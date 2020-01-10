Отключение света в Одессе 10 января: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1674 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 10 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Академический переулок 1, 2, 3, 4, 21б, 10а, 5, 6, 7, 8, 10, 1012
- 1-й Китобойный переулок 38, 12а, 38а, 42, 361, 26-В, 12, 24, 4, 16, 26, 14/16, 22, 36, 32, 30, 28, 18, 6, 26-А, 36А, 10, 8, 20, 34, 28а
- 1-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 5, 7
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а
- 2-й Академический переулок 2, 5, 4/а, 6
- 2-й Китобойный переулок 50А, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 7а, 10а, 16а, 12А, 8а, 17б, 9а, 16б, 22, 18а, 20А, 14а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 17а
- 2-й переулок Александра Невского 1, 2, 2а, 7Г, 4/2, 4/1, 7а, 4а, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- 2-й переулок Шишкина 9б, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 2Б, 12а, 10а, 16а, 9а, 12б, 4а, 2А, 18а, 13, 14, 16, 18, 20
- 2-й Украинский переулок 3, 4, 5, 6
- 3-й переулок Александра Невского 7, 7А, 5, 3а, 2, 3
- 3-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 9а, 10А, 5, 11а, 14а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
- 3-й Украинский переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а
- 3-й Флотский переулок 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2а, 19а, 6а, 5а, 4б, 11а, 15а, 19, 4а, 3а, 21, 23, 13а
- Академика Филатова улица 76, 78, 80, 82, 84, 86
- Академика Филатова улица 82/2, 88, 92
- Академическая улица 48В, 47а, 47, 34В, 36, 37, 52А, 30А, 5, 14/3, 29, 24, 1/16, 24А, 39/2
- Александра Невского улица 19, 25А, 21/8, 21/6, 23, 11а, 21/2, 8, 21/5, 20, 10, 5а, 11, 5, 7а, 14, 12, 21/3, 21/5-А, 1а, 21/4, 13, 15, 1, 16, 3а, 20а, 14а, 17, 3, 21/1, 18а, 18, 20-Б, 9, 9а, 38, 34а, 26, 32, 27А, 29, 40, 30, 33, 28а, 39а, 33а, 34, 28, 31а2, 27Б, 24, 29/1, 27, 31, 32а, 28б, 31а, 25
- Анны Ахматовой улица 6, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32Б/1, 32, 17/19, 19/2, 34Б, 32а, 34а, 28/2, 34, 36, 38, 40, 24а
- Арбузная улица 9, 5а, 3, 18, 6, 7, 10, 8, 12а, 2, 11б, 5, 11, 4, 1а, 14, 1, 16, 8А, 3а, 12
- Архитектурная улица 10, 12, 14а, 14
- Баштанная улица 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 2а, 6/3, 5/5, 11, 9а, 6/4, 8/, 6/6, 8/10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420
- Безымянный переулок 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2а, 10Б, 6А, 11, 9а, 12, 9в
- Вертелецкого улица 13
