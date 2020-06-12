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Отключение света в Одессе 12 июня: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 12 июня: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 771 дом.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 12 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Разумовский переулок 2, 3, 8
  • 1-я линия Марии Демченко 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20
  • 2-й переулок Амундсена 3/4, 6/3
  • 2-я линия Марии Демченко 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31
  • 3-й переулок Амундсена 610, 6/2, 6/7, 65
  • 3-я линия Марии Демченко , 5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67
  • 4-я линия Марии Демченко 11, 13
  • 5-я линия Марии Демченко 6, 17, 21, 26, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 78/40, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632
  • 6-я линия Дачи Ковалевского 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121
  • Академическая улица 18, 16А, 16, 16В, 16Б
  • Белорусская улица 6А, 2, 4, 16а, 6, 4а, 14а, 22а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322
  • Боженко улица 1, 3, 5, 7, 11, 6Б, 6, 8, 9
  • Вершинная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25а, 16/2, 4А, 10г, 14а, 10А, 13а, 10б, 23, 31а, 25, 27, 29, 31, 33, 16/1
  • Вячеслава Кириллова улица 1/3, 1, 2, 4, 6, 1/1, 4/1, 1/1А, 6/а, 6/4, 2А, 1/2А, 12Б, 4/2И, 1а, 7, 6/1, 9б, 1/3ж, 1/3з, 2/2, 2Д, 6а, 1А3, 4/2, 1/3В, 9а, 1Б, 9б1, 9В, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 2/3
  • Гастелло улица 54, 56, 57, 59, 61, 81а, 78а, 86б, 87а, 83а, 62, 54А, 56а, 54б, 57а, 86А, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107
  • Гетманский переулок 4
  • Картамишевський провулок 2, 9
  • Каспийский переулок 1, 3, 7, 9
  • Комитетская улица 14 В, 14В, 14А, 14б
  • Марии Демченко улица 3лин67, 1Б, 1, 81, 4лин66, 1/1А, 4/1, 3лин22, 4лин30, 4лин19, 50, 1/4, 1/7, 4/2, 97, 2лин25, 1/2, 2лин37, 4а Лінія, 25, 91, 34, 265, 72, 14уч, 79, 3лин24, 54, 13, 7, 52, 48, 77, 18, 3, 64/12, 73, 67А, 32, 83, 68А, 26, 68, 69, 85, 56, 27, 93, 243, 237, 60, 75
  • Мичурина улица 3а, 7в, 5, 5а, 34, 3, 3б, 3а4, 15, 5б, 7а, 15а, 9а, 9, 7/1, 13, 7, 11
  • Николая Стражеско 1Б, 4, 1А/1, 2
  • Омская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15а, 16а, 29а, 22, 36а, 30а, 17а, 9/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
  • Отважных улица 2, 4, 6, 8, 12, 14, 10/2, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 28
  • Просвещения улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 3/а, 3а, 4а, 1/5, 1В, 4б, 22/2, 17в, 24а, 1/1, 49б, 15, 13а, 22б, 18а2, 1а, 3/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 51, 491, 49а
  • Средняя улица 27, 29, 31, 35, 24/3, 20, 21, 23, 25, 33
  • Столбовая улица 22, 24Б, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А
  • Студёная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 6а, 35а, 33/2, 11а, 10А, 17а, 31а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 161, 162
  • Суперфосфатная улица 17а, 1\2, 16А, 28, 40, 30, 18, 3, 9А, 33, 13, 6, 3Б, 23А, 16, 3В, 7, 38, 17Б, 26, 4, 19, 27, 9б, 14, 40А, 12, 5, 34, 25, 23, 21
  • Черняховского улица 16, 18
  • Щорса улица 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 122/2, 111а, 120Б, 120В, 124, 118Б, 118А, 118В, 120А
  • Эстонская улица 15А/19, 1, 12в, 19/1, 5а, 2а, 12а, 3А, 14в, 4А, 8а, 14а, 6а, 6/1, 10А, 15а, 14в2, 20А, 12г, 14Б, 20б, 12б, 9а, 14/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7в
  • Эстонский переулок 4, 5, 11, 1а, 1, 2, 3, 6, 7, 13
  • Якутская улица 4, 6, 6а, 2, 8, 10
  • Ямская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13а, 13, 17/2, 2а, 17а, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Леонова улица 57
  • Магистральная улица 31Б, 33 б, 31Л, 27, 19, 4, 31Е, 14, 12б, 9, 30, 28, 18, 3, 17, 31А, 34, 16А, 31\4, 50а, 25, 31з, 2, 16, 1, 42, 31В, 15, 26, 8А, 31г, 29, 13, 6, 28А, 46, 21, 31К, 7, 19А, 31Н, 24, 21А, 22, 11, 12, 5, 6В, 31д, 31В/1, 18А, 23, 6а, 44, 12А, 39А, 20, 31а7, 31, 10, 42а, 37, 33б, 35, 37А, 36, 33а4, 33/2, 35/2, 38, 35а, 33, 33а, 48
  • Нескучная улица 52А, 52А14, 52, 57, 59
  • переулок Гагарина 20
  • Сосюры улица 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76а, 59А, 66А, 1а, 74А, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82

 

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