Отключение света в Одессе 10 января: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1674 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 10 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Академический переулок 1, 2, 3, 4, 21б, 10а, 5, 6, 7, 8, 10, 1012

1-й Китобойный переулок 38, 12а, 38а, 42, 361, 26-В, 12, 24, 4, 16, 26, 14/16, 22, 36, 32, 30, 28, 18, 6, 26-А, 36А, 10, 8, 20, 34, 28а

1-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 5, 7

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

2-й Академический переулок 2, 5, 4/а, 6

2-й Китобойный переулок 50А, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 7а, 10а, 16а, 12А, 8а, 17б, 9а, 16б, 22, 18а, 20А, 14а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 17а

2-й переулок Александра Невского 1, 2, 2а, 7Г, 4/2, 4/1, 7а, 4а, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2-й переулок Шишкина 9б, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 2Б, 12а, 10а, 16а, 9а, 12б, 4а, 2А, 18а, 13, 14, 16, 18, 20

2-й Украинский переулок 3, 4, 5, 6

3-й переулок Александра Невского 7, 7А, 5, 3а, 2, 3

3-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 9а, 10А, 5, 11а, 14а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

3-й Украинский переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а

3-й Флотский переулок 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2а, 19а, 6а, 5а, 4б, 11а, 15а, 19, 4а, 3а, 21, 23, 13а

Академика Филатова улица 76, 78, 80, 82, 84, 86

Академика Филатова улица 82/2, 88, 92

Академическая улица 48В, 47а, 47, 34В, 36, 37, 52А, 30А, 5, 14/3, 29, 24, 1/16, 24А, 39/2

Александра Невского улица 19, 25А, 21/8, 21/6, 23, 11а, 21/2, 8, 21/5, 20, 10, 5а, 11, 5, 7а, 14, 12, 21/3, 21/5-А, 1а, 21/4, 13, 15, 1, 16, 3а, 20а, 14а, 17, 3, 21/1, 18а, 18, 20-Б, 9, 9а, 38, 34а, 26, 32, 27А, 29, 40, 30, 33, 28а, 39а, 33а, 34, 28, 31а2, 27Б, 24, 29/1, 27, 31, 32а, 28б, 31а, 25

Анны Ахматовой улица 6, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32Б/1, 32, 17/19, 19/2, 34Б, 32а, 34а, 28/2, 34, 36, 38, 40, 24а

Арбузная улица 9, 5а, 3, 18, 6, 7, 10, 8, 12а, 2, 11б, 5, 11, 4, 1а, 14, 1, 16, 8А, 3а, 12

Архитектурная улица 10, 12, 14а, 14

Баштанная улица 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 2а, 6/3, 5/5, 11, 9а, 6/4, 8/, 6/6, 8/10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420

Безымянный переулок 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2а, 10Б, 6А, 11, 9а, 12, 9в

Вертелецкого улица 13

Дмитрия Донского улица 9, 2а36, 11/Д, 11, 19, 39, 10, 8, 45, 45а, 6, 12, 20, 31, 43, 35, 35а, 31а, 33, 41а, 37, 22, 41, 39/1, 94, 11В-1, 15а/15б, 2а38, 2а40, 113, 2а45, 9Ж, 2А18, 4, 2А8, 2/35, 2/12, 1а, 2/7, 11А, 2а1, 2а34, 9В, 2а23, 2а12, 111, 11/21, 11/2, 21/3, 2/53, 2а/7, 2б, 2а/32, 3а, 112, 2/55, 2/14, 16, 1, 2/10, 2А/17, 2а29, 2/6, 2а, 2/1, 16/18, 2/2, 9/7, 13, 2а30, 2А15, 2а/22, 21, 5В, 5, 17а, 2а25, 2А/28, 2/33, 2/20, 1б, 2А/35, 9Д, 2А9, 15, 11/6, 2/11, 2/8, 1618, 2/3, 95, 11Б, 27492, 2а43, 2/42, 2/21, 3А1, 15/1, 2, 17/17, 2/13, 9Е, 2а6, 2552, 2а37, 2а27, 2/1А, 2/947, 2а/26, 2848, 2А41, 2а/31, 17, 9А, 3б, 2А10, 2а5

Достоевского улица 2, 4а, 3, 25, 10, 6а, 17а, 8, 13, 8а, 9А, 6, 21, 11а, 13а, 17, 1, 15, 4в, 9в2, 4б, 15а, 7а, 11-Б, 4, 12, 7, 9, 11, 5

Ёлочная улица 42/2, 36, 44а, 44Б, 38а, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58

Ивана Вазова улица 21

Ипподромный переулок 10

Китобойная улица 6, 5а, 20-В, 20Б, 20-Д, 47А, 48, 472, 47, 9а, 8б, 8а, 13, 10, 7/а, 8, 17, 3, 2, 12а, 12, 4, 19, 15/1а, 15, 16, 15а, 5, 11, 7/1, 32/1, 36, 38а, 45, 26, 19/2, 38, 41, 29, 6/2, 32, 36 а, 21/1, 22, 18а, 34А, 27, 24, 35, 43, 20А, 21/3, 31, 44, 37, 23, 34, 20, 19/3, 92, 33а, 40, 70, 28, 25, 39, 18, 74, 33/1-А, 21, 31б, 30, 36в, 34Б, 22А, 46, 413, 42

Костанди улица 34б, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 40Б, 40А, 34А, 28А, 43, 38В, 27А, 40В, 34В, 45/2, 38Б, 77/33, 32Б, 48/2, 77А, 53А, 32А, 45А, 48а, 62А, 75в, 56А*, 75Б, 49А, 53, 54А, 48, 65, 63, 77, 52, 47, 67, 75, 73, 58, 55, 51, 57, 50, 64, 56, 61, 66, 49, 60, 44, 54

Крымская улица 1, 3, 31

Крымский переулок 5Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 5а, 3в, 1А, 13а, 3б, 16, 1б, 6а, 5А, 20, 22

Куприна улица 19-А/1, 54б, 38, 42, 34в, 43, 43а, 43б, 32а, 34, 45, 34а, 34а/1, 45а, 30, 19а, 21а, 13-Б, 14а, 11, 10А, 21/23, 13а, 15, 7/9, 14, 13В, 19, 12, 16Б, 7а, 27, 17, 25, 29а, 14/4, 27б, 32, 35, 28-В, 48в, 47, 37б, 41, 31, 39а, 39/5, 46а, 35А, 40, 37В, 28, 33, 41а, 28-Б, 39, 44, 37, 30-В, 39/1, 48а, 26, 48, 48б, 37е, 37а, 36а, 46, 52б, 50, 54, 50а, 52, 52а, 8

Левитана улица 19/3, 19/5, 19/4

Левкойная улица 7, 7а

Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58

Львовский переулок 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В

Лядова улица 1, 2, 3, 3б, 3а, 4, 12а, 9а, 1а, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 121

Молокова улица 3, 6Б, 12, 5, 6В, 4, 6/2, 1А, 4А, 1, 1Б, 8а, 3а, 6Г, 11, 3б, 6б, 8б, 6, 7, 6/4, 2б, 8, 6/А4, 9/11, 2, 10, 1г

Немировича-Данченко улица 10, 11, 16

Новоукраинский переулок 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Обильная улица 13Б, 1, 11/5, 3/1, 11в, 13а, 1/, 6а, 9а, 3Б, 19а, 11а, 1а, 20а, 17а, 1/3, 2, 9б, 4б, 35а, 35Б, 12а, 5а, 9г, 11г, 1/5, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 35

Обильный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2

Окружная улица 2, 17, 19, 34/6, 34/4, 40Б, 29/6, 40а, 40-В/2, 29/8, 29/5, 40Д, 32/12, 29/4, 17/18, 33А, 21, 17/6, 32а, 178а, 38/3, 19в, 29/1, 42а, 42б, 17Г, 26/2, 33Б, 17Б, 36а, 17в, 38А, 38/1, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 321

