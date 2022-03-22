От Одесской ТЭЦ будет доноситься шум – стоит ли пугаться?

Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», в процессе замены вследствие стравливания пара в атмосферу для выравнивания давления в течение получаса-часа, в зависимости от погодных условий, можно услышать шум. Такой шум является следствием технологической операции.

Также сообщается, что ТЭЦ работает в штатном режиме, и теплоноситель подается на город в соответствии с температурным графиком.