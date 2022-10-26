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Опубликованы обновленные графики отключения света в Одессе и области 26 октября

Опубликованы обновленные графики отключения света в Одессе и области 26 октября

ДТЭК «Одесские электросети» представило обновление списков и графиков отключений света в городе Одессе и области 26 октября 2022 года.

Ситуация в энергосистеме Украины по-прежнему остается сложной. Значительная ее часть выведена из строя после попадания российских ракет и дронов-камикадзе.

Для того, чтобы сохранить энергосистему страны НЭК «Укрэнерго» приходится прибегать к стабилизационным отключениям по всей стране. Не стала исключением и Одесская область.

Графики отключений света в Одессе и Одесской области 26 октября:

По словам энергетиков, они пытаются делать все, чтобы отключение каждого клиента длилось не более 4 часов.

Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

К примеру, если ваш дом отключался с 10 до 14 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18.00 до 22.00 и с 02.00 до 06.00.

Обратите внимание: возможна небольшая погрешность во времени дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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