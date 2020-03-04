fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Оригинальный квест: в одесском музее предлагают вернуть домой “сбежавшего” Колобка

Оригинальный квест: в одесском музее предлагают вернуть домой “сбежавшего” Колобка

В художественном музее придумали, как развлечь заскучавших посетителей.

Там решили запустить веселый квест с популярным персонажем сказки Колобком в главной роли.

Об этом сообщает mayak.org.ua.

Сыграть может каждый, но, в первую очередь, идея будет интересна маленьким гостям музея.

По задумке, нарисованный украинской художницей Марией Примаченко Колобок сбежал с картины, чтобы побродить по музейным залам. Суть в том, чтобы помочь ему найти обратную дорогу.

Для этого участникам в кассе музея бесплатно выдадут карту. После этого начнется захватывающее приключение.

Руководствуясь подсказками, детям предстоит пройти по маршруту и собрать кодовое слово.

А помогут им в этом игровые герои Люмеры, изображения которых можно будет найти возле экспонатов.

При этом организаторы говорят, что, хотя в музее и не положено шуметь, во время квеста это разрешается. Более того, можно бегать и даже лежать на полу на специальных подушках.

Игра не только увлекательная, а и познавательная. Пройдя по маршруту, дети в игровой форме узнают много интересного об экспозиции.

Фото: mayak.org.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить