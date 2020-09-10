Отключение света в Одессе 11 сентября: кому стоит зарядить телефон?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 4745 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 11 сентября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
1-й Западний провулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
З 23:00 по 06:00
1-й Ізвестковый провулок
1, 2, 3, 7а, 9а, 4, 5а, 11а, 5, 7, 8, 9, 11
З 09:00 по 17:00
1-й Майский провулок
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 6а, 40А, 20, 4/, 6/4, 16а, 7В, 16А, 2А, 20А, 50А, 32, 7Б, 30, 28, 26, 50, 24, 38, 46, 36, 52, 48, 54, 44, 40
З 00:00 по 06:00
1-й Налічний провулок
5а, 5, 5б, 7, 3а, 3
З 09:00 по 17:00
1-й Разумовський провулок
2, 3, 8
З 00:00 по 06:00
1-й Юбілейний провулок
6
З 09:00 по 17:00
1-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги
7, 9, 10, 11, 8а/1, 17/1, 12, 8А, 12А, 13, 14, 15, 16, 17
З 09:00 по 19:00
10-а Суворовська вулиця
19, 21, 22, 23, 19Б, 24
З 09:00 по 17:00
10-а вулиця
8, 10А, 10, 3, 3Б, 4, 14, 1А, 3а, 2, 5, 5а, 11, 6, 9, 7, 1, 1Б, 12
С 09:00 по 17:00
11-а Суворівська вулиця
1
З 09:00 по 17:00
1-й Хімічний
6а, 12б, 20, 34, 38в, 10, 39а, 44, 39, 27в, 25, 23, 3, 17, 14б, 35, 24, 22а, 20а, 28б, 4, 19, 22б, 31, 32, 16, 1, 37, 41, 29, 42, 18а, 26, 2а, 38б, 5, 11, 12а, 38а, 40, 28а, 9, 46, 33, 30, 21, 13, 14а, 36, 18б, 6б, 7, 8б, 15
З 23:00 по 06:00
2-й Деревообробний провулок
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 12б, 12а, 13а, 19, 6а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34
З 08:00 по 18:00
2-й Кустанайський провулок
4, 2а, 2
З 09:00 по 17:00
2-й Майський провулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 5А, 8А, 8, 7Д, 10А, 7А, 9, 12, 13, 14, 15
З 00:00 по 06:00
2-й Налычний провулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 7а, 9а, 10а, 9б, 11, 12, 12а
P 09:00 по 17:00
2-й Стекольнbй провулок
1, 2, 3, 4, 6, 11а, 5а, 6а, 7, 5Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 104
З 23:00 по 06:00
2-й Хімічний провулок
5, 5а, 1, 6, 7, 4а, 1а, 2, 4, 7б
З 23:00 по 06:00
2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги
14А, 11, 14, 15А, 10, 13, 12А, 16
З 09:00 по 19:00
3-й Деревообробний провулок
1, 6, 8, 6а, 2, 3, 4
З 08:00 по 18:00
3-й Майський провулок
14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28А, 21/1, 22А, 30А, 26, 14а, 26Б, 21Б, 41А, 21А, 21Г, 21/2, 21В, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 391
З 00:00 по 06:00
3-й Налічний провулок
1, 3, 6, 7, 9, 4а, 4, 5, 6а, 8
З 09:00 по 17:00
3-й Стекольний провулок
3, 7В, 11а, 13, 6, 11б, 15, 16, 42, 12, 7, 4, 7а, 14, 6а, 10, 8, 2, 11в, 5
З 23:00 по 06:00
3-й Хіміческий переулок
5а, 13а, 11, 12, 16, 3а, 32, 20, 14, 24, 4, 19, 28, 30, 40, 18, 22, 7в, 2, 10, 42, 38, 1, 8а, 15, 9, 6, 21, 8б, 7, 5, 36, 34
С 23:00 по 06:00
3-я Заводська вулиця
8, 10, 10/7, 3, 4, 5, 6, 10/1
С 09:00 по 18:00
3-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги
11, 13, 14, 15, 6/1, 12
З 09:00 по 19:00
36-а лінія
