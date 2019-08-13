Отключение света в Одессе 13 августа: какие улицы останутся без электричества

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 13 августа с 09:00 до 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- 1-й переулок 8 Марта 4, 8А, 9, 6, 2, 10, 47_1, 7, 8, 15, 1, 47, 5, 3, 11, 5А, 17
- 1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7
- 1-й Флотский переулок 5, 7а, 7
- 1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15А, 19, 36а, 32_2, 44а, 42б, 12а, 6а, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- 1-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а
- 10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- 13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
- 2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
- 2-й Февральский переулок 1А, 1, 7, 7а, 5
- 2-й Флотский переулок 3, 4, 8
- 2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25
- 2-я Пересыпская улица 32, 34
- 3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
- 3-й Наличный переулок 31А
- 3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
- 3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- 3-я Пересипьская 5, 7, 11, 13а, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27
- 3-я Суворовская улица 109_2, 109_1, 109а, 109
- 3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2А
- 3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
- 4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11
- 4-й Флотский переулок 1
- 4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
- 4-я Пересыпская улица 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
- 4-я Суворовская улица 2А1, 1, 2, 1а, 2а, 14а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5
- 5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- 6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1
- 6-я Пересыпская улица 16А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11а, 2А, 12_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20
- 7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 7-й Черноморский переулок 6А, 2, 3, 6, 7
- 7-я Пересыпская улица 11, 9А, 13, 31А, 25, 28, 46А, 33, 42А, 30, 18, 14б, 50а, 27, 50, 14, 31, 10, 8, 20, 6, 32, 22, 14_1, 10а, 14а, 12, 24, 23а, 46, 36, 48, 29, 16, 26, 30а, 38, 42, 9, 23
- 8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 14А, 21А, 37А, 45А, 37_1, 81А, 20А, 74а, 77_5, 77Д, 77К, 77в, 37В, 95А, 35а, 7_1, 29А, 15а, 77Е, 21_2, 77_1, 37Б, 26, 74Б, 23а, 43А, 85А, 37_2, 47А, 67Б, 46А, 99А, 80А, 9А, 67А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776
- 8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7
- 8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54
- 8-я Пересыпская улица 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
- 9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Аграрная улица 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Балтская дорога 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43А, 64А, 84а, 75б, 35а, 58А, 40а, 82а, 32а, 40, 43, 45, 46, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84
- Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4
- Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10
- Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 14а, 18, 19а, 9а, 32б, 3а, 4а, 1б, 26, 1а, 24, 22, 20, 19, 34, 38, 36, 21, 32, 40, 42
- Главная улица 9а, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 1а, 14А, 22Г, 22Е, 28, 1б, 3а, 22В, 23а, 18а, 5_5а, 17а, 7а, 22А, 13а, 22Д, 22Б, 2а, 18б, 29, 31, 33
- Горная улица 9, 16, 9а
- Долинская улица 14, 17, 14а, 17_3, 33_4, 33_1, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 33_
- Жевахова гора 17, 22, 30, 81
- Жевахова улица 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 92, 43_1, 45_2, 4а, 21а, 53_3, 61а, 49_1, 53_2, 94, 11_1, 37_39
- Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 52а, 8а, 12, 26а, 29_1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
- Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 17, 26а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 28А
- Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
- Кавказский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А
- Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24
- Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27
- Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26
- переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б
- переулок Виктора Дихтиевского 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- переулок Владимира Терещенко 13а, 7
- переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12
- переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7
- переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10
- переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 1а, 43, 35/1, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
- площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
- Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- Прокатная улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 1а, 1б, 4а, 2а, 6, 8, 10, 12
- Профессора Карышковского улица 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 23А, 12_14, 17а, 4_2, 47а, 8А, 22а, 14А, 30а, 23Б, 40, 25_27, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60
- Рыночная улица 7, 8
- Сельская улица Полностью
- спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11
- Февральская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 34а, 23а, 2а, 20_6, 49а, 42А, 55а, 1а, 10_2, 12а, 54а, 33б, 50, 13а, 42Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 33а
- Флотская улица 2, 3, 9а, 4, 2А, 27а, 29а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29
- Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
- Черноморский переулок – Полностью
С 09:00 до 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Керченский переулок 4, 6, 7, 9, 9А, 3, 5, 11, 4А
- 1-я Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 16, 24, 14А, 19, 31, 29, 27, 17, 22, 35, 20, 18, 25, 26, 39, 28, 23, 37, 33
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 12
- 3-й Керченский переулок 3, 4, 6
- 3-я Садовая улица 18А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2а, 15а, 8а2, 11а, 9А, 20, 8а1, 8а, 45, 4а, 49, 27, 35, 29, 25, 39, 41, 33, 21, 43, 31, 22, 23, 37, 47
- 4-я Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4А, 20, 4Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38
- 6-я Садовая улица 69а
- Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- Базарная улица 92
- Большая Арнаутская улица 80, 82, 86, 90, 93, 95, 97, 86А, 99, 103, 105, 107, 109, 111
- Большая Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 50а, 12а, 29, 17а, 38А, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52
- Державина улица 11, 164, 2а, 2, 3, 13, 15, 17
- Днепровская улица 49, 52
- Донецкая улица 35а, 1_1, 34, 23, 8, 15а, 37, 28, 17, 33, 25, 24, 27, 14, 19, 31, 22А, 20, 32, 27А, 26А, 15, 29, 13А, 10, 5, 12, 5А, 11, 35, 22, 9а, 28А, 9, 21, 6, 18, 30, 26, 38, 7, 36, 10А, 8Б, 11А, 19А, 13, 16
- Капитана Кузнецова улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7А, 10, 11, 12, 13, 14
- Керченская улица 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 62Б, 48, 62а, 36А, 37а, 39А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
- Кишинёвская улица 2, 4, 6, 4А, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24
- Ломоносова улица 10, 12, 20, 11а, 11
- Льва Симиренко улица 1, 2, 4, 16а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Льва Толстого улица 14Г, 12, 14
- Люстдорфская дорога 55
- Малая Арнаутская улица 86, 88, 90, 92, 94, 107, 109, 111, 113
- Малая Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2А, 1А, 15, 16, 17, 18, 20, 22
- Молодогвардейская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
- Николаевская дорога 51А, 51
- Новосельского улица 73, 75
- переулок Державина 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21А, 19, 1А, 7А, 5а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- Преображенская улица 67, 74/78, 65, 69, 71, 72, 80, 82
- Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15
- Ростовская улица 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 31А, 64, 68б, 62а, 52_1, 56а, 51А, 65_2, 65, 66, 68, 66А
- Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 19а, 34, 47б, 1А, 47А, 45А, 57А, 59А, 51А, 65А, 49А, 12/1, 39А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71
- Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- Строительный переулок 4
- Успенская улица 101
- Успенский переулок 4, 9, 23, 3/5, 14
- Южная дорога 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 49А, 16А, 14, 57А, 32А, 44А, 41А, 22А, 18а, 8А, 2А, 32б, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 73
С 09:00 до 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 39
- 3-я Суворовская улица 26, 32
- 3-я Суворовская улица 26, 28, 30, 34, 30А
- 4-я Суворовская улица 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 32А, 33А, 38, 34А, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50
- 5-я линия 41, 42, 43, 44, 47А, 44А, 41А, 45, 46, 47, 48, 45А
- 6-я линия 16А, 47А, 18, 45, 41, 18А, 47, 12, 43, 14, 16
- 7-я Суворовская улица 9, 10, 12А, 13Б, 10А, 17А, 11А, 11, 13А, 10а2, 12, 13, 14, 16, 17, 18
- Ефима Геллера улица 99/2, 91, 99б, 95а, 100/2, 92а, 100а, 91а, 100а2, 93, 95, 99, 100, 102, 104, 106, 991, 1003, 1042
- Костанди улица 141А, 139А, 147А, 165, 130, 149, 151, 153, 141, 155А, 136, 167, 153/1, 147, 155, 128, 157А, 136А, 167А, 161, 126, 163, 159, 132, 132А, 143, 136Б, 134, 165Б, 139, 157
- Краснова улица 8
- Люстдорфская дорога 148, 146/1, 144/3, 142/2, 142/1, 144/1
- Люстдорфская дорога 29, 30, 32, 33, 29б, 35А, 29а, 34, 37А, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 142, 143
- Марии Демченко улица – Полностью
- Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
- Неделина улица 111
- Шклярука улица 10б, 10, 10д, 11, 10в/1, 12б, 10в2, 10в, 11а, 10а, 12а
Фото: news.bigmir.net
Выскажите ваше мнение. Это важно.