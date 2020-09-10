Отключение света в Одессе 11 сентября: кому стоит зарядить телефон?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 3150 домов.

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 2518 домов.

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 2711 домов.

В Одессе в понедельник, 7 сентября, без электроэнергии останутся как минимум 2050 домов.

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