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 30/А, 56, 43А, 13А, 25/1, 59а, 57, 59, 25/2
С 09:00 по 17:00
37-а лінія
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31а, 3г, 39а, 29/3, 18а, 30/1, 25, 3/В, 6а, 3а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
З09:00 по 17:00
38-а лінія
6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
З 09:00 по 17:00
39-а Лінія на житловому масиві
1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
З 09:00 по 17:00
4-й Деревообробний провулок
2, 4, 6Б
З 08:00 по 18:00
4-й Деревообробний провулок
6А
З 23:00 по 06:00
4-й Майський провулок
2, 4, 22А, 6-/2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26
З 00:00 по 06:00
4-й Налычний провулок
7Б, 6А, 2, 3, 7А, 4
З 09:00 по 17:00
4-а Заводська вулиця
5, 13, 14, 15, 16, 17, 14Б, 18, 19, 20, 22, 24, 17/2
З 09:00 по 18:00
4-а лінія 6-й станції Люстдорфській дороги
25, 29, 33, 50/1, 31/1, 50/3, 31, 50
З 09:00 по 17:00
40-а Лінія на житловому масиві
1, 3, 5
З 09:00 по 17:00
41-а лінія
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
З 09:00 по 17:00
42-а лінія
1, 2, 6А, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16
З 09:00 по 17:00
43-а лінія
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14а, 11, 8а, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 12а
З 09:00 по 17:00
44-а лінія
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
З 09:00 по 17:00
45-а лінія
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
З 09:00 по 17:00
46-а лінія
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
З 09:00 по 17:00
47-а лінія
1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
З 09:00 по 17:00
48-а лінія
1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
З 09:00 по 17:00
49-а лінія
1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
З 09:00 по 17:00
5-й Майський провулок
1, 3, 4, 3А, 15А, 35А, 3В, 3Б, 37А, 9А, 17А, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 37, 39
З 00:00 по 06:00
5-й Налічний провулок
1, 3А, 5А, 5, 2А, 2, 3, 4
З 09:00 по 17:00
5-а Заводсака вулиця
18а, 20, 20 А, 20А, 20б, 21
З 09:00 по 18:00
5-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги
26, 28, 30, 32, 34
З 09:00 по 17:00
50-в лінія
1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
С 09:00 по 17:00
51-а лінія
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
З 09:00 по 17:00
52-а лінія
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
З 09:00 по 17:00
53-а лінія
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
З 09:00 по 17:00
54-а лінія
1, 3, 5, 7, 15
С 09:00 по 17:00
55-а лінія
1, 3, 5, 7
З 09:00 по 17:00
6-й Налічний провулок
2, 3, 9а, 5А, 7а, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 7Б
З 09:00 по 17:00
6-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги
27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36
З 09:00 по 17:00
7-а линия 6-й станции Люстдорфской дороги
3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
С 09:00 по 17:00
7-я Суворовская улица
15, 43, 49, 51
С 09:00 по 17:00
8-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а
З 09:00 по 17:00
9-в Суворівська вулиця
27, 35А, 29а, 31А, 34, 28, 30, 29, 32, 31, 25, 26, 26а, 38, 36, 35, 33А, 37, 33
З 09:00 по 17:00
9-а вулиця
13А, 3, 6б, 12а, 6А, 7а, 15А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
З 09:00 по 17:00
Академіка Вавілова вулиця
34
З 09:00 по 20:00
Академіка Воробьйова вулиця
34, 28А, 28, 30, 32
З 15:00 по 17:00
Академика Воробьйова вулиця
34, 36, 28А, 28, 30, 32
З 09:00 по 12:00
Академика Воробьйова вулиця
36
З 15:00 по 17:00
Академика Глушко проспект
11е, 11д
З 09:00 по 20:00
Академика Королёва улица
69/2, 75/2, 71/1, 79, 83/1, 85/3, 81/2, 79/1, 85/1, 75, 75/1, 85/2, 81/3, 83, 81/1, 85
З 09:00 по 20:00
Академіка Філатова вулиця
33А, 31, 33, 35
З 09:00 по 17:00
Артезіанська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20А, 19а, 19, 20, 22
З 00:00 по 06:00
Атамана Головатого вулиця
92
З 15:00 по 17:00
Атамана Головатого вулиця
92
З 09:00 по 17:00
Атамана Головатого вулиця
139, 135а, 135В, 137, 141, 143, 145, 135Б
З 15:00 по 17:00
Атамана Головатого вулиця
92, 139, 135а, 135В, 137, 141, 143, 145, 135Б
З 09:00 по 12:00
Базарна улица
70
З 00:00 по 06:00
Балковська вулиця
54б, 50, 54в, 71/73, 89а, 52, 54, 69, 73, 79, 81, 83, 87, 93, 95
З 00:00 по 06:00
Богдана Хмельницького вулиця
11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
З 09:00 по 18:00
Боженко вулиця
1, 3, 6Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
З 09:00 по 18:00
Брестська вулиця
13Б, 11, 11А, 2, 3, 5, 7, 9
З 09:00 по 18:00
Бугаевская улица
56/5, 56/2, 56/10, 56/4, 567, 56/6, 56/7, 56/1, 568, 56/3, 56/8, 566, 56/9
З 23:00 по 06:00
Бугаївська вулиця
48/2, 46/5, 46, 48, 50/40, 50, 46/7, 46/2Б, 46/2, 48/3, 14, 8, 12, 26, 42, 52, 34, 28, 40, 46/4, 48/4, 54, 46/6, 46/3, 46А, 20, 18, 16, 24, 22, 11
З 00:00 по 06:00
Ветрогона вулиця
27б, 16, 17, 18, 19, 21, 33а, 16а, 18б, 24, 19а, 27а, 18а, 26, 27, 29, 30, 31, 33
З 09:00 по 17:00
Вишнёвая вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
З 09:00 по 17:00
Вишневи провулок
4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
З 09:00 по 17:00
Володимира Винниченко вулиця
12, 17, 18, 21, 22, 18а, 23, 49а, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49
З 09:00 по 17:00
Гагаріна проспект
6А, 8А
З 09:00 по 17:00
Гаріна вулиця
8, 10, 11, 12, 13, 15, 20а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 12а
З 09:00 по 17:00
Градоначальницька вулиця
34, 35, 36, 37, 45Б, 45а, 47Б, 47 а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 49
З 00:00 по 06:00
Дальнезахідна вулиця
5, 8, 9, 10, 11, 12, 5А, 14, 17А, 19б, 14а, 15, 16, 17, 18
З 09:00 по 17:00
Декабристів вулиця
7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5б, 30а, 20а, 35, 15б, 41а, 46а, 45б, 7б, 24а, 31а, 17а, 22а, 26а/б, 5а, 6а, 43б, 37б, 24б, 39а, 18б, 43а, 13а, 17б, 15а, 18А, 28а, 44б, 45а, 20б, 6б, 44а, 36А, 39б, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50
З 09:00 по 17:00
Демьянова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
З 09:00 по 17:00
Деревообробна вулиця
90, 92а, 49а, 31, 88, 92б, 47
З 23:00 по 06:00
Деревообробна вулиця
79
З 08:00 по 18:00
Дидріхсона вулиця
25, 15А, 15, 17, 19, 21, 23, 29
З 00:00 по 06:00
Днепровська вулица
