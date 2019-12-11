Отключение света в Одессе 11 декабря: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 34 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 11 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Базарная улица, 114

Заславского улица, 4, 6/8, 6, 8

Канатная улица, 81/1, 85, 813, 81/3, 81

Леонида Утёсова улица, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Мариинская улица, 6

Пироговская улица, 19

Сельскохозяйственный переулок, 5

спуск Маринеско, 8, 10, 14, 16, 6/8, 6, 18

Успенская улица, 121, 123, 129, 127/3, 119, 127

Фото: ideamista.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!