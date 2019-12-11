Отключение света в Одессе 11 декабря: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 34 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 11 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
Базарная улица, 114
Заславского улица, 4, 6/8, 6, 8
Канатная улица, 81/1, 85, 813, 81/3, 81
Леонида Утёсова улица, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Мариинская улица, 6
Пироговская улица, 19
Сельскохозяйственный переулок, 5
спуск Маринеско, 8, 10, 14, 16, 6/8, 6, 18
Успенская улица, 121, 123, 129, 127/3, 119, 127
Фото: ideamista.com
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