33А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27а, 25А, 23а, 50А, 37а, 24А, 46а, 38А, 20А, 46, 47, 48, 49, 50, 51
З 09:00 по 17:00
Днестровська вулиця
12, 2Д, 1, 13, 7, 16, 3, 17, 2, 6, 9, 2в, 19а, 15, 19, 8, 10, 2а, 5, 11, 4, 14, 2Г, 2Б/6, 2Б1, 2Б, 2/1
З 09:00 по 17:00
Добровольского проспекту
3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 24/1, 33А, 49, 57/1, 40а, 46А, 1Б, 25б, 11а, 25А, 3а, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 1а
З 09:00 по 17:00
Донецка вулиця
1, 2, 3, 4, 1А
З 09:00 по 17:00
Дюковска вулиця
4
З 00:00 по 06:00
Еврейська вулиця
29, 33
З 09:00 по 17:00
Екатерининська вулиця
45, 47, 49, 51
З 09:00 по 17:00
Екатерининська вулиця
90
З 00:00 по 06:00
Жоліо-Кюрі вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17а, 13/1, 14гар, 17а/с5, 2А, 24А, 15, 13А, 12, 13, 21, 11, 18, 17, 16, 14, 23, 20, 24, 26, 25, 19
З 09:00 по 17:00
Заводська вулиця
6, 8
З 09:00 по 18:00
Заднепровського вулиця
5А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3А, 22А, 12а, 27а, 15, 10А, 4А, 19А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 131
З 09:00 по 17:00
Зиньковецька вулица
4, 6
З 09:00 по 18:00
Зелений провулок
25, 27, 29, 31
З 08:00 по 18:00
Ивана Мазепи вулиця
6б, 10а, 11, 4, 6а, 9, 39, 37а, 36а, 33, 34а, 40, 36, 38, 41, 35, 33а, 32а, 43, 37в, 31, 34, 37, 20, 26А, 30, 7, 10, 8, 23, 25, 28, 10б, 22а, 12, 24, 14, 19, 29а, 27, 26, 29, 15, 16, 16а, 22, 17, 18, 21, 8а, 13, 37В
С 09:00 по 17:00
Ізвесткова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6А, 36А, 12А, 22А, 20, 34Б, 13/15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 48
З 09:00 по 17:00
Инглезі вулиця
61, 6/1, 3/3, 3/1
З 09:00 по 20:00
Интернаціональний провулок
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20
З 09:00 по 18:00
Іспанска вулиця
5а
З 08:00 по 18:00
Капітана Кузнецова вулиця
73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
З 09:00 по 17:00
Керченска вулиця
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
З 09:00 по 17:00
Кірпічно-заводська вулиця
1, 3
З 09:00 по 18:00
Кленовая вулиця
2
З 09:00 по 17:00
Комітетська вулиця
4/6
З 00:00 по 06:00
Конноармейська вулиця
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36А, 47/1, 30А, 34, 34А, 37А, 3А, 19/1, 23Б, 18А, 7А, 10А, 39а, 31а, 24А, 2а, 23В, 5А, 21а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 23а
З 09:00 по 17:00
Косвеная вулиця
12А, 1, 3, 4, 6, 14, 16, 20, 22
З 00:00 по 06:00
Коцюбинского вулиця
1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4б, 6Б, 8Б, 14Б, 16, 6в, 9б, 10б, 4а, 9А, 14А, 12А, 17, 18, 19, 20, 21, 12Б
З 09:00 по 17:00
Краснослобідська вулиця
53А, 7, 11, 13, 15, 17, 28, 17/4, 7Б, 53/Б, 7А, 68а, 37, 41, 43, 45, 58, 59, 60, 62, 64, 78
З 09:00 по 17:00
Краснослобідська улица
84, 86, 80/1
З 15:00 по 17:00
Краснослобідська вулиця
84, 86, 80/1
З 09:00 по 12:00
Краснослобідська вулиця
18/1, 52, 50/1, 52/10, 52/4
З 09:00 по 17:00
Крилова вулиця
21, 6А, 13, а, 18/1, 9, 14б, 7, 8, 10, 19/2, 12а, 18, 17, 14, 10а, 14а, 19, 11А, 18/4, 11, 12, 21/2, 18/2
З 09:00 по 17:00
Курська вулиця
