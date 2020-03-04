Оригинальный квест: в одесском музее предлагают вернуть домой “сбежавшего” Колобка

Там решили запустить веселый квест с популярным персонажем сказки Колобком в главной роли.

Об этом сообщает mayak.org.ua.

Сыграть может каждый, но, в первую очередь, идея будет интересна маленьким гостям музея.

По задумке, нарисованный украинской художницей Марией Примаченко Колобок сбежал с картины, чтобы побродить по музейным залам. Суть в том, чтобы помочь ему найти обратную дорогу.

Для этого участникам в кассе музея бесплатно выдадут карту. После этого начнется захватывающее приключение.

Руководствуясь подсказками, детям предстоит пройти по маршруту и собрать кодовое слово.

А помогут им в этом игровые герои Люмеры, изображения которых можно будет найти возле экспонатов.

При этом организаторы говорят, что, хотя в музее и не положено шуметь, во время квеста это разрешается. Более того, можно бегать и даже лежать на полу на специальных подушках.

Игра не только увлекательная, а и познавательная. Пройдя по маршруту, дети в игровой форме узнают много интересного об экспозиции.

Фото: mayak.org.ua

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