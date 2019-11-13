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Особливий спосіб життя: в Одесі відбудеться Школа цукрового діабету

Особливий спосіб життя: в Одесі відбудеться Школа цукрового діабету

На захід запрошуються сім’ї з дітьми з цукровим діабетом або з груп ризику цього захворювання.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Щорічно 14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. У рамках заходів, присвячених цьому дню, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради проводить Школу цукрового діабету для підвищення обізнаності батьків з питань профілактики і раннього виявлення цукрового діабету в дітей і підлітків.

Просвітницький захід проводиться за участю Одеського міського Центру здоров’я, дитячої міської поліклініки №6 і благодійного фонду «Добрий Самарянин».

Школа цукрового діабету відбудеться у п’ятницю, 15 листопада , з 16:00 до 17:30 у конференц-залі дитячої міської поліклініки № 6 (вул. Ак. Глушка, 32а, 5-й поверх). У рамках Школи діабету відбудеться лекторій для батьків, а також буде працювати зона розваг для дітей.

На захід запрошуються сім’ї з дітьми з цукровим діабетом або з груп ризику цього захворювання.

Вхід вільний за попередньою реєстрацією

Програма лекторію:

  •  Цукровий діабет, типи, симптоми захворювання. Перша допомога при гіпо- та гіперглікемії. Ускладнення при цукровому діабеті. Контрольні обстеження. Інсулінотерапія. (Чуленкова Л.Н. – головний позаштатний дитячий ендокринолог департаменту охорони здоров’я Одеської міськради, лікар-ендокринолог дитячої міської поліклініки № 2).
  • Психоемоційна сторона цукрового діабету. Як поводитися батькам, які вперше дізналися про діагноз дитини. Профілактика «вигорання» в батьків. (Майстренко А.С. – психолог відділення «Клініка, дружня до молоді» міської студентської поліклініки.
  • Основні принципи харчування при цукровому діабеті. Глікемічний індекс продуктів і система хлібних одиниць. Основні принципи зниження цукру крові. Формула нормальної ваги. Фізичне навантаження і діабет. (Русских Л.В. – лікар-ендокринолог Одеського обласного ендокринологічного диспансеру, інструктор «Школи самоконтролю цукрового діабету»).
  • Діабет – не вирок, а особливий спосіб життя. Досвід мами дитини з цукровим діабетом. (Наталія Терехова – проєкт БФ «Добрий Самарянин»).

 

Фото: dyvys.info

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