75а, 9а, 93, 69б, 78, 89, 85, 79, 75, 81а, 91, 97, 87, 77, 81, 71, 69, 95, 77а, 73, 83, 72, 74, 70, 68, 66, 80, 82, 80А, 76, 44, 37, 54, 57, 67, 44а, 45а, 39, 62, 46, 58а, 52, 64а, 59, 33, 55, 45, 65, 53, 48, 41, 63, 51а, 60, 89а, 47, 51, 35, 49, 53б, 50, 43, 61, 56, 64, 16, 32, 18а, 19а, 29, 11а, 1, 26, 8а, 30а, 42, 15, 27, 14, 24, 7а, 4, 19, 11, 22, 12, 5, 25, 15а, 8, 10, 34, 2, 20, 23, 31, 6, 13, 9, 16а, 36, 21, 7, 40, 3, 30, 18, 28, 58
З 09:00 по 17:00
Кустанайська вулиця
2, 3, 4, 5, 6, 8, 2А, 10, 14а, 20а, 3А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
З 09:00 по 17:00
Кустанайський провулок
1, 2
З 09:00 по 17:00
Лавочная вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 35а, 32а, 18б, 29а, 41, 25б, 14б, 25а, 5а, 27б, 36а, 34а, 24б, 27а, 18а, 14а, 42, 43, 44, 45, 20а
З 09:00 по 17:00
Латвійский узвіз
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18б, 1а, 10а, 21б, 13б, 15а, 2А, 20б, 3а, 18а, 15, 5а, 8г, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
З 09:00 по 17:00
Левітана вулиця
30, 32, 36, 38, 40, 42
З 09:00 по 19:00
Лесі УкраЇнки вулиця
86а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19А, 32а, 12А, 7, 1А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
З 09:00 по 17:00
Ломоносова вулиця
3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13а, 10а, 18б, 19, 7а, 20, 16а
З 09:00 по 17:00
Лугова вулиця
2, 35А, 16 А, 15 А, 10, 8, 20, 37, 6а, 23, 13, 45, 21, 7, 6б, 36, 9А, 40, 17, 14 Б, 3, 18, 30, 25, 33, 32, 41, 38, 1, 26, 10А, 29, 14а, 27, 1А, 43, 19, 4, 22, 35, 11, 5, 24, 16 Б, 34, 28
З 09:00 по 18:00
Луцька вулиця
25А, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61а, 61, 29а, 41а, 85А, 59а, 121а, 7а, 121б, 129а, 133а, 119а, 95А, 97/1, 87, 97/2, 129, 117, 115, 95, 103, 135, 69, 99, 107, 125, 119, 121, 101, 113, 123, 120, 85, 67, 71, 63, 75, 73, 65, 133
З 09:00 по 17:00
Любашевський провулок
19/1, 1, 3, 5, 7, 1А, 11, 13, 15, 17, 19
З 09:00 по 17:00
М’ясоєдовська вул.
28, 30
З 09:00 по 18:00
Матюшенко вулиця
3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 35А, 51б, 32а, 26, 31А, 58а, 28Б, 40а, 39б, 20б, 51а, 32б, 53а, 57а, 21а, 30Б, 50а, 48б, 49б, 6б, 41б, 41а, 28А, 22Б, 5а, 5б, 40б, 44/46, 36а, 20а, 48а, 34А, 50б, 27а, 34Б, 29Б, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
З 09:00 по 17:00
Мациевського вулиця
2а, 25А, 1, 21а, 21, 19, 1а, 42, 40, 36, 44, 34, 37, 39, 7, 10а, 22, 13, 4а, 13а, 5, 14, 4, 2, 10, 17, 32, 24, 27, 25, 28, 30, 9
З 09:00 по 17:00
Мелитопольська вулиця
19/1, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 58Б, 21/1, 24А, 19/2, 58А, 15А, 1б, 32, 21/2, 21/3, 46В, 34, 36, 46, 54, 56, 58, 9А
З 09:00 по 17:00
Михайлівська вулиця
51, 53, 55, 57, 59, 68, 70, 72
З 09:00 по 18:00
Мицкевича вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
З 09:00 по 17:00
Нерубайська вулиця
33
З 15:00 по 17:00
Нерубайська вулиця
33
З 09:00 по 12:00
Нікітіна вулиця
38, 21Б, 48, 65, 36а, 42, 46, 71, 45, 55, 60а, 52а, 52, 59, 53, 36, 60, 49, 67а, 51, 35, 47, 47а, 41, 63, 58, 52/1, 59а, 65а, 43А, 57, 55а, 41б, 39а, 56, 43б, 46а, 50, 61, 67, 69, 71а, 54, 37, 44, 39, 23, 34, 33а, 12б, 10, 20, 31, 22Б, 31а, 22а, 29а, 19, 30, 12Б/1, 25а, 28, 12А, 17, 32б, 18, 33, 23а, 29, 32, 34а, 21а, 26, 15, 34в, 24, 27, 25б, 22, 40
