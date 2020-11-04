Отключение газа в Одессе: какие дома отключат 5 ноября

Газоснабжение в Одессе: кто должен проверять дымоход и вентиляцию? С началом отопительного сезона особенно актуальна безопасная эксплуатация дымоходов и вентканалов в газифицированных жилых помещениях. Кто должен проверять наличие тяги и оказывать услуги по прочистке оборудования? Кто за это должен платить? На эти вопросы отвечают специалисты предприятия «Одессагаз-Поставка». ПОДРОБНЕЕ

Как одесситам сэкономить на газоснабжении? С началом отопительного сезона увеличатся суммы в коммунальных платежках: добавятся счета за обогрев жилья. Особо почувствуют это те потребители, которые отапливают жилье газом или только собираются подключиться к этой системе. В связи с этим у многих возникают вопросы как об абонентской плате, так и другие на «газовую» тему. Мы адресовали их специалистам компании «Одессагаз-Поставка». ПОДРОБНЕЕ

Одесситам предлагают не копить долги за газ, а оформить реструктуризацию Одесские газовщики напоминают потребителям, дома которых отапливаются газом, что с ноября сумма в платежках станет больше. А чтобы не увеличивать уже имеющиеся долги, компания «Одессагаз-Поставка» предлагает оформить реструктуризацию просроченной задолженности. ПОДРОБНЕЕ