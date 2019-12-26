От взрыва в доме под Одессой пострадало двое

В Дачном кооперативе “Свитанок” в поселке Светлое взорвался газовый баллон в частном доме.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
Спасатели установили, что вспышка газовоздушной смеси произошла в подвале. Вслед за тем загорелся газ в баллоне, начался пожар.
Возгорание удалось ликвидировать в течение часа. Пострадала семейная пара – хозяева дома. Их увезли в больницу.
Причина происшествия пока не установлена.
Фото: облГСЧС
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