З 09:00 по 17:00
Овідіопольська дорога
9А, 9
З 09:00 по 17:00
Овідіопольська вулиця
1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20А, 9А, 11А, 24А, 7В, 26А, 7Б, 26 а, 1Б, 7Г, 24Б, 1/1, 7А, 22, 1в, 5а, 18А, 24, 26, 14А
З 09:00 по 17:00
Овідіопольський провулок
2А, 5, 4А, 3А, 1, 2, 3, 4, 7
З 09:00 по 17:00
Остапа Вишні вулиця
12, 14, 16, 6А, 2, 8, 10
З 09:00 по 18:00
Відчизняна вулиця
33
З 08:00 по 18:00
Пантелеймонівська вулиця
88/1, 88
З 00:00 по 06:00
Парковий провулок
77, 77а, 75д, 75Е
З 08:00 по 18:00
ПасіонаріЇ вулиця
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9б, 7а, 9а, 17а, 15б, 3б, 11, 15а, 3а, 17б, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26
З 09:00 по 17:00
провулок Бадаєва
3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 9а, 1б, 19, 1а, 21
З 09:00 по 17:00
провулок Пестеля
5, 6, 7, 8, 9, 10, 7а, 11, 12, 13, 14
З 08:00 по 18:00
Пісочна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 148А, 58а, 36/38, 64а, 138А, 15, 42а, 46а, 58Б, 126А, 48а, 80А, 60А, 86Б, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
З 09:00 по 17:00
Пестеля вулиця
2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
З 08:00 по 18:00
Пестеля вулиця
22, 24, 26, 28, 30, 32, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 20а, 81Б, 91А, 71а, 95б, 75, 6А, 81А, 85, 20б, 99, 97, 105, 87, 89, 93, 83, 103, 79, 77, 91, 101
З 23:00 по 06:00
Петра Івахненко вулиця
43, 12а, 64, 19, 59а, 27, 50, 66, 44, 8, 56, 38а, 20, 57, 23, 14А, 54, 37, 10, 30а, 72, 31, 46а, 32, 66а, 41, 63, 58, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 49, 42а, 22, 60, 51, 21, 61, 53, 36, 13, 46, 6, 14б, 7, 45, 48, 20а, 29, 42, 68, 15, 65, 1, 16, 25а, 38, 26, 60а, 70, 18а, 25, 13б, 34, 13а, 67, 33Б, 27а, 39, 3, 34а, 18, 52а, 59, 48а, 28, 9, 30, 40, 17, 62, 55, 52
З 09:00 по 17:00
площадь Молодёжі
6, 16, 12а, 12, 14, 19, 21
З 09:00 по 17:00
Перемоги вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 43А, 28а, 45А, 23А, 26б, 21А, 37А, 47б, 19, 26а, 79А, 5А, 16А, 44А, 35А, 59А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
З 09:00 по 17:00
підйомний провулок
9а, 12/А, 2, 1Б, 1, 16, 10А, 13, 6, 3, 11, 5, 6/1, 8, 10, 14, 4, 16/А, 7
З 00:00 по 06:00
Поперечний провулок
17а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
З 00:00 по 06:00
Прирельсова вулиця
21, 23, 25, 27, 29, 29В, 40А, 31, 29А, 42А, 40Б, 40, 44, 46, 48, 50
З 09:00 по 17:00
Промслова вулиця
91, 6а, 37, 39а, 95б, 31, 45б, 119, 99, 89, 75, 125а, 105, 43, 4г, 6, 97б, 63Б, 18, 9, 77, 59, 21, 81, 67, 107а, 39, 125б, 87, 3, 117, 57в, 85б, 25, 1б, 41, 63, 1, 4в, 103, 1в, 23а, 83, 29, 15, 23, 16, 45а, 3А, 79б, 19а, 69, 121, 53, 65, 71, 7б, 111, 7, 13, 27, 123, 49, 4б, 95а, 101, 35, 7а, 14, 4, 107б, 97а, 13/19, 12, 61а, 1а, 93, 109, 73б, 61б, 2а, 5, 11, 19б, 47, 113, 51, 57а, 85а, 79а, 115
З 08:00 по 18:00
Радиальна вулиця
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 91а, 63б, 24в, 97а, 30а, 15а, 84б, 82а, 75а, 37б, 75г, 68а, 26б, 43в, 46а, 41а, 47б, 14б, 39а, 77а, 47а, 30б, 101А, 78а, 43б, 113а, 75б, 48а, 72б, 29б, 43а, 35б, 41б, 59б, 68б, 15б, 63а, 93А, 119А, 63в, 29в, 34б, 77б, 41в, 82б, 26а, 21б, 84а, 75в, 13а, 24а, 21а, 59а, 14а, 51б, 56б, 11А, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 126, 86а
