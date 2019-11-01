Отключение света в Одессе 1 ноября: кому надо успеть зарядить телефон

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 212 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 1 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
Так, с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Богдана Хмельницкого улица 3
- Дача Ковалевского улица 144/5, 12 Лінія, 144/3, 144/6, 144/1, 142, 153/13, 6 лінія, 6, 7 лінія, 2/130, 132/А, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 8 лінія, 5, 231, 3, 227, 18, 142 лінія12, 9, 9 Лінія, 7, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 105, 103/6, 144, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 8 Лінія, 155, 157, 245, 209, 221, 136, 146, 153, 138, 140, 151, 222, 149, 159, 213, 219, 225, 230, 7 Лінія, 147, 224, 143, 124, 137, 141, 139, 128, 145, 11 Лінія, 148, 163, 161, 178, 175, 223, 162, 179, 211, 6/196, 135, 10 Лінія, 193, 182, 186, 191, 250, 5 лінія, 270, 103/5
- Княжеская улица 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11
- Мясоедовская улица 11, 17, 21, 23, 25
- Новосельского улица 1, 8, 9, 10, 12, 20, 22
- Ольгиевская улица 6, 7, 8, 9, 10
- Ореховая улица 177, 196, 252
- Пастера улица 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 1/3, 2
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- переулок Сеченова 3, 7, 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Приморская улица 51, 53, 55, 57
- Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 1/1, 1/33165, 1/24, 1/3, 1/11, 1/7, 166, 1\13203, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
- Фонтанская дорога 108/3, 108/2, 108, 108/1, 1, 3, 5
Фото: afanasy.biz