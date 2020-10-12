Осень в Одессе: как отдыхают в парке Горького (фоторепортаж)

Октябрь по-одесски: как отдохнуть в парке Победы – фоторепортаж В Одессе, несмотря на то, что на календаре уже октябрь, погода продолжает радовать теплом и ярким солнышком. Наслаждаясь последними теплыми деньками, горожане приходят в парк Победы. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Украине: чем порадует нас осень? По прогнозам Укргидрометцентра, лето в Украине закончится только к концу сентября. А осень будет теплее, чем обычно, хотя и она может принести нам сюрпризы – небольшие морозы, оттепели и ледяные дожди. Но все же, как считают синоптики, украинцам нужно готовиться к аномально теплой осени. ПОДРОБНЕЕ