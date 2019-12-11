fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 11 декабря: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 11 декабря: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 34 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 11 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Базарная улица, 114

Заславского улица, 4, 6/8, 6, 8

Канатная улица, 81/1, 85, 813, 81/3, 81

Леонида Утёсова улица, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Мариинская улица, 6

Пироговская улица, 19

Сельскохозяйственный переулок, 5

спуск Маринеско, 8, 10, 14, 16, 6/8, 6, 18

Успенская улица, 121, 123, 129, 127/3, 119, 127

Фото: ideamista.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить