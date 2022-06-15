«От сердца к сердцу»: в Одессе открылась выставка ко Дню донора (видео)

В День донора, 14 июня, в Одессе открылась фотовыставка, посвященная донорству крови. Это проект известного одесского фотографа Бориса Бухмана, который 3 дня подряд фотографировал доноров во время донации крови и после нее.

На мероприятии побывал видеокорреспондент «Одесской жизни».

«Я по молодости тоже был донором, почетным, в той стране, которой уже нет. Но у нас был другой стимул тогда – мы получали талоны на продукты. А теперь, особенно в то время, когда в стране война, это нужно делать. И хочу сказать честно: это не моя выставка – это выставка тех людей, которые все организовали»,

– говорит Борис Бухман.

Выставка является частью волонтерского проекта «Донор Одесса». Его цель – популяризация донорства крови и привлечение наибольшего числа доноров.

Больше подробностей – в нашем видео:

Посетить фотовыставку «От сердца к сердцу» можно до 24 июня в галерее «Artodessa» в Летнем театре одесского Горсада.

А почитать об этом мероприятии можно ЗДЕСЬ.

Фото пресс-службы Одесского горсовета