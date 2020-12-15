Отключение газа в Одессе: кто останется без голубого топлива 16 декабря?

Одесситам рассказали, как платить за отопление Батареи в наших квартирах потеплели давно, а значит, пришло время платить за услугу. Но узнать, сколько же мы должны за отопление, пока не так легко. Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» все еще не восстановило раздел личный кабинет на своем официальном сайте. В связи с этим горожанам будут рассылать «традиционные» бумажные квитанции за отопление, сказано в официальном сообщении КП «ТГО». ПОДРОБНЕЕ

5 вопросов о платежках за распределение газа В квитанциях за октябрь все потребители газа увидели объем потребления за прошлый газовый год. Многим интересно, когда будет перерасчет платы за доставку газа. Подробнее об этом рассказали в компании «Одессагаз-Поставка». ПОДРОБНЕЕ

Нормы потребления газа: когда придется переплачивать? Потребители газа, которые не имеют счетчиков, рассчитываются за энергоноситель по нормам потребления. В то же время в некоторых случаях оплата может быть начислена согласно Кодексу газораспределительных систем – по граничным объемам потребления. Что это за нормы и когда их применяют? ПОДРОБНЕЕ