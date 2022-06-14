День донора: в Одессе открылась фотовыставка в честь спасающих жизни

Сегодня, во вторник, 14 июня 2022 года, во Всемирный день донора крови, в галерее «ARTODESSA» в одесском Городском саду открылась фотовыставка «От сердца к сердцу», посвященная донорам.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, эта экспозиция организована в рамках волонтерского проекта «Донор Одесса» при поддержке горздрава.

Цель фотовыставки – популяризация донорства. На фотографиях представлены доноры крови, спасающие человеческие жизни. Автор фото – известный одесский фотограф Борис Бухман.

«Я был почетным донором в стране, которой уже нет. Тогда причина донорства была другая – мы сдавали кровь, чтобы получить талоны на курицу или колбасу. Сейчас мы сдаем кровь для того, что бы спасти жизни наших военных. Это не моя выставка, это выставка доноров, ведь не каждый может сейчас вступить в армию и защищать нашу страну, но когда в стране война, каждый должен что-то делать»,

– рассказал Бухман.

Выставка продлится до 24 июня.

Время работы галереи – с 14:00 до 19:00 ежедневно, понедельник – выходной.

Также ко Всемирному дню донора в Городском саду специалисты благотворительной организации «100 процентов жизни. Одесса» провели для всех желающих бесплатное тестирование на ВИЧ и гепатит С.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что на Слободке появился мурал в честь доноров.

Фото Одесского горсовета