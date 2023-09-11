Отключение света в Одессе 11 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ. Больше всего отключений сегодня среди абонентов Центрального РЭСа.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17.00:
- Ак. Глушко, 6А, 6В, 10, 12,
- Ак. Королева, 37, 37А,
- Люстдорфская дорога, 155, 158/1, 158/2
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Базарная, 77, 85, 87,
- В.Холодной площадь, 1, 3,
- Вице-адмирала Жукова переулок, 2/6, 4/23,
- Дежнева, 1-9,
- Депутатский переулок, 1-10,
- Дидрихсона, 27, 31,
- Дюковская, 6,
- Еврейская, 1, 1/9,
- Ермака переулок, 1-10,
- Жукова Вице-адмирала переулок, 2, 4,
- Канатная, 34-41/18,
- Качалова, 1-39,
- Ковровый переулок, 1-10 ,
- Ковальская, 19-55,
- Лейтенанта Шмидта, 15, 17,
- Лобачевского, 1-10,
- Л.Толстого, 17, 19,
- Малая Арнаутская, 36-59,
- Маразлиевская, 1-48,
- Метрополитеновский переулок, 1- 9 64-72,
- Новосельского, 84-104,
- Осипова, 39-50/52,
- Пантелеймоновская, 56,
- Платанова, 67-85А,
- Полтавская, 1А-38,
- Преображенская, 1-37,
- Пржевальского переулок, 1-10,
- Радищева переулок 1-10,
- Радостная, 56-112,
- Скрипичный переулок, 1-10Б,
- Соборная площадь, 1,
- Софиевская, 15/17-32,
- Спиридоновская, 12-21,
- Старопортофранковская, 1, 1/2, 3,
- Тираспольская, 1
- Троицкая, 2-7/2,
- Успенская, 72,
- Челюскинцев, 23,
- Яблочкиный переулок, 9, 12,
- Яблочная, 1-12
Северный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Геологическая, 9, 9А, 23А,
- Степная, 1-31,
- Хуторская, 45-71
Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.