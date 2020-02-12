Отключение света в Одессе 12 февраля: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 51 дом.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 12 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Атамана Чепиги улица 3, 7, 13, 9А, 5, 11, 15, 9Б
- Одария улица 7, 16, 18, 20, 24, 26
- Щоголева улица 4, 1А, 1, 2, 3, 6, 8.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Одария улица 12
- Черноморского Казачества улица 2.
С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Атамана Чепиги улица 3, 7, 13, 9А, 5, 11, 15, 9Б
- Одария улица 7, 16, 18, 20, 24, 26
- Щоголева улица 4, 1А, 1, 2, 3, 6, 8.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Королёва улица 76/2, 76/1, 74Б, 78, 80, 82, 74А
Фото: Репортер
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