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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 11 сентября: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 11 сентября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 11 сентября с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 3-я улица Водопьянова 9, 11, 14, 6а

 

  • 4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

 

  • 4-я Суворовская улица 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11а, 16, 20А, 18, 20, 22, 24, 14А

 

  • 5-я линия 9, 10, 11, 12, 24А, 9А, 19-А, 21А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

 

  • 6-я линия 21А, 21, 23, 25, 27, 31а, 35А, 39А, 31, 33, 35, 37, 39

 

  • 8-я Суворовская улица 9, 10

 

  • Академика Королёва улица 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 21/1, 23

 

  • Академическая улица 22, 24, 24А, 26

 

  • Александровский проспект 27

 

  • Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

 

  • Богдана Хмельницкого улица 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 18

 

  • Бунина улица 1, 3, 4, 8

 

  • Генуэзская улица 20

 

  • Деволановский спуск 2, 17, 2а, 4а, 4

 

  • Екатерининская улица 48, 48а

 

  • Жуковского улица 2, 4, 5, 39

 

  • Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

 

  • Канатная улица 28, 26А, 29, 34, 36, 37, 38, 41, 74

 

  • Карантинная улица 2, 17

 

  • Колонтаевская улица 12

 

  • Кузнечная улица 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 59, 28а, 45/47

 

  • Левитана улица 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 58а, 62, 63, 91, 93, 581, 601, 602

 

  • Льва Толстого улица 17, 19

 

  • Маразлиевская улица 44, 46, 48

 

  • Мирный проспект 4, 1а, 1, 2, 3, 8

 

  • Мичурина улица 19а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7а, 30а, 28а, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30

 

  • Нежинская улица 72

 

  • Новосельского улица 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110

 

  • Остапа Вишни улица 21б

 

  • Переселенская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1а, 10а, 1б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 

  • переулок Нечипуренко 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

 

  • переулок Ониловой 6, 9, 12, 14, 8/10

 

  • площадь Веры Холодной 1, 3

 

  • Покровский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16

 

  • Полевая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

  • Преображенская улица 1, 5, 7, 35, 37, 41, 43, 50, 52, 56, 58, 60, 35А, 62, 66

 

  • Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15

 

  • Разумовская улица 5, 7, 9, 2/4, 6

 

  • Садиковська вулиця 37

 

  • Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30

 

  • Соборная площадь 1

 

  • Софиевская улица 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 32

 

  • Спиридоновская улица 12, 14, 15, 17, 21, 50, 53, 55, 57

 

  • Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

 

  • Старобазарний сквер 3

 

  • Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

 

  • Строительный переулок 4

 

  • Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13

 

  • Тепличная улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 49В, 40, 50а, 49Б, 55А, 19а, 46а, 29а, 65а, 36а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67

 

  • Тираспольская улица 1, 3, 6, 12

 

  • Троицкая улица 4, 49/51, 39, 35, 54, 60, 56, 58, 2, 1, 6, 45, 46, 44, 41, 43а, 43б, 7, 3, 5, 47

 

  • Успенская улица 60, 62, 64, 72, 97, 99, 103, 105

 

  • Черняховского улица 24

 

  • Шебелинский переулок 7а, 5, 12а, 14б, 14в, 16а, 20а, 14а, 19б, 21а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 41, 60

 

  • Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28

 

  • Южная улица 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Авдеева-Черноморского улица 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 147а, 157/1, 122в, 149г, 163, 147б, 147б2, 157/4, 159А, 149а, 126а, 122б, 122Д, 122/4, 122а, 157/7, 157/, 145а, 165, 122/3

 

  • Краснова улица 11, 11А, 13, 15, 17

 

  • Луганская улица 14Б

 

  • Толбухина улица 122, 128а, 132Г

 

  • Шклярука улица 3з, 1, 2, 3е, 3и, 3в, 10В/3, 7а, 3ж, 3д, 3г, 3а, 7г, 3б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7в.

Фото: Unsplash

 

 

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