З 23:00 по 06:00
Радіо вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1А, 15, 2/1
З 00:00 по 06:00
Раздольна вулиця
43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
З 09:00 по 17:00
Разумовська вулиця
58, 60
З 00:00 по 06:00
Ракетна вулиця
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
З 09:00 по 17:00
Раскидайлівська вулиця
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 40а, 51а, 56, 56А, 57, 59, 63, 65
З 00:00 по 06:00
Рельєфна
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 17, 18а, 5А, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
З 09:00 по 17:00
Ростовська вулиця
1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
З 09:00 по 17:00
Салтикова-Щедріна вулиця
4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 20а, 27б, 30, 22а, 40а, 35а, 30б, 24а, 41а, 36а, 21/26, 27а, 21а, 38а, 25а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
З 09:00 по 17:00
Самолетная вулиця
22
З 09:00 по 17:00
Саши Хорошенко вулиця
20а, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24б, 30А, 13а, 21, 14а, 47а, 25б, 40б, 34а, 39б, 33а, 45а, 37а, 27а, 39а, 32б, 29а, 30Б, 48б, 32а, 48а, 24а, 47б, 25а, 41а, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53
З 09:00 по 17:00
Севастопольський провулок
6, 4а, 2, 4, 18, 4б, 2б
З 09:00 по 17:00
Семінарська вулиця
1, 1/6, 1/3, 1/2, 1/5
З 09:00 по 17:00
Сеная вулиця
9, 9а, 3, 3А, 1, 11, 15
З 09:00 по 17:00
Серогодского вулиця
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 69а, 39а, 56/58, 37а, 15а, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731
З 09:00 по 17:00
Симферопільська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 15а
З 09:00 по 17:00
Слобідська вулиця
1, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 2а, 2б, 23б, 28а, 24, 14а, 23а, 42а, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44
З 09:00 по 17:00
Соляна вулиця
1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
З 09:00 по 17:00
спуск Степана Олейника
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
З 00:00 по 06:00
Спутніков вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1А, 22а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
З 00:00 по 06:00
Середня вулиця
10, 24/1, 14, 9, 8А, 9/62, 13, 11, 10Б, 8, 31, 29, 24/3, 19, 21, 23, 20, 25, 35, 27, 24/5, 24/7, 24/4, 24/6, 24/2, 33
З 00:00 по 06:00
Стекольна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 14б, 42г, 28б, 43а, 4б, 27А, 14а, 28а, 39а, 32а, 42Б, 4а, 35, 4/Б, 21а, 10а, 4в, 39б, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
З 23:00 по 06:00
Стельмаха вулиця
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 7а, 41, 15а, 8а, 9а, 14а, 4А, 31а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 6а
З 09:00 по 17:00
Степовая вулиця
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 6650
З 09:00 по 18:00
Степова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
З 09:00 по 17:00
Степова вулиця
23/25, 19
З 09:00 по 18:00
Столбова вулиця
17/1, 20, 15Д, 15В, 24/11, 24а, 15Б, 20А, 24Б, 22, 24, 26
