Оригинальный квест: в одесском музее предлагают вернуть домой “сбежавшего” Колобка

В художественном музее придумали, как развлечь заскучавших посетителей.
Там решили запустить веселый квест с популярным персонажем сказки Колобком в главной роли.
Об этом сообщает mayak.org.ua.
Сыграть может каждый, но, в первую очередь, идея будет интересна маленьким гостям музея.
По задумке, нарисованный украинской художницей Марией Примаченко Колобок сбежал с картины, чтобы побродить по музейным залам. Суть в том, чтобы помочь ему найти обратную дорогу.
Для этого участникам в кассе музея бесплатно выдадут карту. После этого начнется захватывающее приключение.
Руководствуясь подсказками, детям предстоит пройти по маршруту и собрать кодовое слово.
А помогут им в этом игровые герои Люмеры, изображения которых можно будет найти возле экспонатов.
При этом организаторы говорят, что, хотя в музее и не положено шуметь, во время квеста это разрешается. Более того, можно бегать и даже лежать на полу на специальных подушках.
Игра не только увлекательная, а и познавательная. Пройдя по маршруту, дети в игровой форме узнают много интересного об экспозиции.
Фото: mayak.org.ua
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