Отключение света в Одессе 12 июня: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 771 дом.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 12 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Разумовский переулок 2, 3, 8

1-я линия Марии Демченко 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20

2-й переулок Амундсена 3/4, 6/3

2-я линия Марии Демченко 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31

3-й переулок Амундсена 610, 6/2, 6/7, 65

3-я линия Марии Демченко , 5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67

4-я линия Марии Демченко 11, 13

5-я линия Марии Демченко 6, 17, 21, 26, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 78/40, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632

6-я линия Дачи Ковалевского 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121

Академическая улица 18, 16А, 16, 16В, 16Б

Белорусская улица 6А, 2, 4, 16а, 6, 4а, 14а, 22а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322

Боженко улица 1, 3, 5, 7, 11, 6Б, 6, 8, 9

Вершинная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25а, 16/2, 4А, 10г, 14а, 10А, 13а, 10б, 23, 31а, 25, 27, 29, 31, 33, 16/1

Вячеслава Кириллова улица 1/3, 1, 2, 4, 6, 1/1, 4/1, 1/1А, 6/а, 6/4, 2А, 1/2А, 12Б, 4/2И, 1а, 7, 6/1, 9б, 1/3ж, 1/3з, 2/2, 2Д, 6а, 1А3, 4/2, 1/3В, 9а, 1Б, 9б1, 9В, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 2/3

Гастелло улица 54, 56, 57, 59, 61, 81а, 78а, 86б, 87а, 83а, 62, 54А, 56а, 54б, 57а, 86А, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107

Гетманский переулок 4

Картамишевський провулок 2, 9

Каспийский переулок 1, 3, 7, 9

Комитетская улица 14 В, 14В, 14А, 14б

Марии Демченко улица 3лин67, 1Б, 1, 81, 4лин66, 1/1А, 4/1, 3лин22, 4лин30, 4лин19, 50, 1/4, 1/7, 4/2, 97, 2лин25, 1/2, 2лин37, 4а Лінія, 25, 91, 34, 265, 72, 14уч, 79, 3лин24, 54, 13, 7, 52, 48, 77, 18, 3, 64/12, 73, 67А, 32, 83, 68А, 26, 68, 69, 85, 56, 27, 93, 243, 237, 60, 75

Мичурина улица 3а, 7в, 5, 5а, 34, 3, 3б, 3а4, 15, 5б, 7а, 15а, 9а, 9, 7/1, 13, 7, 11

Николая Стражеско 1Б, 4, 1А/1, 2

Омская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15а, 16а, 29а, 22, 36а, 30а, 17а, 9/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Отважных улица 2, 4, 6, 8, 12, 14, 10/2, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 28

Просвещения улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 3/а, 3а, 4а, 1/5, 1В, 4б, 22/2, 17в, 24а, 1/1, 49б, 15, 13а, 22б, 18а2, 1а, 3/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 51, 491, 49а

Средняя улица 27, 29, 31, 35, 24/3, 20, 21, 23, 25, 33

Столбовая улица 22, 24Б, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А

Студёная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 6а, 35а, 33/2, 11а, 10А, 17а, 31а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 161, 162

Суперфосфатная улица 17а, 1\2, 16А, 28, 40, 30, 18, 3, 9А, 33, 13, 6, 3Б, 23А, 16, 3В, 7, 38, 17Б, 26, 4, 19, 27, 9б, 14, 40А, 12, 5, 34, 25, 23, 21

Черняховского улица 16, 18

Щорса улица 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 122/2, 111а, 120Б, 120В, 124, 118Б, 118А, 118В, 120А

Эстонская улица 15А/19, 1, 12в, 19/1, 5а, 2а, 12а, 3А, 14в, 4А, 8а, 14а, 6а, 6/1, 10А, 15а, 14в2, 20А, 12г, 14Б, 20б, 12б, 9а, 14/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7в

Эстонский переулок 4, 5, 11, 1а, 1, 2, 3, 6, 7, 13

Якутская улица 4, 6, 6а, 2, 8, 10

Ямская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13а, 13, 17/2, 2а, 17а, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Леонова улица 57

Магистральная улица 31Б, 33 б, 31Л, 27, 19, 4, 31Е, 14, 12б, 9, 30, 28, 18, 3, 17, 31А, 34, 16А, 31\4, 50а, 25, 31з, 2, 16, 1, 42, 31В, 15, 26, 8А, 31г, 29, 13, 6, 28А, 46, 21, 31К, 7, 19А, 31Н, 24, 21А, 22, 11, 12, 5, 6В, 31д, 31В/1, 18А, 23, 6а, 44, 12А, 39А, 20, 31а7, 31, 10, 42а, 37, 33б, 35, 37А, 36, 33а4, 33/2, 35/2, 38, 35а, 33, 33а, 48

Нескучная улица 52А, 52А14, 52, 57, 59

переулок Гагарина 20

Сосюры улица 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76а, 59А, 66А, 1а, 74А, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82

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