Отключение света а Одессе: 6 мая обесточат 16 улиц

Блэкаут по-одесски: 30 апреля обесточат сотню улиц Завтра, в пятницу, 30 апреля, в Одессе из-за плановых работ могут остаться без электроснабжения жители более чем 100 улиц во всех районах города. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет цена на электроэнергию в мае и июне? Кабинет министров Украины не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1,68 грн за кВт/ч.

Такое решение было принято накануне на заседании правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. ПОДРОБНЕЕ