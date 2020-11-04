Новости Одессы и Одесской области

Отключение газа в Одессе: какие дома отключат 5 ноября

Отключение газа в Одессе: какие дома отключат 5 ноября

Завтра, 5 ноября, в Одессе на день отключат от газоснабжения несколько адресов.

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Как сообщили в мэрии, в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по ул. Плиева, 1 (ул. Грушевского, 39/3 корп.4) с 09:00 до 17:30 газа не будет по следующим адресам:

  • ул. М. Грушевского, 39/1, к. 1, к. 2, к. 6;
  • ул. М. Грушевского, 39/1, к. 1;
  • ул. М. Грушевского, 39/1, к. 3, к. 4, к. 5;
  • ул. М. Грушевского, 39/1, к. 6;
  • ул. М. Грушевского, 39/2, к. 1;
  • ул. М. Грушевского, 39/2, к. 2;
  • ул. М. Грушевского, 39/3, к. 1, к. 2, к. 3;
  • ул. Плиева, 1б,1в.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, кто должен проверять дымоход и вентиляцию.

Фото: tvoemisto.tv

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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