- Дмитрия Донского улица 9, 2а36, 11/Д, 11, 19, 39, 10, 8, 45, 45а, 6, 12, 20, 31, 43, 35, 35а, 31а, 33, 41а, 37, 22, 41, 39/1, 94, 11В-1, 15а/15б, 2а38, 2а40, 113, 2а45, 9Ж, 2А18, 4, 2А8, 2/35, 2/12, 1а, 2/7, 11А, 2а1, 2а34, 9В, 2а23, 2а12, 111, 11/21, 11/2, 21/3, 2/53, 2а/7, 2б, 2а/32, 3а, 112, 2/55, 2/14, 16, 1, 2/10, 2А/17, 2а29, 2/6, 2а, 2/1, 16/18, 2/2, 9/7, 13, 2а30, 2А15, 2а/22, 21, 5В, 5, 17а, 2а25, 2А/28, 2/33, 2/20, 1б, 2А/35, 9Д, 2А9, 15, 11/6, 2/11, 2/8, 1618, 2/3, 95, 11Б, 27492, 2а43, 2/42, 2/21, 3А1, 15/1, 2, 17/17, 2/13, 9Е, 2а6, 2552, 2а37, 2а27, 2/1А, 2/947, 2а/26, 2848, 2А41, 2а/31, 17, 9А, 3б, 2А10, 2а5
- Достоевского улица 2, 4а, 3, 25, 10, 6а, 17а, 8, 13, 8а, 9А, 6, 21, 11а, 13а, 17, 1, 15, 4в, 9в2, 4б, 15а, 7а, 11-Б, 4, 12, 7, 9, 11, 5
- Ёлочная улица 42/2, 36, 44а, 44Б, 38а, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58
- Ивана Вазова улица 21
- Ипподромный переулок 10
- Китобойная улица 6, 5а, 20-В, 20Б, 20-Д, 47А, 48, 472, 47, 9а, 8б, 8а, 13, 10, 7/а, 8, 17, 3, 2, 12а, 12, 4, 19, 15/1а, 15, 16, 15а, 5, 11, 7/1, 32/1, 36, 38а, 45, 26, 19/2, 38, 41, 29, 6/2, 32, 36 а, 21/1, 22, 18а, 34А, 27, 24, 35, 43, 20А, 21/3, 31, 44, 37, 23, 34, 20, 19/3, 92, 33а, 40, 70, 28, 25, 39, 18, 74, 33/1-А, 21, 31б, 30, 36в, 34Б, 22А, 46, 413, 42
- Костанди улица 34б, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 40Б, 40А, 34А, 28А, 43, 38В, 27А, 40В, 34В, 45/2, 38Б, 77/33, 32Б, 48/2, 77А, 53А, 32А, 45А, 48а, 62А, 75в, 56А*, 75Б, 49А, 53, 54А, 48, 65, 63, 77, 52, 47, 67, 75, 73, 58, 55, 51, 57, 50, 64, 56, 61, 66, 49, 60, 44, 54
- Крымская улица 1, 3, 31
- Крымский переулок 5Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 5а, 3в, 1А, 13а, 3б, 16, 1б, 6а, 5А, 20, 22
- Куприна улица 19-А/1, 54б, 38, 42, 34в, 43, 43а, 43б, 32а, 34, 45, 34а, 34а/1, 45а, 30, 19а, 21а, 13-Б, 14а, 11, 10А, 21/23, 13а, 15, 7/9, 14, 13В, 19, 12, 16Б, 7а, 27, 17, 25, 29а, 14/4, 27б, 32, 35, 28-В, 48в, 47, 37б, 41, 31, 39а, 39/5, 46а, 35А, 40, 37В, 28, 33, 41а, 28-Б, 39, 44, 37, 30-В, 39/1, 48а, 26, 48, 48б, 37е, 37а, 36а, 46, 52б, 50, 54, 50а, 52, 52а, 8
- Левитана улица 19/3, 19/5, 19/4
- Левкойная улица 7, 7а
- Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58
- Львовский переулок 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В
- Лядова улица 1, 2, 3, 3б, 3а, 4, 12а, 9а, 1а, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 121
- Молокова улица 3, 6Б, 12, 5, 6В, 4, 6/2, 1А, 4А, 1, 1Б, 8а, 3а, 6Г, 11, 3б, 6б, 8б, 6, 7, 6/4, 2б, 8, 6/А4, 9/11, 2, 10, 1г
- Немировича-Данченко улица 10, 11, 16
- Новоукраинский переулок 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- Обильная улица 13Б, 1, 11/5, 3/1, 11в, 13а, 1/, 6а, 9а, 3Б, 19а, 11а, 1а, 20а, 17а, 1/3, 2, 9б, 4б, 35а, 35Б, 12а, 5а, 9г, 11г, 1/5, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 35
- Обильный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2
- Окружная улица 2, 17, 19, 34/6, 34/4, 40Б, 29/6, 40а, 40-В/2, 29/8, 29/5, 40Д, 32/12, 29/4, 17/18, 33А, 21, 17/6, 32а, 178а, 38/3, 19в, 29/1, 42а, 42б, 17Г, 26/2, 33Б, 17Б, 36а, 17в, 38А, 38/1, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 321
