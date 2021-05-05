Отключение света а Одессе: 6 мая обесточат 16 улиц

Завтра, в четверг, 6 мая, в Одессе запланировано очередное отключение электричества.
По данным компании «ДТЭК Одесские электросети», без света останутся 16 улиц в Киевском, Малиновском и Приморском районах.
Так, без электроснабжения останутся такие адреса:
1-й Юбилейный переулок, 1а, 3, 3а, 4, 9, 9а, 10, 11, 12
С 09:00 до 19:00;
2-й Юбилейный переулок, 2, 6, 6а, 8, 10, 12, 14
С 09:00 до 19:00;
Академика Вильямса улица, 50/1, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3, 502
С 09:00 до 17:00;
Академика Филатова улица, 49, 51, 53, 55, 57, 76, 49/2, 82/2, 47/1, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92
С 09:00 до 17:00;
Академика Филатова улица, 62/2
С 09:00 до 18:00;
Балковская улица, 30б, 36гар, 36/1, 36/2, 36/3, 36, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 36/4
С 09:00 до 17:00;
Ицхака Рабина улица, 5гар
С 09:00 до 17:00;
Колонтаевская улица, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
С 09:00 до 19:00;
Косвенная улица, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 26г, 36, 37, 38, 39, 40, 42
С 09:00 до 19:00;
Куницы улица, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 8а, 4а, 10а, 6а
С 09:00 до 19:00;
Маршала Малиновского улица, 31, 33, 35, 37, 41, 49, 47а, 51, 35/2, 65ком, 53/1, 61/2, 53, 55, 57, 61, 551
С 09:00 до 18:00;
Одесский переулок, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
С 09:00 до 19:00;
Проценко улица, 11, 13, 19
С 09:00 до 19:00;
Сергея Ядова улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 13б, 31, 31б, 43а, 33в, 41а, 35а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
С 09:00 до 19:00;
Социальная улица, 3, 24а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 4, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 16
С 09:00 до 19:00;
Шевченко проспект, 29
С 09:00 до 19:00;
Ярослава Галана улица, 1, 3, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10
С 09:00 до 19:00.