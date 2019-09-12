Отключение света в Одессе 12 сентября: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 12 сентября 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Аэродромный переулок 4, 4а, 1, 1/2, 2А, 5, 1а, 1/3, 2, 3

1-я линия 69А

2-й Аэродромный переулок 10а, 8а, 5В, 7, 4В, 3а, 12а, 4а, 5, 12, 3/Д, 3в, 6, 4/6, 3/2, 4, 4б, 10Б, 10, 12б, 3б, 3, 8, 8/1, 5А

3-й Аэродромный переулок 8а, 6, 4Б, 4, 8

4 ст.Люст.дороги автостоянка “Світлофор” 17/7

4-а ст.Люстдорфської дор.ГСК “Дюк” 34А

4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

Академика Вавилова улица 3, 44А, 42, 38, 40д, 38а, 36, 36/1, 42а, 40а, 36а, 40б, 40, 40В, 36б, 1, 44б, 1а, 44, 34

Академика Филатова улица 5/2, 1, 7, 3/2, 5/3, 7/3

Бабеля улица 3, 4, 11, 13, 15

Балковская улица 157

Варненская улица 19Г, 16/3, 19/4, 5/3, 3, 3Г, 7/4, 7/3, 7Г, 7В, 7Б, 9, 7, 7/2, 25, 25/2, 23, 16/2, 7А, 20, 17Д, 5/2, 5, 19А, 19/1, 1, 19Д, 19/8, 17Г, 19/3, 19/2, 17/6, 17/3, 17/4, 17А, 17/2, 17, 18/2, 18, 16/4, 16

Весенняя улица 8, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Генерала Ратова улица 8, 10, 4А, 2А, 2, 4, 6

Героев Крут улица 1, 2, 3, 2/1, 2/5, 25-ї Чапаєвської дивізії – мал, 4, 2/3, 2/2, 5, 2/4

Головковская улица 15, 19

Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

Космонавта Комарова улица 15а, 31Д/1, 5, 1/2, 1а/2, 19, 3, 21в, 9, 17, 11-В, 13, 7, 21, 11б, 29, 1в, 15, 1Б, 17а, 1, 4, 27б, 27, 11, 33а, 31, 29б, 31а, 31б, 23, 25, 29А, 33, 31г, 29г, 31в, 29в, 33б, 27а, 41, 33-В, 23а, 15-Б, 4а, 2а, 2, 6, 23б

Красный переулок 4, 6, 8, 8/10, 810

Люстдорфская дорога 88а, 27/38, 88б, 88в, 92А-, 51, 92А7, 92, 138-Б, 92/3, 922, 114А, 92-А/193, 27/9, 27/44, 27/25, 27/52, 27/31, 27/32, 27/15, 27/47, 27/37, 27/3, 27/18, 27/29, 27/19, 27/50, 27/34, 27/2, 27/43, 27/33, 27/46, 27/12В, 2710/а, 27/, 27/6, 27/26, 27/13, 27/48, 27/23, 27/10, 27/4, 27/5, 27/22, 27/55, 27/36, 27/11, 55, 27/21, 27/53, 27/16, 27/40, 27/94, 27/8, 27/173, 27/12, 27/49, 27/54, 27/17, 27/7, 27/27, 27/20, 27/39, 27/45, 27/35, 27/1, 27/30, 27/51, 27/14, 27/42, 27/28, 86а, 88, 116а, 126, 132а, 130б, 136, 118, 130а, 116, 138, 130, 100-А, 128, 114, 140, 110, 122, 124, 102, 102б, 132, 134, 27/24

