Основатель одесской службы такси рассказал, как избежать пробок на Фонтане (видео)

Одессит Петр Обухов, основавший компанию “Такси Бонд”, придумал, как избавиться от тянучек в районе 5-ой станции Большого Фонтана.

Он поделился своими размышлениями, изложив их в коротком ролике на YouTube.

Так, автор идеи предлагает три простых, на его взгляд, шага по решению этого вопроса.

1. Обустроить настоящий круг посреди перекрестка. Машинам, которые едут прямо, следует круг объезжать, а не заезжать туда, как сейчас.

2. Обнести оградой два парковочных места возле МакДональдса, закрывающих одну полосу движения в сторону улицы Черняховского.

3. Перенести зебру немного дальше – для безопасного выезда из МакДрайва в сторону перекрестка.

Одесситы в комментариях хвалят идею, отмечая, что предложенное действительно может помочь упростить и улучшить в том районе движение.

Фото, видео: Петр Обухов, YouTube

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