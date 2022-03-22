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От Одесской ТЭЦ будет доноситься шум – стоит ли пугаться?

От Одесской ТЭЦ будет доноситься шум – стоит ли пугаться?

Одесская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) проводит плановые работы по замене парового котла. Одесситов просят не волноваться из-за возможного шума.

Рецепты

Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», в процессе замены вследствие стравливания пара в атмосферу для выравнивания давления в течение получаса-часа, в зависимости от погодных условий, можно услышать шум. Такой шум является следствием технологической операции.

Также сообщается, что ТЭЦ работает в штатном режиме, и теплоноситель подается на город в соответствии с температурным графиком.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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