Отключение газа в Одессе: какие дома отключат 5 ноября

Завтра, 5 ноября, в Одессе на день отключат от газоснабжения несколько адресов.
Как сообщили в мэрии, в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по ул. Плиева, 1 (ул. Грушевского, 39/3 корп.4) с 09:00 до 17:30 газа не будет по следующим адресам:
- ул. М. Грушевского, 39/1, к. 1, к. 2, к. 6;
- ул. М. Грушевского, 39/1, к. 1;
- ул. М. Грушевского, 39/1, к. 3, к. 4, к. 5;
- ул. М. Грушевского, 39/1, к. 6;
- ул. М. Грушевского, 39/2, к. 1;
- ул. М. Грушевского, 39/2, к. 2;
- ул. М. Грушевского, 39/3, к. 1, к. 2, к. 3;
- ул. Плиева, 1б,1в.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, кто должен проверять дымоход и вентиляцию.
Фото: tvoemisto.tv