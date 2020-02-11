Отключение света в Одессе 11 февраля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 87 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 11 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Хрустальный переулок, 8Б, 4б

Академика Глушко проспект, 15, 15А, 15Б, 13/1, 13

Академика Королёва улица, 72

Гаршина улица, 9/4, 1а*, 7в, 5/13, 10, 13/2, 9б, 9В, 920, 18, 9, 15, 14Б, 6, 925, 18В, 18/2, 7Е, 17, 18а, 7/3, 7б/1, 11/9, 11д, 11б, 11в, 12/1, 11/12, 11ж, 11, 3/9, 11/17, 12, 1а, 4, 8а, 1, 1б, 1в, 9/16

Кордонный переулок, 3

Летний переулок, 5/20, 2/14, 1/5, 2/16, 2/7, 2, 5/16, 2/22, 5/29, 2/9, 2/21, 2/24, 2/11, 15, 5

Фонтанская дорога, 76/15, 78/15, 76/22, 76/14, 76/12, 76/18, 86/3, 82а/3, 84/8, 86/10, 76/9

Хрустальная улица, 4А, 2, 4, 6, 8, 10

Хрустальный переулок, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Фото: Гадяч.City

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