Маршрутная улица 3, 1а, 1, 5, 5б, 7В, 7, 9

Мечникова улица 50, 38/40, 38, 40, 42, 44, 46, 52

Мичурина улица 2в, 2, 2з, 2б, 4а, 6/2, 2г, 2а, 4, 6, 8, 23, 24, 41, 42, 81, 82

Моторная улица 51А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27В, 29, 4а, 19б, 29А, 41А, 27А, 31А, 55а, 6а, 19а, 27Б, 21А, 6б, 53А, 13А, 9А, 7А, 31Б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Николая Огренича улица 8в, 9в, 5, 12Б, 11, 5а, 5б, 14, 3/1, 8, 3/А, 12, 13, 14а, 7б, 15, 8а, 16, 3а, 12а, 3А, 3

переулок Мичурина 2

Рассвета улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 54/1, 38, 34а, 10а, 46б, 55а, 45а, 26/1, 54/2, 52/1, 46в, 41а, 79а, 22а, 52а, 75а, 50А, 6а, 29а, 3а, 26в, 32а, 40а, 32б, 2/1, 75Б, 25б, 7а, 32/1, 35а, 23а, 2а, 63-а, 5а, 57а, 26/2, 13/а, 38а, 46а, 65а, 10/1, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79

Ромашковая улица 71

Сибирская улица 6, 4Г, 6Д, 2, 4, 5, 5ж, 3, 3е, 1

Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30

Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13

Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28

Эстафетная улица 2, 4, 4б, 4а

Эстонская улица 19, 20

Яблоневая улица 33.

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Черноморский переулок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19а, 19, 15А, 36а, 42б, 44а, 32_2, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

1-й Черноморский переулок 3, 4, 14, 18, 6а, 8, 12, 12а, 6, 16

10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская улица 32, 34

3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Наличный переулок 31А

3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

3-я Суворовская улица 109_2, 109_1, 109а, 109

4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1

5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский переулок 2, 3, 6, 7, 6А

7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта улица 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 67А, 46А, 67Б, 63, 66, 71, 73, 75

8 Марта улица 77_5, 77Д, 77К, 77в, 774, 776, 77Е, 77_1, 771

8 Марта улица 80А

8 Марта улица Полностью

8 Марта улица 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 81А, 85А, 95, 95А, 74Б, 74а, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 99А

8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

Жевахова гора 22, 30

Жевахова гора 81

Жевахова улица 17, 19, 21, 23, 25, 27, 53_3, 43_1, 21а, 49_1, 53_2, 37_39, 61а, 45_2, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67

Жевахова улица 7, 9, 13, 4а, 5, 8, 11, 12, 11_1, 4

Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Профессора Карышковского улица 38, 40

Профессора Карышковского улица 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 22а, 4_2, 23А, 12_14, 17а, 25_27, 28, 30а, 14А, 23Б, 8А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Рыночная улица 7

Черноморский переулок Полностью.

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Черноморский переулок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19а, 19, 15А, 36а, 42б, 44а, 32_2, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

1-й Черноморский переулок 3, 4, 14, 18, 6а, 8, 12, 12а, 6, 16

10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская улица 32, 34

3-й Наличный переулок 31А

3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Суворовская улица 2А1, 1, 2, 1а, 2а, 14а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский переулок 6А, 2, 3, 6, 7

7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта улица 80А

8 Марта улица 77_5, 77Д, 77К, 77в, 774, 776, 77Е, 77_1, 771

8 Марта улица Полностью

8 Марта улица 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 67А, 46А, 67Б, 63, 66, 71, 73, 75

8 Марта улица Полностью

8 Марта улица 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 81А, 85А, 95, 95А, 74Б, 74а, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 99А

8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

Жевахова гора 81

Жевахова гора 22, 30

Жевахова улица 13, 4а, 5, 7, 8, 11, 12, 11_1, 4, 9

Жевахова улица 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 37_39, 49_1, 21а, 35, 43_1, 61а, 53_2, 53_3, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 45_2

Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Профессора Карышковского улица 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 22а, 12_14, 8А, 14А, 30а, 4_2, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 58, 60

Профессора Карышковского улица 47а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 23Б, 23А, 17а, 25_27, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47

Рыночная улица 7

Черноморский переулок Полностью

Фото: WATN