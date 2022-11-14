Новости Одессы и Одесской области

Отключат ли свет в Одессе 14 ноября?

Отключат ли свет в Одессе 14 ноября?

По информации компании «ДТЭК Одесские электросети», сегодня, в понедельник, 14 ноября 2022 года, стабилизационное отключение света в Одессе и Одесской области не планируется. В то же время в течение дня ситуация может меняться в зависимости от состояния энергосистемы страны.

Как сообщает НЭК «Укрэнерго», плановые отключения сегодня действуют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения пока не прогнозируются.

Напомним, график потенциальных отключений света в Одессе и Одесской области можно узнать ЗДЕСЬ.

Также национальный оператор напоминает, что любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами и в очередной раз просят украинцев экономить электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00 часов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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