского 12 Анны Ахматовой улица 34, 34Б, 6, 36, 40, 34а, 38 Белорусская улица 16а, 7/37, 38, 32, 4а, 26, 28, 8, 6А, 2, 34, 20, 22, 6, 14а, 36, 18, 322, 22а, 14, 4, 12, 7/34, 10 Бунина улица 40 Вершинная улица 16/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31а, 4А, 10А, 10г, 25а, 14а, 13а, 16/2, 10б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 Героев Крут улица 12, 10а, 8а, 10, 14а, 14, 16 Гетманский переулок 4 Дача Ковалевского улица 142, 144/3, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 103/4, 140/13, 1406, 140/5, 140/14, 140/12, 140/9, 107109, 119, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 153/13, 144/5, 144, 144/1, 144/6, 1403 Космонавтов улица 13, 11В, 13б, 13а, 15 Костанди улица 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48/2, 48а, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65 Львовская улица 52, 54, 54/2, 50, 56, 58 Львовский переулок 1, 3, 10а, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76 Марии Демченко улица 1/7, 12/3в Мичурина улица 3, 34, 3б, 5, 3а, 5а, 5б, 3а4, 7в Николая Огренича улица 12, 12Б, 2/3, 2/2, 1/3з, 14, 4, 6, 4/2И, 13, 1/3ж, 4/1, 1а, 6а, 1/3-В, 9а, 7, 9, 9В, 9б, 9б1, 7а, 6/1, 1/3 Николая Стражеско 2, 4, 1Б Ореховая улица 177, 196, 252 переулок Амундсена 1, 3, 5, 6, 9, 11 переулок Вице-адмирала Жукова 12, 25, 27 переулок Ковалевского 9 Пишоновская улица 1, 6 Преображенская улица 40, 42 Просвещения улица 207, 3/а, 1/33165, 1/3, 1В, 216, 1/11, 171, 210, 1\13203, 205, 169, 197, 166, 255, 246, 156, 160, 154, 199, 150, 212, 173, 167, 1/24, 1/7, 152, 201, 253, 254, 218, 195, 164, 1/1, 3, 2, 9, 11, 1а, 4б, 4, 5, 3а, 4а, 3/2, 1, 1/5, 220 Равенства улица 4а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 3а, 1А, 2А, 84, 46А, 30а, 40А, 86, 98, 106, 197, 16а Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69 Тимирязева улица 72, 72/А, 72Б, 84в Фонтанская дорога 129 Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 15а, 13а, 8а, 5а, 16а, 10, 6а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1 Шефская улица 35Б, 8, 33, 35, 37, 35А, 39, 37А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 Шишкина улица 39 Эстонская улица 10-А, 1, 3А, 6а, 4А, 6/1, 2а, 8а, 5а, 3, 4, 5, 6, 8 Эстонский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 1а Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а Якутская улица 6а, 2, 4, 6, 8, 10.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 71А, 47А, 64б, 50а, 48А, 95, 52А, 77А, 4 -а Приміська, 45А, 58а, 51А

4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4А, 2, 9, 10, 4.

Фото: ПРОLIFE

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