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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 11 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Отключение света в Одессе 11 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 11 октября в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 947 домов.

Так, с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 2-а Лагерна 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 30Б, 23, 3А, 8/1, 26Б, 35А, 36А, 2А, 2В, 28А, 3б, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40

 

  • 2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8

 

  • 3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

 

  • Александра Тимошенко улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 12А, 15А, 17-А, 5А, 31А, 8А, 31Б, 29А, 18А, 27, 31В, 10а, 7А, 19/21, 35а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 2426

 

  • Багрицкого улица 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 48б, 19-Б, 67, 9В, 65А, 59А, 37А, 19А, 67Б, 14А, 46а, 40б, 24-А, 24А, 55А, 32а, 39А, 14Б, 40а, 57А, 36А, 15А, 48А, 69, 21А

 

  • Байдарочный переулок 3

 

  • Веры Фигнер улица 9А, 1, 4, 5, 7, 8, 7А, 9, 10, 12, 15

 

  • Весенняя улица 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 9/2, 13, 13а, 9А, 15, 5А

 

  • Глиняная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7А, 8А, 2А, 24, 22А, 28/1, 4А, 25, 26, 28

 

  • Дача Ковалевского улица 7/1

 

  • Кедровый переулок 1, 13, 15, 17, 21, 1А, 19

 

  • Кибальчича улица 5А, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9А, 3А, 19А, 12, 8А, 24Б, 11а, 7А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

 

  • Косвенная улица 55, 57

 

  • Кристаловского улица 18, 3а, 9, 13, 6, 7, 8, 11, 12, 5, 13а, 1А, 14, 4, 16, 1, 27, 19, 35, 33А, 40, 25, 31, 31А, 29А, 37, 23, 21, 20А, 17А, 36, 17, 26А, 41, 27А, 30А, 29, 3, 26, 3Б, 35а

 

  • Луганская улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20

 

  • Маршала Жукова проспект 4а, 4, 8, 10, 12, 14

 

  • Маршала Малиновского улица 8, 42А, 28, 6, 14А, 12, 14, 10, 62, 52/1, 40, 52, 30, 4, 48, 36, 38, 32, 42, 60, 58, 50, 56, 44, 54, 34, 46

 

  • Моторная улица 1

 

  • Овражный переулок 4, 6, 6А, 18а, 10/3, 8, 10, 12, 14, 16, 18

 

  • Пантелеймоновская улица 68

 

  • переулок Александра Юрженка 18А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19/2, 2В, 10А, 1А, 17А, 18, 19, 20, 2А

 

  • Республиканская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

 

  • Ришельевская улица 63, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 78

 

  • Софьи Перовской улица 4, 1А, 12, 7а, 28, 3, 23, 20, 8, 10, 21, 7, 6, 13, 24, 3Б, 24/26, 5, 11, 22, 16, 1Б, 28А, 26, 18, 17, 15, 19, 9

 

  • Хвойный переулок 12

 

  • Цветочный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 31, 6Е, 24Б, 5а, 6В, 32, 24А, 6Б, 11/21, 5/2, 16А, 6А, 34, 36, 38, 4Б

 

  • Цегельнозаводська 1, 2, 4, 17А, 12, 4/3, 12а, 2А, 10А, 14, 16, 18, 20, 21, 22

 

  • Черноморского Казачества улица 95, 97

 

  • Якова Бреуса улица 9, 7А, 49, 45/2, 37, 39, 53, 46, 47А, 9А, 43а, 53/2, 47, 45а, 51, 451, 7, 1Б

 

  • Якорный переулок 3, 5.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

 

  • 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 58а, 64б, 52А, 77А, 50а, 47А, 95, 71А, 4 -а Приміська, 51А, 48А, 45А

 

  • 4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

 

  • 9-а Линия Дачи Ковалевского 12

 

  • Академика Вильямса улица 43

 

  • Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

 

  • Вице-адмирала Азарова улица 14, 10а, 6, 8, 10, 12, 12А

 

  • Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 132, 134, 111/С, 144/5, 111/М, 144а, 9 Лінія, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 144/8, 144/3, 103/13а13, 144/6, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 144/2, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 144/1, 8 лінія, 153/13, 103/2, 6 лінія, 144/4, 142, 142 лінія12, 7 лінія, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 2/130, 103/15, 103/6, 132/А, 142/43, 103/13, 142а, 144/9, 103/1, 144, 227, 231, 142217, 111/О

 

  • Дача Ковалевского улица 142, 12 Лінія, 8 Лінія, 155, 157, 245, 209, 221, 136, 146, 153, 138, 140, 151, 222, 149, 159, 213, 219, 225, 230, 144, 5 лінія, 270, 10 Лінія, 193, 182, 9 Лінія, 186, 191, 250, 7 Лінія, 147, 224, 143, 124, 137, 141, 139, 128, 145, 11 Лінія, 148, 163, 161, 178, 175, 223, 162, 179, 211, 132, 6/196, 135, 153/13

 

  • Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

 

  • Корнюшина улица 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10

 

  • Короткий пререулок 2, 3, 4

 

  • Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

 

  • Минская улица 30А-1

 

  • Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б

 

  • Ореховая улица 177, 196, 252

 

  • переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

 

  • переулок Ковалевского 9

 

  • Пишоновская улица 1, 6

 

  • Просвещения улица 1/1, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 1/24, 1\13203, 1/33165, 1/11, 1/3, 1/7, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

 

  • Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

 

  • Татьяны Тесс улица 60А

 

  • Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

 

  • Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

 

  • Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а

 

  • Французский бульвар 11А

 

  • Ясная улица 11.

Фото: lv.suspilne.media

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