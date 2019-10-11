Отключение света в Одессе 11 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 11 октября в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 947 домов.

Так, с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-а Лагерна 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 30Б, 23, 3А, 8/1, 26Б, 35А, 36А, 2А, 2В, 28А, 3б, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40

2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8

3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

Александра Тимошенко улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 12А, 15А, 17-А, 5А, 31А, 8А, 31Б, 29А, 18А, 27, 31В, 10а, 7А, 19/21, 35а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 2426

Багрицкого улица 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 48б, 19-Б, 67, 9В, 65А, 59А, 37А, 19А, 67Б, 14А, 46а, 40б, 24-А, 24А, 55А, 32а, 39А, 14Б, 40а, 57А, 36А, 15А, 48А, 69, 21А

Байдарочный переулок 3

Веры Фигнер улица 9А, 1, 4, 5, 7, 8, 7А, 9, 10, 12, 15

Весенняя улица 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 9/2, 13, 13а, 9А, 15, 5А

Глиняная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7А, 8А, 2А, 24, 22А, 28/1, 4А, 25, 26, 28

Дача Ковалевского улица 7/1

Кедровый переулок 1, 13, 15, 17, 21, 1А, 19

Кибальчича улица 5А, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9А, 3А, 19А, 12, 8А, 24Б, 11а, 7А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

Косвенная улица 55, 57

Кристаловского улица 18, 3а, 9, 13, 6, 7, 8, 11, 12, 5, 13а, 1А, 14, 4, 16, 1, 27, 19, 35, 33А, 40, 25, 31, 31А, 29А, 37, 23, 21, 20А, 17А, 36, 17, 26А, 41, 27А, 30А, 29, 3, 26, 3Б, 35а

Луганская улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20

Маршала Жукова проспект 4а, 4, 8, 10, 12, 14

Маршала Малиновского улица 8, 42А, 28, 6, 14А, 12, 14, 10, 62, 52/1, 40, 52, 30, 4, 48, 36, 38, 32, 42, 60, 58, 50, 56, 44, 54, 34, 46

Моторная улица 1

Овражный переулок 4, 6, 6А, 18а, 10/3, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Пантелеймоновская улица 68

переулок Александра Юрженка 18А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19/2, 2В, 10А, 1А, 17А, 18, 19, 20, 2А

Республиканская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Ришельевская улица 63, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 78

Софьи Перовской улица 4, 1А, 12, 7а, 28, 3, 23, 20, 8, 10, 21, 7, 6, 13, 24, 3Б, 24/26, 5, 11, 22, 16, 1Б, 28А, 26, 18, 17, 15, 19, 9

Хвойный переулок 12

Цветочный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 31, 6Е, 24Б, 5а, 6В, 32, 24А, 6Б, 11/21, 5/2, 16А, 6А, 34, 36, 38, 4Б

Цегельнозаводська 1, 2, 4, 17А, 12, 4/3, 12а, 2А, 10А, 14, 16, 18, 20, 21, 22

Черноморского Казачества улица 95, 97

Якова Бреуса улица 9, 7А, 49, 45/2, 37, 39, 53, 46, 47А, 9А, 43а, 53/2, 47, 45а, 51, 451, 7, 1Б

Якорный переулок 3, 5.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 58а, 64б, 52А, 77А, 50а, 47А, 95, 71А, 4 -а Приміська, 51А, 48А, 45А

4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Академика Вильямса улица 43

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Вице-адмирала Азарова улица 14, 10а, 6, 8, 10, 12, 12А

Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 132, 134, 111/С, 144/5, 111/М, 144а, 9 Лінія, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 144/8, 144/3, 103/13а13, 144/6, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 144/2, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 144/1, 8 лінія, 153/13, 103/2, 6 лінія, 144/4, 142, 142 лінія12, 7 лінія, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 2/130, 103/15, 103/6, 132/А, 142/43, 103/13, 142а, 144/9, 103/1, 144, 227, 231, 142217, 111/О

Дача Ковалевского улица 142, 12 Лінія, 8 Лінія, 155, 157, 245, 209, 221, 136, 146, 153, 138, 140, 151, 222, 149, 159, 213, 219, 225, 230, 144, 5 лінія, 270, 10 Лінія, 193, 182, 9 Лінія, 186, 191, 250, 7 Лінія, 147, 224, 143, 124, 137, 141, 139, 128, 145, 11 Лінія, 148, 163, 161, 178, 175, 223, 162, 179, 211, 132, 6/196, 135, 153/13

Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

Корнюшина улица 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/1, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 1/24, 1\13203, 1/33165, 1/11, 1/3, 1/7, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а

Французский бульвар 11А

Ясная улица 11.

Фото: lv.suspilne.media