Педагогическая улица 21

переулок Дмитрия Донского 6, 2А, 3, 3б, 7

переулок Достоевского 9б2, 1, 10а, 11б, 11в, 13в, 12в, 9б3, 9Б/1, 12Б, 9Б\3, 9в, 14а, 14в, 9б, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 12а

переулок Славы 10, 5/2, 9, 8А, 7, 5, 2А, 5Б, 1/1, 6, 5В, 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4/37, 2, 3, 20

Планетная улица 38А, 12-В, 38, 17-В, 26, 29, 10В, 16, 1, 22, 11, 21, 18, 9а, 30, 9, 8а, 6, 28/30, 10г, 8Б, 38Б, 10а, 10, 20, 23, 6а, 17, 3, 25, 20а, 24, 12, 31, 31а, 19, 4, 27, 12а, 12-Б, 17А, 19А

Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 30а, 1А, 2А, 4а, 16а, 46А, 3а, 84, 86, 98, 106, 197, 40А

Собинова улица 15

Сумская улица 50, 69а, 66, 43, 69б, 31, 19, 52/2, 61, 14, 4, 54, 10, 14/2, 44, 56, 37, 8, 20, 23, 57, 39, 67, 2, 34, 25, 17, 27, 40, 55, 59, 30, 18, 9, 28, 33, 45, 6, 13, 7, 21, 48, 46, 36, 53, 1, 4а, 26, 16, 38, 65, 15, 29, 69/2, 9а

Тульская улица 3б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4а, 4а1, 11, 7а, 29/2, 9а, 27/4, 3а3, 26-А, 14а, 21/3, 3а, 37/Б, 51а, 33/3, 37/1, 23-Б, 18/1, 30А, 31/1, 3А/1, 37Б, 27а, 18/3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 71, 141, 162, 204, 211, 222, 223, 233, 234, 241, 242, 243, 262, 263, 264, 281, 282, 294, 311, 313, 332

Флотская улица 4А, 4, 6/1

Фонтанская дорога 58, 129

Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 5а, 16а, 15а, 8а, 13а, 8, 3а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1

Черниговская улица 3а, 1, 2, 10а, 9А, 14а, 11а, 7Б, 3, 3Б, 1б, 8а, 17/, 17/1, 16А, 4а, 18а, 17/9, 9а1, 6а, 13Б, 9Б, 13А, 2а, 23Г, 7а, 23Б, 4, 23А, 24, 9, 12, 5, 20, 11, 14, 10, 7, 13, 17, 18, 6, 8

Черниговский переулок 4а, 3а, 3, 2Б, 6а, 8, 5а, 4, 1А

Шишкина улица 32а, 5а1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 15, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 3, 24А, 28б, 15/17уч5, 2, 34б, 15а, 9, 40а, 6, 42а, 16а, 15/17, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19А, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19/83, 44а, 4, 12, 36а, 14, 7а, 21в, 18а, 21а1, 1а, 13, 5в, 40Б, 21б, 7, 3а, 19/2, 1, 202, 28а, 30а, 122

Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Филатова улица 57

Академика Филатова улица 49, 51, 53, 47/1, 49/2, 55

Варненская улица 14/3, 18/4, 12/4, 18/3, 18/5, 12/2, 12/3, 14/2

Гайдара улица 22, 26

Героев Крут улица 25, 26, 33, 45/а, 33А, 39/2, 39/3, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 54

Инглези улица 10/2, 8, 10

Ицхака Рабина улица 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 71

Космонавтов улица 23/5, 27/4, 25/3, 23/2, 23/1, 27/3, 27/2, 27/1, 31/3, 29/3, 31, 23/3, 23/4, 25/2, 25/1, 29/1, 31/2, 31/5, 31/4, 29/2, 33, 25/4, 29

Фото: СТС

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