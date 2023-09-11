Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 11 сентября: адреса

Отключение света в Одессе 11 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ. Больше всего отключений сегодня среди абонентов Центрального РЭСа.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17.00:

  • Ак. Глушко, 6А, 6В, 10, 12,
  • Ак. Королева, 37, 37А,
  • Люстдорфская дорога, 155, 158/1, 158/2

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Базарная, 77, 85, 87,
  • В.Холодной площадь, 1, 3,
  • Вице-адмирала Жукова переулок, 2/6, 4/23,
  • Дежнева, 1-9,
  • Депутатский переулок, 1-10,
  • Дидрихсона, 27, 31,
  • Дюковская, 6,
  • Еврейская, 1, 1/9,
  • Ермака переулок, 1-10,
  • Жукова Вице-адмирала переулок, 2, 4,
  • Канатная, 34-41/18,
  • Качалова, 1-39,
  • Ковровый переулок, 1-10 ,
  • Ковальская, 19-55,
  • Лейтенанта Шмидта, 15, 17,
  • Лобачевского, 1-10,
  • Л.Толстого, 17, 19,
  • Малая Арнаутская, 36-59,
  • Маразлиевская, 1-48,
  • Метрополитеновский переулок, 1- 9 64-72,
  • Новосельского, 84-104,
  • Осипова, 39-50/52,
  • Пантелеймоновская, 56,
  • Платанова, 67-85А,
  • Полтавская, 1А-38,
  • Преображенская, 1-37,
  • Пржевальского переулок, 1-10,
  • Радищева переулок 1-10,
  • Радостная, 56-112,
  • Скрипичный переулок, 1-10Б,
  • Соборная площадь, 1,
  • Софиевская, 15/17-32,
  • Спиридоновская, 12-21,
  • Старопортофранковская, 1, 1/2, 3,
  • Тираспольская, 1
  • Троицкая, 2-7/2,
  • Успенская, 72,
  • Челюскинцев, 23,
  • Яблочкиный переулок, 9, 12,
  • Яблочная, 1-12

Северный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • Степная, 1-31,
  • Хуторская, 45-71

Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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