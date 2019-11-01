Отключение света в Одессе 1 ноября: кому надо успеть зарядить телефон

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 212 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 1 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

Так, с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Богдана Хмельницкого улица 3

Дача Ковалевского улица 144/5, 12 Лінія, 144/3, 144/6, 144/1, 142, 153/13, 6 лінія, 6, 7 лінія, 2/130, 132/А, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 8 лінія, 5, 231, 3, 227, 18, 142 лінія12, 9, 9 Лінія, 7, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 105, 103/6, 144, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 8 Лінія, 155, 157, 245, 209, 221, 136, 146, 153, 138, 140, 151, 222, 149, 159, 213, 219, 225, 230, 7 Лінія, 147, 224, 143, 124, 137, 141, 139, 128, 145, 11 Лінія, 148, 163, 161, 178, 175, 223, 162, 179, 211, 6/196, 135, 10 Лінія, 193, 182, 186, 191, 250, 5 лінія, 270, 103/5

Княжеская улица 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11

Мясоедовская улица 11, 17, 21, 23, 25

Новосельского улица 1, 8, 9, 10, 12, 20, 22

Ольгиевская улица 6, 7, 8, 9, 10

Ореховая улица 177, 196, 252

Пастера улица 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 1/3, 2

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

переулок Сеченова 3, 7, 9

Пишоновская улица 1, 6

Приморская улица 51, 53, 55, 57

Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 1/1, 1/33165, 1/24, 1/3, 1/11, 1/7, 166, 1\13203, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Фонтанская дорога 108/3, 108/2, 108, 108/1, 1, 3, 5

Фото: afanasy.biz