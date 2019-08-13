Остался без присмотра: в Одесской реабилитационном центре ребенок упал с высоты и получил переломы

В Одесском центре социально-психологической реабилитации для детей произошел несчастный случай, который пытаются скрыть.

Об нем на своей странице в Facebook рассказала активистка, бывшая сотрудница полиции Зоя Мельник.

По ее словам, ребёнок во время прогулки во дворе центра без присмотра воспитателей залез на малую архитектурную форму – арку с виноградом. Он сорвался с неё и получил множественные переломы.

Зоя Мельник подчеркнула, что сообщает об этом публично, «чтобы крышеватели этого беспредела не пытались по-тихому замять инцидент, как это было уже не раз».

Она сейчас пытается получить контакты родственников ребёнка, чтобы понимать, какую помощь можно оказать, включая юридическую. Зоя Мельник напомнила, что такая халатность уголовно наказуема – статья 137 Уголовного кодекса Украины. Поэтому родители смогут требовать компенсации.

Ранее Зоя Мельник уже информировала о вопиющих нарушениях прав детей в Центре социально-психологической реабилитации. Дети там подвергались унижениям, у них забирали телефоны, а в душах были камеры видеонаблюдения. Сотрудники учреждения отрицали все эти факты.