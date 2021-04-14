От блудницы до святой: кто такая Мария Египетская?

Мария родилась в Египте в середине V века. В 12 лет она ушла из дома в Александрию и стала блудницей. Однажды вместе с паломниками девушка пошла в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня. Здесь Мария попыталась войти в храм Гроба Господня, но какая-то сила удерживала ее. Осознав своё падение, она начала молиться перед иконой Богородицы, находившейся в притворе храма. После этого она смогла войти в храм и поклониться Животворящему Кресту. Мария опять обратилась с благодарственной молитвой к Деве Марии и услышала голос, сказавший ей: «Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой».

По преданию, после этого Мария приняла причастие и, перейдя Иордан, поселилась в пустыне, где провела 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах.

Единственным, кто ее видел в пустыне, был иеромонах Зосима. Он удалялся туда на время Великого поста. После первой с ним встречи Мария попросила Зосиму через год вернуться и причастить ее.

Через год он увидел ее на берегу Иордана. Мария пошла по воде, как по суше. Изумлённый Зосима причастил ее, и она снова ушла в пустыню.

Ровно через год Зосима пришел на место их первой встречи и увидел тело святой, лежавшее на песке. А рядом была записка с просьбой похоронить ее здесь же. Не зная, как вырыть могилу, он увидел рядом льва, которому сказал: «Великая подвижница повелела мне погрести её тело, но я стар и не могу выкопать могилы; нет у меня и орудия для копания, а обитель далеко, не могу скоро принести его оттуда. Выкопай же ты когтями своими могилу, и я погребу тело преподобной». Лев исполнил повеление Зосимы.

Кстати, есть версия о том, что мотивы из жизни этой святой легли в основу легенд о Марии Магдалине.

Фото: pravmir.ru