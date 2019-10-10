Отключение света в Одессе 10 октября: список улиц

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 10 октября в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 869 домов.

Так, с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Черноморский переулок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19а, 19, 15А, 36а, 42б, 44а, 32_2, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

3-й Балтский переулок 1, 2, 5А, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-я Суворовская улица 109_2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 109а, 8, 109_1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 14а, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

8 Марта улица Полностью

Выездная улица 34б, 10А, 19б, 40, 17, 18, 28, 50, 2/2, 14, 25а, 44, 23, 19А, 22, 14А, 32, 14 А, 12, 26А, 2, 44А, 24, 34 А, 46, 13, 21, 7, 48, 52, 42, 15, 26, 16, 38, 11а, 3в, 8, 9, 3, 11

Гагарина проспект 16/4, 16/2, 16/3, 16/1

Гранитная улица 8А, 7

ж/м Ульянівка 8

Жуковского улица 40, 42, 43, 45, 47

Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

Левитана улица 118, 116А/109

Маршала Жукова проспект 14Б, 6, 14/2, 10г, 10д, 16, 14/1, 4/1, 10/3, 10/2, 14Г, 10/4, 10/5, 10/1, 14А, 10в, 10б, 10а, 14В, 10/6, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Моторная улица 51А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27В, 29, 4а, 19б, 29А, 41А, 27А, 31А, 55а, 6а, 19а, 27Б, 21А, 6б, 53А, 13А, 9А, 7А, 31Б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Одесская улица 4, 5, 10

Партизанская улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 12, 8а, 10в, 30, 4а

переулок Нечипуренко 2

Профессора Карышковского улица 38, 40

село Мізікевича Полностью

Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30

Среднефонтанская улица 57, 59, 61, 63, 30А, 30В, 26

Среднефонтанский переулок 19, 21, 23, 25

Станкостроительная улица 2А, 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 6а, 3\1, 18, 19

Столбовая улица 1б, 2, 2А, 18е, 9а, 9/Б, 18А/1, 18б, 18д, 18А, 5Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18

Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13

Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28

Школьный Аэродром улица 1, 2.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 45А, 64б, 58а, 71А, 47А, 50а, 4 -а Приміська, 51А, 48А, 77А, 52А, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Александра Вронского улица 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63

Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 11 Лінія, 10 Лінія, 132/А, 103/13, 111/С, 142 лінія12, 111/М, 144а, 6 лінія, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 144/2, 144/5, 103/13а13, 5 лінія, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 12 Лінія, 9 Лінія, 144/8, 8 Лінія, 7 Лінія, 144/3, 103/2, 144/4, 103/1, 144/6, 144/9, 142а, 144/1, 8 лінія, 153/13, 142/43, 6/196, 103/6, 103/15, 142, 103/16, 132А, 7 лінія, 2/130, 103/3, 103/7, 103/14, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 270, 142217

Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/24, 1/1, 1/7, 207, 1\13203, 1/33165, 1/3, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4.

С 09:00 по 23:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Вице-адмирала Азарова улица 13/1, 13

Канатная улица 101Б, 101В, 101А, 101/2

переулок Александра Матросова 4, 5.

Фото: dniprograd.org