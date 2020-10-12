Осень в Одессе: как отдыхают в парке Горького (фоторепортаж)

Осенняя пора в Одессе радует аномально теплыми и солнечными днями. Пользуясь случаем, горожане в воскресенье, 11 октября, отдыхали в парке Горького.
То здесь, то там на лавочках сидели пары всех возрастов, люди выгуливали своих питомцев, фотографировались на фоне разных локаций, ужинали на открытой террасе, играли в настольный теннис и просто наслаждались осенним вечером. Все это смотрите в нашем фоторепортаже.
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Фото: Иван Мягченков