З 09:00 по 18:00
Будівна вулиця
1, 3, 3а, 1А, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23
З 00:00 по 06:00
Будівний провулок
4
З 00:00 по 06:00
Суперфосфатна вулиця
3В, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 40А, 23А, 16, 3Б, 16А, 9А, 1\2, 9б, 17Б, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 17а
З 09:00 по 18:00
Танкистів вулиця
1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 83а, 24б, 65А, 75Б, 24А, 19Б, 4а, 29, 75А, 4Б, 37А, 37Б, 83б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
З 09:00 по 18:00
Тиха вулиця
4А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 45а, 25а, 17а, 27/1, 38/1, 24а, 14а, 42а, 16б, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52
З 09:00 по 17:00
Троіцка вулиця
36
З 09:00 по 17:00
Усатівська вулиця
28, 29, 39
З 15:00 по 17:00
Усатівська вулиця
28, 29, 39
З 09:00 по 12:00
Училіщна вулиця
2, 4, 6, 22, 26
З 09:00 по 17:00
Французьский бульвар
14, 14Б, 14А
З 09:00 по 17:00
Хімічна вулиця
27б, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 32а, 30в, 24б, 29а, 47г, 36б, 29б, 31г, 46б, 31б, 30г, 31в, 76, 47б, 24а, 27а, 179а, 96б, 123б, 90д, 30а, 90б, 96а, 90а, 15а, 31а, 114а, 142б, 154а, 160б, 154б, 128б, 218б, 58а, 66б, 15б, 232а, 41а, 156а, 160а, 58б, 128а, 218а, 226а, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 179, 180, 182, 188, 228а, 240, 236, 184, 230, 192, 238, 190, 224, 186, 196, 220, 194, 222, 232, 228, 234, 242
З 23:00 по 06:00
Центральна вулиця
3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
З 09:00 по 17:00
Черноморского Казачества вулиця
123/1, 123, 125, 127, 131, 133, 135
З 15:00 по 17:00
Черноморского Казачества вулиця
100, 102, 100/3, 104, 102А, 123Б, 106, 110, 114, 116, 123
С 09:00 по 17:00
Черноморского Казачества вулиця
123Б, 129
З 15:00 по 17:00
Черноморского Казачества вулиця
123/1
З 09:00 по 12:00
Черноморского Казачества вулиця
123а, 123/1
З 09:00 по 17:00
Черноморского Казачества вулиця
123, 125, 127, 131, 133, 135, 123Б, 129
З 09:00 по 12:00
Черноморского Казачества вулиця
107/109
З 15:00 по 17:00
Черноморского Казачества вулиця
107/109
З 09:00 по 12:00
Черноморского Казачества вулиця
123а
З 15:00 по 17:00
Черноморского Казачества вулиця
123а
З 09:00 по 12:00
Черноморского Казачества вулиця
123/1
З 15:00 по 17:00
Черноморского Казачества вулиця
123/1
З 09:00 по 12:00
Шестакова вулиця
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 17А, 10А, 35, 37А, 35а, 41А, 81/2, 49а, 27а, 31а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93
З 09:00 по 17:00
Ширшова вулиця
10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 16а, 20а, 45а, 73/75, 18а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77
З 09:00 по 17:00
Шишкина вулиця
50/2, 50/3, 50/1, 50, 52/2, 48/3, 52/1, 52, 48/1, 48/2
З 09:00 по 18:00
Яблучна вулиця
1, 2, 3, 1б, 4, 1а
З 09:00 по 17:00
Яши Гордиенко вулиця
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 24б, 32а, 52, 15а, 64а, 17а, 55а, 51б, 48/1, 43б, 20а, 46а, 64б, 49в, 43а, 37а, 25/27, 47а, 19а, 16а, 57а, 59а, 50а, 53, 51а, 59, 62, 70, 68, 54, 55, 58, 60, 57, 66, 61, 56
З 09:00 по 17:00