Відключення світла в Одесі 11 вересня: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ. Больше всего отключений сегодня среди абонентов Центрального РЭСа.
Південний РЕМ
Роботи продовжаться до 17.00:
- Ак. Глушка, 6А, 6В, 10, 12,
- Ак. Корольова, 37, 37А,
- Люстдорфська дорога, 155, 158/1, 158/2
Центральний РЕМ
Роботи продовжаться до 19.00:
- Базарна, 77, 85, 87,
- В.Холодної площа, 1, 3,
- Віце-адмірала Жукова провулок, 2/6, 4/23,
- Дежнєва, 1- 9,
- Депутатський провулок, 1-10,
- Дідріхсона, 27, 31,
- Дюківська, 6,
- Єврейская, 1, 1/9,
- Єрмака провулок, 1- 10,
- Жукова Віце-адмірала провулок, 2, 4,
- Канатна, 34- 41/18,
- Качалова, 1- 39,
- Килимовий провулок, 1-10,
- Ковальська, 19-55,
- Лейтенанта Шмідта, 15, 17,
- Лобачевського, 1- 10,
- Л.Толстого, 17, 19,
- Мала Арнаутська, 36- 59,
- Маразліївська, 1-48,
- Метрополітенівський провулок, 1- 9А,
- Ніжинська, 64- 72,
- Новосельського, 84-104,
- Осипова, 39- 50/52,
- Пантелеймонівська, 56,
- Платанова, 67-85А,
- Полтавська, 1А-38,
- Преображенська, 1- 37,
- Пржевальського провулок, 1- 10,
- Радищева провулок, 1- 10,
- Радісна, 56-112,
- Скрипковий провулок, 1-10Б,
- Соборна площа, 1,
- Софіївська, 15/17-32,
- Спиридонівська, 12- 21,
- Старопортофранківська, 1, 1/2, 3,
- Тираспольська, 112,
- Троїцька, 2- 7/2,
- Успенська, 72,
- Челюскінців, 23,
- Яблочкіної провулок, 9, 12,
- Яблучна, 1-12
Північний РЕМ
Роботи продовжаться до 19.00:
- -Геологічна, 9, 9А, 23А,
- Степова, 1-31,
- Хутірська, 45-71
Раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши на посилання вище.