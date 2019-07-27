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Новости Одессы и Одесской области

Освітленість вулиць Одеси вночі становить 90%

Освітленість вулиць Одеси вночі становить 90%

Впродовж чотирьох років у місті встановлено 12 308 світильників.

З 2014 по 2018 роки капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення виконаний на 755-ти об’єктах. За цей же період встановлено 12308 світильників, у числі знову встановлених – 2230 світильників.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення дозволили добитися рівня освітленості наших вулиць до 90%.

Роботи з капремонту зовнішнього освітлення тривають і в 2019 році. Так, у рамках капітальних робіт встановлено 191 світильник.

За перші п’ять місяців роботи у 2019 році співробітники комунального підприємства «Одесміськсвітло» відновили 12187 метрів аварійної кабельної лінії та замінили 1314 світильників з газорозрядною лампою. Поміняли 1032 лампи розжарювання та 2017 газорозрядних ламп.

Фото: Одеська міська рада

 

 

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