- Педагогическая улица 21
- переулок Дмитрия Донского 6, 2А, 3, 3б, 7
- переулок Достоевского 9б2, 1, 10а, 11б, 11в, 13в, 12в, 9б3, 9Б/1, 12Б, 9Б\3, 9в, 14а, 14в, 9б, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 12а
- переулок Славы 10, 5/2, 9, 8А, 7, 5, 2А, 5Б, 1/1, 6, 5В, 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4/37, 2, 3, 20
- Планетная улица 38А, 12-В, 38, 17-В, 26, 29, 10В, 16, 1, 22, 11, 21, 18, 9а, 30, 9, 8а, 6, 28/30, 10г, 8Б, 38Б, 10а, 10, 20, 23, 6а, 17, 3, 25, 20а, 24, 12, 31, 31а, 19, 4, 27, 12а, 12-Б, 17А, 19А
- Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 30а, 1А, 2А, 4а, 16а, 46А, 3а, 84, 86, 98, 106, 197, 40А
- Собинова улица 15
- Сумская улица 50, 69а, 66, 43, 69б, 31, 19, 52/2, 61, 14, 4, 54, 10, 14/2, 44, 56, 37, 8, 20, 23, 57, 39, 67, 2, 34, 25, 17, 27, 40, 55, 59, 30, 18, 9, 28, 33, 45, 6, 13, 7, 21, 48, 46, 36, 53, 1, 4а, 26, 16, 38, 65, 15, 29, 69/2, 9а
- Тульская улица 3б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4а, 4а1, 11, 7а, 29/2, 9а, 27/4, 3а3, 26-А, 14а, 21/3, 3а, 37/Б, 51а, 33/3, 37/1, 23-Б, 18/1, 30А, 31/1, 3А/1, 37Б, 27а, 18/3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 71, 141, 162, 204, 211, 222, 223, 233, 234, 241, 242, 243, 262, 263, 264, 281, 282, 294, 311, 313, 332
- Флотская улица 4А, 4, 6/1
- Фонтанская дорога 58, 129
- Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 5а, 16а, 15а, 8а, 13а, 8, 3а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1
- Черниговская улица 3а, 1, 2, 10а, 9А, 14а, 11а, 7Б, 3, 3Б, 1б, 8а, 17/, 17/1, 16А, 4а, 18а, 17/9, 9а1, 6а, 13Б, 9Б, 13А, 2а, 23Г, 7а, 23Б, 4, 23А, 24, 9, 12, 5, 20, 11, 14, 10, 7, 13, 17, 18, 6, 8
- Черниговский переулок 4а, 3а, 3, 2Б, 6а, 8, 5а, 4, 1А
- Шишкина улица 32а, 5а1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 15, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 3, 24А, 28б, 15/17уч5, 2, 34б, 15а, 9, 40а, 6, 42а, 16а, 15/17, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19А, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19/83, 44а, 4, 12, 36а, 14, 7а, 21в, 18а, 21а1, 1а, 13, 5в, 40Б, 21б, 7, 3а, 19/2, 1, 202, 28а, 30а, 122
- Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Филатова улица 57
- Академика Филатова улица 49, 51, 53, 47/1, 49/2, 55
- Варненская улица 14/3, 18/4, 12/4, 18/3, 18/5, 12/2, 12/3, 14/2
- Гайдара улица 22, 26
- Героев Крут улица 25, 26, 33, 45/а, 33А, 39/2, 39/3, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 54
- Инглези улица 10/2, 8, 10
- Ицхака Рабина улица 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 71
- Космонавтов улица 23/5, 27/4, 25/3, 23/2, 23/1, 27/3, 27/2, 27/1, 31/3, 29/3, 31, 23/3, 23/4, 25/2, 25/1, 29/1, 31/2, 31/5, 31/4, 29/2, 33, 25/4, 29
Фото: СТС
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