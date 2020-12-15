Новости Одессы и Одесской области

Отключение газа в Одессе: кто останется без голубого топлива 16 декабря?

Отключение газа в Одессе: кто останется без голубого топлива 16 декабря?

Завтра, 16 декабря, в Одессе планируют на день отключить подачу газа по ряду адресов.

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Как сообщает управление эксплуатации газового хозяйства Одессы, причина отключения газа – ремонтные работы на распределительном газопроводе среднего давления по улице Поселковой – угол улицы Почтовой.

Так, с 09:30 до 17:30 не будет газа по таким адресам:

улица Балковская, 50, кв.8, 52/1, 54 кв.4, 54а, 54б, 54/1, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9; 54/10 (3 кв.), 56, 63;

ул. Грушевского, 6/1 (2а);

улица Маловского, 3, 4, 5, 6, 7, 9 10;

улица Раскидайловская, 56, 65, 67а, 69/71.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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